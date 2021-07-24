Все билеты проданы: автобусные компании в США не справляются с наплывом нелегалов

Город Макаллен, расположенный в южной части штата Техас, всего в восьми километрах от границы с Мексикой, оказался в центре миграционного кризиса: пограничники задержали и доставили в город около 260 тысяч нелегальных мигрантов. Теперь всех их отпускают из-за того, что иммиграционная полиция с ними просто не справляется.

Примечательно, что в самом Макаллене, согласно последней переписи, проживает всего порядка 130 тысяч человек – вдвое меньше, чем задержанных нелегалов.

Автобусные компании, отвечающие за перевозки пассажиров из Макаллена в другие города, добавили шесть рейсов в сутки, однако этого не хватило – город буквально наводнен нелегалами, а число желающих выехать из города не уменьшается, сообщает NYPost.

«Все места раскупают наперед. Если кто-то хочет купить билет на автобус, чтобы отправиться на север, ему придется подождать минимум два дня», – рассказал мэр города Рой Родригес.

В крупнейшей автобусной компании США Greyhound заявили, что фиксируют всплеск спроса на поездки из Макаллена с марта, а также признали, что это связано с нелегалами. При этом в компании отметили, что были бы рады федеральной помощи, поскольку «продолжают усердно работать над обеспечением путевых расходов семей иммигрантов», однако до сих пор никаких предложений от правительства им не поступало.

Схема работы с нелегалами в Макаллене предельно проста: после задержания их отправляют для тестирования на коронавирус, а затем в один из центров, которые курируются благотворительными организациями, чаще всего, католическими. После этого мигрантов отпускают на все четыре стороны, снабдив информацией о том, когда они должны явиться в иммиграционный суд. В Департаменте внутренней безопасности США признают, что на заседание суда нелегалы являются далеко не всегда.