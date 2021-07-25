Дина Немцова: «Мое 19-летие началось с решения развестись»

Дина Немцова вышла замуж за своего друга детства Дмитрия Матевосова в августе 2020 года. Фото: Инстаграм Екатерины Одинцовой.

В августе прошлого года дочь покойного политика Бориса Немцова Дина вышла замуж за своего друга детства Дмитрия Матевосова. Молодые сыграли пышную свадьбу в Барвихе, на Рублевке, а через два месяца еще и обвенчались. Правда, брак супругов просуществовал чуть больше полугода. Уже в марте Дина решила расстаться с мужем. Сейчас, четыре месяца спустя, она решила рассказать, как ей живется после развода.

О том, почему она решила расторгнуть брак, дочь политика не рассказала, но отметила, что ей не удалось сохранить с экс-супругом дружеские отношения. Дина рассказала, что приняла решение о разводе в день своего рождения.

- Мое 19-летие началось с решения развестись. 31 марта в 20:30 я плакала, в 23:40 делала макияж, чтобы хоть как-то собраться, а 1 апреля в 0:00 я задувала свечи, зная, что следующий год жизни будет совершенно иным. Неопределенность пугала, а в наушниках звучали ободряющие строки, - написала в Инстаграме дочь политика.

Девушка признается, что разрыв с мужем дался ей нелегко. За это время она многое переосмыслила и сильно повзрослела.

- С этого момента прошло четыре месяца. Они были непростыми, наполненными интенсивной работой над собой и самоанализом, рассказала Дина. - Я стала гораздо взрослее и самостоятельнее. Несмотря на все трудности, окончила первый курс на отлично (она учится в Британской высшей школе дизайна в Москве – Ред.). Я знакомлюсь с новыми людьми, вдохновляюсь. Танцую, совершаю первые шаги в парусном спорте. Ухожу из дома с утра и возвращаюсь поздно вечером, ощущая приятную усталость от плодотворного дня. И я чувствую себя одухотворенной!

Дочь Бориса Немцова учится в Британской высшей школе дизайна в Москве. Фото: Инстаграм.

Дина уверяет, что не держит зла на бывшего супруга. Напротив, она даже благодарна ему за жизненный опыт.

- Во мне нет ни обиды, ни сожалений. Спасибо за все, что со мной происходило и происходит. Кажется, это и есть молодость. После дождя всегда выходит солнце, - заключила Немцова.

О том, что она развелась с мужем, Дина сообщила в Инстаграме в мае этого года. Подписчики девушки стали замечать, что она удалила со своей страницы все снимки Дмитрия.

- Мы расстаёмся, потому что есть вещи, которые в моем понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить. Вся семья меня поддержала. Я смирилась и поняла, что нужно уходить, - сообщила тогда дочь политика.

Дина Немцова и ее брат Антон Немцов – дети владелицы пиар-агентства Екатерины Одинцовой и политика Бориса Немцова. Фото: Инстаграм Екатерины Одинцовой.

Дина призналась, что они с Димой знали друг друга с детства – их мамы дружили. И эта детская привязанность в итоге вылилась во влюбленность. Однако реалии семейной жизни разочаровали девушку. Бывший муж Немцовой, 21-летний Дмитрий Матевосов - студент МГУ, он учится на факультете вычислительной математики и кибернетики.

Дина Немцова и ее брат Антон Немцов – дети владелицы пиар-агентства Екатерины Одинцовой и политика Бориса Немцова. Их родители никогда не были в браке (на момент отношений с Екатериной Борис был женат), однако бывший вице-премьер России признал и сына, и дочь. Немцов дал детям свою фамилию и хорошо обеспечил их.