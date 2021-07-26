Вишенка на форте: Сергей Бурунов украсит собой новый сезон «Форта Боярд»

Бурунов - звезде проекта Паспарту: - Оценит даже Бонапарт тот факт, что я веду «Боярд»! Фото: Канал СТС

«НАДЕЮСЬ, БУДЕТ ПОТЕШНО»

Во Франции «Форт Боярд» бьет телерейтинги с 1990 года, а мы с этой игрой познакомились в 1998-м. Первыми ведущими российской версии были Леонид Парфенов и Елена Ханга, а затем на почетную должность заступали самые разные и уважаемые люди - Леонид Ярмольник, Оксана Федорова, Николай Валуев... Рулевым предыдущего сезона стал Сергей Шнуров, и в новых эпизодах мы опять увидим Сергея. Но уже не Шнурова, а Бурунова. «Мне не хочется копировать кого-то, хочется привнести что-то свое, - заявил Бурунов. - Надеюсь, что будет потешно и я добавлю проекту свежести и юмора».

Крепость, в которой проходят съемки, возвели в позапрошлом веке по распоряжению самого Наполеона. Фото: Канал СТС

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАРАНТИН

Если звезда «Полицейского с Рублевки» обещает сделать шоу веселым, то это не значит, что создатели откажутся от традиционных для «Форта Боярд» тяжелых испытаний. Напомним, участникам нужно добыть сокровища форта - старинной военной постройки, возведенной по указу Наполеона и расположенной на французском побережье. Путь к сокровищам долог и тернист: необходимо найти ключи, разгадать подсказки - в общем, участникам в отличие от Бурунова будет не до шуток. А с учетом того, что перед съемками, которые недавно завершились во Франции, им пришлось еще и отсидеть десятидневный карантин, можно понять, насколько серьезно они настроены. «Самым сложным для меня стало то, что в эти дни я мало двигался, обычно прохожу десять, а то и все двадцать километров в день», - признался приглашенный в проект Прохор Шаляпин.

Помимо Шаляпина, в шоу в этом сезоне будут играть Дана Борисова, Юлия Михалкова, Ирина Носова, Юлия Топольницкая, Иван Дорн и многие другие.

Будет и команда блогеров и тиктокеров - с их помощью авторы надеются привлечь к экранам юную аудиторию. Что из этого получится, мы узнаем в новом телесезоне - свежие выпуски «Форта Боярд» покажут на канале СТС.