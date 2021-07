Война миров: Шимпанзе начали убивать горилл

Обезьяны перессорились и стали проявлять нетерпимость друг к другу. Фото: Shutterstock

Шимпанзе и гориллы, до недавнего времени мирно сосуществовавшие в национальном парке Лоанго в Габоне (Центральная Африка), перессорились. Дело дошло до смертоубийства. Прежде эти человекообразные обезьяны такого по отношению друг к другу не позволяли. Никогда. И вдруг…

Два «боестолкновения» лично наблюдали немецкие приматологи и биологи из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology) и Оснабрюкского университета (Osnabrück University). О чем недавно сообщили в журнале Nature, на публикацию в котором ссылаются пресс-релиз института и газета The Daily Mail.

Кто первым проявил агрессию – гориллы или шимпанзе – неизвестно. Но побеждают пока последние. Физически более слабые шимпанзе одерживают верх благодаря тому, что действуют сообща – нападают большими группами, обращая в бегство гигантских, но не столь многочисленных горилл. Берут, что называется, и числом, и умением. Те две битвы, свидетелями которых стали ученые, приглядывающие за приматами в Лоанго с 2005 года, закончились для гигантов трагически. Шимпанзе догнали и насмерть забили двух детенышей, не успевших отступить вместе с матерями. Убивали самцы. Одного лишили жизни несколькими сильными ударами, другому вспороли живот острым суком. Убитых детенышей съели самки.

Для столкновений с гориллами шимпанзе собирают отряды.

- Отношения шимпанзе и горилл до сих пор считались относительно спокойными, - подчеркивают ученые. И сообщают, что регулярно наблюдали, как оба вида мирно взаимодействуют, сообща обдирая плоды с кормовых деревьев. А коллеги из Конго даже были свидетелями, как представители двух видов человекообразных обезьян играли друг с другом.

Откуда же такое беспощадное зверство? Исследователи лишь начали разбираться в его побудительных мотивах. Но предположение уже имеют. Грешат в первую очередь на климатические изменения, из-за которых в лесах Центральной и Восточной Африки стало меньше фруктов – особенно тех, которые входят в рацион человекообразных обезьян. Борьба за пропитание, похоже, и спровоцировала смертельную конкуренцию.

Шимпанзе убивают детеныша гориллы.

Ученые опасаются, что обострившийся продовольственный кризис может ударить еще по слонам, которые претендуют на те же пищевые ресурсы, что гориллы и шимпанзе. Дело и тут может дойти до смертоубийства. «Завалить» слоненка совсем не трудно.

КСТАТИ

Человекообразные каратели

Гориллы пока не были замечены в безжалостном и беспощадном зверстве, равно, как и в коллективных агрессивных действиях. Или, наоборот, в организованном отпоре агрессорам. А вот за шимпанзе такое водится. Самый известный пример «гражданская война», которую они развязали примерно 50 лет назад в Танзании - в местном национальном парке Гомбе-стрим. Одно племя шимпанзе несколько лет билось с другим – убивали «инородцев», устраивая вылазки в составе специально собранных карательных отрядов. О чем в свое время поведала «военный корреспондент» - легендарная британская исследовательница Джейн Гудолл (Jane Goodall), которая много лет провела рядом с приматами в их естественной среде обитания.

Кстати, Джейн Гудолл первая уличила шимпанзе и в каннибализме, и вообще в поедании мяса – в том числе и более мелких приматов, на которых те охотились. Прежде шимпанзе считались милыми вегетарианцами.

И вот, спустя полвека, новый всплеск агрессии. Теперь, как выяснилось, «милые вегетарианцы» могут и гориллу съесть. Правда, небольшое размера. Кошмар… Нигде спокойствия нет.

Подробности гражданской войны шимпанзе и прочем их человекообразном поведении в нашем материале.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Меленькому «белому» шимпанзе не нашлось места среди «черных» соплеменников

Швейцарские исследователи из Университета Цюриха (University of Zurich in Switzerland) опубликовали научную статью в журнале American Journal of Primatology, в которой подробно описали свои наблюдения – поделились радостью и горем.

Маёль Леру (Maël Leroux) и его коллеги, наблюдавшие за шимпанзе в Уганде, заметили среди них шимпанзе-альбиноса. Прежде особи с белой шерстью и розовой кожей в дикой природе не встречались. В зоопарках иной раз рождались.

Через несколько дней после того, как альбинос попался на глаза ученым, случилось страшное. Его убили свои же соплеменники, проявив расовую нетерпимость. «Белому мальчику» было 19 дней от роду.

Младенца-альбиноса убили свои же собратья другого цвета кожи.

Вожак стаи, издавая злобные крики, отнял «ребенка» у матери, взобрался с ним высоко на дерево и там разодрал на части. При полном попустительстве со стороны других самцов и самок, включая родную мать. Они лишь обнюхали зверски убиенного и оставили тело на ветвях.