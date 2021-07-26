Постковидный синдром: эксперты рассказали, как справиться с последствиями коронавируса

В мероприятии участвовали:

- Наталья Александровна Троицкая врач-офтальмолог, вирусолог, витреоретинальный хирург Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М.В.Ломоносова, центр Хирургии Глаза.

- Геннадий Николаевич Пономар енко, Генеральный директор Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор.

- Наиль Мансорович Егофаров, руководитель научно-медицинского отдела и доступа продуктов на рынок Nutricia Россия и СНГ.

- Юрий Валерьевич Емельянов, заместитель главного врача по лечебным вопросам, заведующий отделением психического здоровья, кандидат медицинских наук, врач - психиатр, психиатр - нарколог, психотерапевт клиники Rehab Family.

- Александр Николаевич Разумов, зав. кафедрой восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН.

- Герман Владимирович Тепляков, медицинский координатор биотехнологической компании «Квинтэссенция» (разработчик продукта Q-Recovery).

- Зураб Ильич Кекелидзе, и.о. генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

- Оксана Михайловна Драпкина, член-корреспондент РАН, директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ. Руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации.

- Михаил Петрович Костинов, доктор медицинских наук, профессор, лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний отдела аллергологии НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАН.

- Игорь Геннадьевич Никитин, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, директор ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения.

Геннадий Пономаренко, генеральный директор Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, выступая на конференции, отметил, что сегодня мы имеем очень печальную статистику по осложнениям после коронавируса.

- За последние 5 месяцев естественная убыль населения составила 360 000 человек. Понятно, что менее одной трети из них – это ковид. Но мы должны очень четко понимать, что это системный процесс, и мы здесь должны реабилитировать пациентов не только с постковидным синдромом, но и с теми синдромами, которыми манифестировались сопутствующие заболевания, - считает Геннадий Пономаренко.

По данным эксперта, смертность от болезней системы кровообращения увеличилась на 12 %, с пневмонией – в 2,5 раза, с болезнями нервной системы – на 20 %, с заболеваниями сахарного диабета – на 25 %.

Однако реабилитация после COVID-19 все же нужна не всем.

- 50 % пациентов с легким течением коронавируса, после его окончания комплекс реабилитационных мероприятий не показан. Из остальных – 5 % - это пациенты с наиболее тяжелым течением и порядка 30% со средним и среднетяжелым течением, - считает эксперт.

5 ВЕДУЩИХ ПОСТКОВИДНЫХ СИНДРОМОВ

Геннадий Пономаренко также выделил 5 ведущих постковидных синдромов:

1. Полиорганное поражение систем после отделения интенсивной терапии, которое включает поражение нервной системы, сердечно-сосудистой системы, дыхательной и других систем организма.

2. Синдром дыхательной недостаточности, порочный круг, который приводит к поражению легких.

3. Синдром гиподинамической нейропатии, который включает слабость мышц, нарушения нервной системы, поражение когнитивных и психических функций.

4. Астено-депрессивный синдром в результате долгого пребывания на больничной койке.

5. Коагулопатия.

ПОСТКОВИДНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ. ЧТО ЭТО?

Как рассказал Геннадий Пономаренко, постковидная реабилитация включает в себя комплекс дыхательной гимнастики, комплекс физических упражнений, как статических, так и динамических, основные компоненты здесь – аэробные упражнения, силовые тренировки, тренировки баланса и равновесия.

- Очень важна кинезотерапия, норма нагрузки должна превышать минимум 6 000 шагов ежедневно, - отметил спикер.

ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ COVID-19

Игорь Никитин, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, директор ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения описал портрет пациента, перенесшего коронавирусную инфекцию.

- Есть пациенты, которые выписываются и думают, что они как огурчики. И действительно, нет значительных поражений легких, сердечно-сосудистой системы, поражения центральной нервной системы, а проходят 3 – 4 – 5 месяцев, и мы видим отсроченные отдаленные и достаточно серьезные осложнения, протекающие по типу системного васкулита, когда в центре органной патологии оказываются легкие и сердце, - рассказал Игорь Никитин. - Есть категория пациентов, которые уже выписываются в достаточно серьезном и тяжелом состоянии, с тяжелым легочным фиброзом, поражением легких, с тяжелым повреждением сердца, сократительной способности миокарда.

Пациент, который переболел ковид, должен оставаться в поле зрения компетентного квалифицированного доктора, который оценивает динамически его состояние, на первую неделю, первый месяц, первые два месяца в зависимости от этого и выстраивает программу реабилитации, подчеркнул эксперт.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ И ПОСЛЕ

Наиль Егофаров, руководитель научно-медицинского отдела и доступа продуктов на рынок Nutricia Россия и СНГ рассказал о риске недоедания у пациентов во время болезнии и реабилитации.

Риск недоедания у пациентов с COVID-19 связан с хроническими патологиями и снижением потребления пищи, вызванным тошнотой, диареей и потерей аппетита. Многое зависит также от того, как долго пациент находится в реанимации, сколько времени провел на ИВЛ, есть ли нарушения функций ЖКТ, - рассказал Наиль Егофаров.

- Результаты исследований последних лет у нас в стране и за рубежом показали, что решить проблему лечения питательной - нутритивной недостаточности путем диетотерапии с применением обычных продуктов питания, даже обладающих высокой биологической ценностью, практически невозможно. Трудно составить сбалансированный рацион из обычных продуктов, особенно по витаминам, микроэлементам и минералам, - объяснил Наиль Егофаров. – Тут важно понимать, что при тяжелых инфекционных заболеваниях, в том числе и при коронавирусной инфекции, важно учитывать состояние больного. Нарушение обоняния и вкусовых ощущений, снижение аппетита, нарушение сознания, лихорадка, - все это приводит к тому, что пациенты меньше едят или отказываются от пищи совсем. В свою очередь это затрудняет проведение интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

Однако и эту сложную задачу можно решить. Разработано специализированное питание с оптимальным балансом белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. В 2020 году Nutricia совместно с Российской ассоциацией парентерального и энтерального питания во главе с профессором С.В. Свиридовым провела международное клиническое исследование по влиянию специализированного лечебного питания (Nutridrink 200 мл) на способность пациентов с COVID-19 к восстановлению здоровья. Результаты исследования были поразительными. Мы увидели повышения реабилитационного потенциала и физического здоровья у пациентов, которые принимали дополнительно к своему пищевому рациону по 2 бутылочки Nutridrink 200 мл в течение 28 дней, а также сокращение количество дней на кислородной поддержке на 1,4 дня и уменьшение сроков госпитализации на 3,3 дня. Также, нутритивная поддержка важна для пациентов с COVID-19 не только в стационаре, но и в домашних условиях, для облегчения состояния вовремя и после болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ КОВИД

- Базовым принципом с позиции доказательной медицины для реабилитации пациента после COVID-19 является ведение здорового образа жизни, после выписки, тем, кто курит, надо бросать курить, ограничить употребления алкоголя. Чрезвычайно важна нормальная возможность высыпаться. Сон должен быть не менее 6, а лучше 8 часов в сутки, - сказал Игорь Никитин. - При этом очень важно, не сколько пациент спит, а во сколько он ложится.

Существуют специфические программы реабилитации, направленные на активизацию функций органов дыхания, сердечной системы, сосудистой системы, - это все очень долгий путь совместной работы врача и пациента, отметил эксперт.

КАК ВОССТАНОВИТЬ ИММУННУЮ СИСТЕМУ

Михаил Костинов, доктор медицинских наук, профессор, лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний отдела аллергологии НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАН считает, что в будущем лечение коронавирусной инфекции будет направлено не только на подавление вируса, но и на восстановление иммунной системы.

- Только треть пациентов из проходивших лечение на дому, считаются нормальными по этому показателю после COVID-19. Если лечение проходило в стационаре, то по прошествии двух месяцев восстановление происходит у 13 % пациентов, - рассказал Михаил Костинов. - Ученые предсказывают, что их тех, кто перенес коронавирусную инфекцию тяжело и крайне тяжело, возможно, 20 – 30 % никогда не вернутся к своему исходному статусу по здоровью.

Эксперт обозначил факторы, которые нужны для восстановления иммунной системы:

- иммунотропные препараты, которые назначает врач,

- вакцины из обычного календаря прививок, которые повышают неспецифический иммунитет человека,

- витамины и препараты – адаптогены,

- курортное лечение,

- благоприятный социальный климат,

- питание.

Наиль Егофаров рассказал, что Минздрав РФ в феврале опубликовал 10-ю версию Временных методических рекомендаций по ведению пациентов с COVID-19. Для пациентов, которые по результатам скрининга относятся к категориям «риск недостаточности питания» или «недостаточность питания», необходимо проводить коррекцию с использованием продуктов перорального энтерального питания из расчета 30 ккал на кг массы тела в сутки, суточный уровень потребление белка должно составлять не менее 1,0 – 1,2 г на кг массы тела в сутки, а при тяжелых случаях до 2,0 г на кг массы тела в сутки. В случаях, когда пероральное питание невозможно, рекомендуется без промедления начинать зондовое энтеральное питание. Рекомендуется назначать продукты перорального энтерального питания на срок не менее одного месяца и оценивать эффективность и ожидаемую пользу один раз в месяц.

ПРОЙТИ ПОСТКОВИДНЫЙ ЧЕКАП

Оксана Драпкина, член-корреспондент РАН, директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации рассказала об углубленной диспансеризации людей, перенесших коронавирусную инфекцию, которая стартовала 1 июля.

Первый этап включает в себя определение уровня оксигенации крови, то есть, насыщения ее кислородом. Это так называемая пульсоксиметрия. Затем следует сдать определенные анализы крови, которые говорят о возможном воспалении, показывают так называемые воспалительные маркеры.

Обращается внимание и на те показатели, которые характеризуют состояние печени, почек, сердечно-сосудистой системы, а также уровень Д-димера, это показатель, который говорит о предрасположенности к тромбозам.

Проводится и тест шестиминутной ходьбы.

- Этот тест легко выполним и он дает информацию о функциональных возможностях сердечно-сосудистой системы. А также спирометрия, замер показателей, которые характеризуют состояние дыхательной системы, - сказала Оксана Драпкина.

Если на первом этапе выявлены отклонения, то на втором этапе постковидной диспансеризации включены КТ легких, ЭКГ сердца и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Именно там часто могу возникать тромбы. После анализа всех полученных исследований, терапевт определяет группу здоровья пациента и показания к диспансерному наблюдению или реабилитации.

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

Герман Тепляков, медицинский координатор биотехнологической компании «Квинтэссенция» (разработчик продукта Q-Recovery) отметил, что в период реабилитации организму очень важно помочь выздороветь.

- Это полноценный продолжительный сон, многих это пугает, люди не привыкли просто нормально высыпаться. Самое время себе это позволить, особенно на этапе реабилитации. Это дозированные физические нагрузки. Не все знают, но важно избегать горячих водных процедур, особенно тех, которые сопровождаются контактом с бытовой химией, с гелями, порой, даже с дезодорантами. Это не на всю оставшуюся жизнь, а в острый период и период ранней реабилитации. И, конечно, приходится доверять интуитивному питанию. Организм сам ищет то, что пойдет ему на пользу. Если приходит желание что-то попробовать, чего раньше не было, позвольте себе это в небольших дозах и посмотрите на реакцию организма, - сказал Герман Тепляков.

- Одним из факторов восстановления после болезни может стать наш продукт, который создан на стыке традиционной медицины и новейших биотехнологий на основе экстрактов шишки сибирского кедра, - подчеркнул Герман Тепляков. – Изначально он использовался для облегчения состояний при химиотерапии рака, но, когда пришел ковид, то стало понятно, что Q-Recovery эффективен и здесь. Продукт хорошо показал себя также в комплексных программах реабилитации пациентов после этой инфекции — как в домашних условиях, так и на санаторно-курортном этапе.

ЭТОТ ВИРУС НЕЙРОТРОПНЫЙ

Юрий Емельянов, заместитель главного врача по лечебным вопросам, заведующий отделением психического здоровья, кандидат медицинских наук, врач - психиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт клиники Rehab Family рассказал о том, что ковид поражает большинство органов и систем, и это никак не может не отразиться на центральной нервной системе.

- Вирус нейротропный, он уничтожает нервные клетки, что ведет к последствиям в психической сфере. Чаще всего это астенические расстройства, депрессивные и тревожные расстройства, признаки ПТСР и нарушения в когнитивной сфере, туман в голове, снижение памяти и внимания, обработки информации, процессов научения, - сказал Юрий Емельянов.

Увеличиваются на фоне общей неопределенности случаи семейного насилия, отметил эксперт.

- SARS-CoV-2 – это как Великая отечественная война, никакая семья не прошла мимо, у всех есть родственники и близкие, кто переболел, а многие и скончались. И это все похоже на боевые действия и здесь без защиты специалистов не обойтись, - сказал Юрий Емельянов.

КАК СПРАВЛЯТЬСЯ С ТРЕВОГОЙ

Врач – психиатр Юрий Емельянов также дал рекомендации, как справляться с тревогой во время пандемии.

- Если говорить о тревожности и раздражительности, то тревожные расстройства формируются там, где мы испытываем дефицит пространства, там, где у нас нет ощущения безопасности, и там, где у нас нет опоры, - сказал Юрий Емельянов. - Соответственно, мы должны организовать себе комфортное пространство. Хоть на балконе уголок, где это лично мое место. Кто-то из пациентов делится, что он уходит в душ и проводит там час, это его время и его пространство, его безопасность. Нужно найти опоры в жизни, это может быть распорядок дня. Если я нахожусь на удаленке, это сильно расхолаживает, а дедлайн только повышает тревогу, а так, когда я четко понимаю, что со мной должно происходить, у меня уровень тревоги снижается.

ЕСЛИ ПОСЛЕ КОВИДА ОТКАЗАЛА ПАМЯТЬ

Зураб Кекелидзе, и.о. генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава РФ назвал COVID-19 чрезвычайной ситуацией с точки зрения психиатрии.

- Представьте себе, человек прочитал страницу, считает, что он все понял, перевернул и забыл, что он прочитал. И это достаточно часто встречается. Помимо этого есть затруднение концентрации внимания, человек вроде бы все слышит, все понимает, но, когда через 10 – 15 минут вступает в обсуждение, не знает, о чем идет речь. Есть нарушение внутренней стабильности, когда человек, который обычно спокойно реагирует, вдруг взрывается, его речь становится непоследовательной. Есть и такое, что человек считает, что он в хорошем физическом состоянии, идет играть в футбол, и вдруг обнаруживает, что он абсолютно не может ничего делать, даже передвигаться. Речь идет о том, что, с точки зрения психиатрии, есть такие изменения, которые человек сам не ощущает, но пока не наступит определенная ситуация, и эти нарушения не проявятся, - сказал Зураб Кекелидзе.

Здесь потребуется индивидуальная работа со специалистом и врачи ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского»

круглосуточно доступны на горячей линии по телефону 8 (495) – 637 – 70 – 70

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