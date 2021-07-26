Мониторы серии Huawei MateView – новые возможности для работы и отдыха

Рынок компьютерных мониторов неожиданно обрел второе дыхание. В связи с пандемией многим людям, переехавшим из офиса или учебной аудитории домой, понадобилось полноценное рабочее место с широким экраном. Ограниченная диагональ планшета или смартфона не всегда комфортна для длительного выполнения трудоемких задач. Поэтому монитор, раньше олицетворявший исключительно утилитарную прозу жизни (сиди и смотри), снова стал актуальным гаджетом, хотя требования к нему теперь предъявляются иные.

Продвинутые функции мониторов можно разобрать на примере новой продуктовой линейки Huawei MateView. Компания впервые представила ее несколько месяцев назад и уже в августе привезет в Россию стартовые модели. Они оказались не просто конкурентоспособными, но по оценкам экспертов, эти инновационные устройства определят тренд развития отрасли в будущем.

Давайте подробнее разберемся с возможностями флагманского беспроводного монитора Huawei MateView и игровой версии – Huawei MateView GT с диагональю 34 дюйма и частотой обновления 165 Гц.

ПРОВОДА БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ

В основе идеологии новой серии мониторов Huawei MateView лежит концепция беспроводного взаимодействия устройств. Ведь мы теперь постоянно используем смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д. Объединить их в одну экосистему, чтобы проецировать один экран на другой и с легкостью между ними переключаться – вот чего ждет от современных гаджетов пользователь. До сих пор эта потребность для производителей мониторов оставалась незамеченной, и Huawei в этом плане повел рынок вперед.

Соединить мобильный девайс с флагманским MateView можно без проводов с использованием функции OneHop и поддержкой таких технологий, как NFC, Miracast, Huawei Cast, DLNA. Проекция экрана смартфона со всем его содержимым, включая папки, галерею и мессенджеры, мгновенно появится на широком дисплее диагональю 28,2 дюйма. Далее вы можете подключить к монитору клавиатуру и мышь через USB-порты, чтобы комфортно редактировать фото и видео, работать с файлами и приложениями.

А если вы по старинке предпочитаете провода, то можно задействовать разъемы HDMI, USB Type-C и Mini DisplayPort. Через аудиовыход к монитору подключаются колонки или микрофон. Впрочем, в подставку MateView изначально встроены два фронтальных динамика мощностью по 5 Вт, способные воспроизводить стереозвук без потери качества. Там же расположены два микрофона с умным шумоподавлением. Это очень удобно в том случае если вам нужно организовать групповую видеоконференцию с большим числом участников. Ваши гости смогут находиться на расстоянии до 4 метров от экрана, но их голос все равно будет слышен громко и четко.

НЕВЕРОЯТНОЕ КАЧЕСТВО КАРТИНКИ

Huawei MateView получил профессиональный 4K+ Ultra-HD экран с разрешением 3840 х 2560. Это значит, что он подходит дизайнерам для работы с графическими приложениями. Монитор воспроизводит 98 процентов цветовой гаммы DCI-P3 и 100% пространства sRGB. Это золотой стандарт цветовой палитры кинематографического уровня. При этом заводская калибровка гарантирует реалистичность красок и точность в цветопередаче.

Флагман имеет соотношение сторон 3:2, отображая на 18,5% больше контента по вертикали, нежели при стандартном соотношении сторон 16:9.

Несмотря на внушительную диагональ, у монитора лаконичный внешний вид. Благодаря тонким рамкам экран занимает 94% фронтальной поверхности устройства. Минимальная толщина корпуса всего 9,3 мм, а в своей самой широкой части он достигает 13 мм.

Для удобства пользователей MateView получил механизм облегченной регулировки по высоте (экран способен «ездить» вверх-вниз на 110 мм) и наклону – в пределах от -5° до +22°. Вы всегда можете настроить оптимальное для себя положение экрана одним движением пальца.

Как и многие другие устройства Huawei, мониторы серии MateView прошли сертификацию компании TÜV Rheinland. Это гарантирует отсутствие мерцания и низкий уровень синего в спектре подсветки. А значит ваши глаза будут защищены даже при длительной работе.

Охотники за новым пользовательским опытом наверняка по достоинству оценят сенсорную панель управления Huawei Smart Bar. Проведя двумя пальцами по нижней части экрана, вы можете переключиться с рабочего стола MateView на экран ноутбука или телефона. Там же можно отрегулировать громкость или настроить яркость и контраст.

ЭКРАН ДЛЯ ГЕЙМЕРОВ HUAWEI MATEVIEW GT

Huawei MateView GT – это мощный игровой монитор с диагональю 34 дюйма и частотой обновления 165 Гц. Его изогнутая форма создает эффект полного погружения в игровую реальность. Монитор имеет соотношение сторон 21:9 и разрешение 3440×1440 пикселей. По сочности цветов (10-битная цветовая палитра с 1,07 миллиардами оттенков) и реалистичности картинки он соответствует стандартам цифровых кинотеатров DCI-P3. А значит, вы в полной мере ощутите все визуальные эффекты, которые заложили в программу разработчики компьютерных игр.

Здесь также предусмотрена защита глаз от мерцания и синего излучения, что важно для геймеров, которые проводят за экраном много времени.

Huawei MateView GT оснащён двумя портами HDMI 2.0, портом DisplayPort 1.4, одним портом USB Type-C для зарядки мобильных устройств и одним полнофункциональным портом USB Type-C. Кроме того, для подключения наушников и микрофона встроен специальный аудиоразъём.

ЦЕНА ВОПРОСА

Предзаказ на новые мониторы в России стартует 3 августа.

Цена Huawei MateView – 59 999 рублей.

Стоимость игрового монитора Huawei MateView GT – 45 999 рублей.