Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат получил комплексное экологическое разрешение

Архангельский ЦБК получил экологическое разрешение на ведение своей деятельности

23 июля 2021 года АО «Архангельский ЦБК» получил комплексное экологическое разрешение (КЭР). Документ содержит в себе природоохранные требования и нормативы, позволяющие обеспечить комплексное снижение негативного воздействия производства на окружающую среду. В частности, такое разрешение содержит принципиально новый вид нормативов для России – технологические требования.

Отметим, что перечень производственных объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, и для эксплуатации которых необходимо получить КЭР на первом уровне, составлен Минприроды России в 2018 году. Всего в список попало три сотни крупнейших предприятий страны, чьи выбросы в окружающую среду при производстве составляют порядка 60% от общего числа загрязняющих веществ в России.

В списке предприятий оказался АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» - крупнейшая площадка по производству целлюлозы, бумаги и картона. Как рассказала главный эколог АЦБК Евгения Москалюк, над получением КЭР комбинат начал работать одним из первых в стране. Более того практическая разработка постулатов документа стартовала в сентябре 2016 года именно на территории АЦБК во время деловой игры по выдаче комплексного экологического разрешения.

Тогда, пять лет назад, на комбинате была создана рабочая группа по подготовке материалов КЭР, намечены необходимые мероприятия и привлечены специалисты для формирования документации.

«Ключевой массив работы был сделан в течение полутора лет. Считаю, что работа выполнена профессионально, оперативно, стратегически верно. Архангельский ЦБК успешно прошел установленный порядок рассмотрения Программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ), заявки на получение КЭР с первых обращений», - отметила главный эколог комбината.

Москалюк добавила, что КЭР потребует от АЦБК насыщенной работы в сфере экологии. К примеру, предприятию предстоит реализовать утвержденную в феврале 2021 г. Минпромторгом России Программу повышения экологической эффективности. Она включает в себя более 20 мероприятий природоохранного характера и требует порядка 8,2 миллиарда рублей финансирования.

Ожидается, что реализация всех мероприятий ППЭЭ приведет к «экологической трансформации» Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. В результате, предприятие сможет сократить удельный сброс загрязняющих веществ в реку Северная Двина на 45-55%.

«Получение КЭР мы считаем официальным одобрением реализуемой экологической политики Архангельского ЦБК, которая базируется на целях по снижению негативного воздействия на окружающую среду, повышении энергоэффективности производства, снижении углеродоемкости продукции»,- подвел итог директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак.