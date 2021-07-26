«Богиня!»: Галкин не сдержал восхищения при виде 62-летней жены Юдашкина в бикини

Дизайнер Валентин Юдашкин с женой Мариной. Фото: Инстаграм.

Модельер Валентин Юдашкин вместе с женой Мариной отправились в отпуск в Грецию. Знаменитый кутюрье и его супруга выбрали для отдыха курорт Кефалония на западе страны, на берегу Ионического моря. В Инстаграме Марина делится отпускными снимками и рассказывает подписчикам о красоте и древней истории этих мест. Супруга модельера показывает снимки достопримечательностей, которые они с Валентином посетили.

Одно из таких мест – живописный грот, на фоне которого Юдашкина снялась в зеленом бикини, накинув на бедра розовое парео. Жена кутюрье рассказала, что название острова связано с родом Одиссея, а именно с его предком, древнегреческим героем Кефалом.

- В самом центре Ионического моря лежит остров Кефалония-таинственный с богатым историческим наследием. Здесь встречаются романтичные бухты и загадочные пещеры. Название острова отсылает к мифологии Древней Греции, герой по имени Кефал является основателем рода, от которого произошёл царь Одиссей. Начинается ваше путешествие с самых основ мироздания, берущих начало 300 столетий назад! – написала она на своей странице.

Юдашкина снялась в зеленом бикини, накинув на бедра розовое парео. Фото: Инстаграм.

Подписчики с восхищением отметили, насколько молодо и подтянуто Марина выглядит в бикини. Среди комментаторов отметился и Максим Галкин. Супруг Аллы Пугачевой не смог сдержать эмоций при виде красоты Юдашкиной.

- Какая уж тут мифология дней минувших, когда такая богиня прям сейчас стоит! - восхищенно прокомментировал Галкин фото Марины.

Семья Юдашкина и Пугачева с Галкиным дружат уже много лет. Они регулярно бывают в гостях друг у друга и отмечают вместе праздники и дни рождения. Недавно Валентин Юдашкин рассказал, как на известие о его диагнозе отреагировала Алла Борисовна. Пять лет назад врачи обнаружили у модельера онкологию. Все эти годы 57-летний дизайнер борется с раком. Его поддерживают жена Марина и близкие друзья, в том числе Алла Пугачева. По словам Юдашкина, Пугачева – очень деликатный и верный друг.

- Алла Пугачева нежный друг. Ей всегда очень важно, чтобы не обидеть. Очень тактична, - отметил дизайнер в интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». - Шли годы, а отношения наши были ровными, уважительными ко мне, к Марине, моей семье. То есть не было никаких потрясений, если нужна какая-то помощь, то достаточно лишь намека. Как я к ней, так и она ко мне.

Знаменитый кутюрье и его супруга выбрали для отдыха греческий курорт Кефалония. Фото: Инстаграм.

Юдашкин говорит, что новость о его болезни стала для певицы шоком. Даже всегда сдержанная Алла Борисовна не могла скрыть, что она испугалась за друга.

- Какой самый ценный поступок она сделала? Наверное, честность в отношениях, - считает Юдашкин. - И вот этот испуг, когда все произошло, я видел иную Пугачеву. У нее была паника - с кем угодно, но только не с ним. Она обычно уверенная, была растеряна и не понимала, чем помочь. Помогла морально, аккуратно заставляла что-то делать.

Юдашкин показал себя настоящим бойцом, хотя ему пришлось пережить и химиотерапию, и несколько операций. Валентин Абрамович говорит, что старается каждый день радоваться жизни.

- Моя первая реакция, как у каждого человека, это шок. Я не был в истерике, наоборот я как-то максимально мобилизовался, потому что я думал о том, как сказать это дома, - вспоминал Юдашкин. - И, наверное, самое важное тут семья, которая сделала вид, что ничего не происходит. Может быть, сопли, слезы были, но я этого не видел вообще.