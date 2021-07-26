Саратовская область активно включилась в национальные маршруты «Путь Петра Великого» и «Россия – родина космонавтики»

статс-секретарь-заместитель Министра культуры Российской Федерации Манилова Алла Юрьевна. Фото предоставлены пресс-службой Министерства Культуры РФ

В первый день в мероприятиях, проходящих на базе «Исторического парка «Моя история», приняли участие куратор проекта, статс-секретарь – заместитель Министра культуры Алла Манилова, заместитель Министра культуры Ольга Ярилова, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, а также руководители ведущих федеральных и региональных музеев, специалисты по развитию территорий, музейному маркетингу и ведущие эксперты российской туриндустрии.

По словам Аллы Маниловой, проект «Музейные маршруты России» поможет радикально нарастить известность и востребованность музеев, повысить доходы учреждений и дать гражданам доступ к музейным сокровищам независимо от географии и финансовых возможностей.

статс-секретарь-заместитель Министра культуры Российской Федерации Манилова Алла Юрьевна. Фото предоставлены пресс-службой Министерства Культуры РФ

«У нас большинство федеральных музеев, не говоря о региональных, расположены вне столиц. Энергичное и грамотное продвижение – способ формирования спроса. Результат – узнаваемость и рост туризма в местах сосредоточения музеев в первую очередь на брендовых национальных маршрутах», – добавила она.

Кроме того, статс-секретарь сообщила, что Саратовская область войдет в туристический «южный петровский маршрут» и сможет привлечь как российских, так и европейских туристов с помощью историко-культурного наследия императора Петра I.

Также Алла Манилова поддержала стремление Саратовской области сделать свой регион намного более узнаваемым как истинно гагаринское место. «Здесь первый космонавт учился, здесь приземлился первый в мире космический корабль. Было принято решение о вовлечении Саратовской области в национальный маршрут «Россия – родина космонавтики», - подчеркнула она.

Валерий Радаев поблагодарил Минкультуры России за внимание к региону и отметил большой потенциал Саратовской области в развитии культурной сферы.

статс-секретарь-заместитель Министра культуры Российской Федерации Манилова Алла Юрьевна. Фото предоставлены пресс-службой Министерства Культуры РФ

«Все мы стремимся к тому, чтобы музейная карта России оказалась в руках каждого жителя страны. Чтобы он постоянно открывал для себя новые уникальные места, где можно духовно обогатиться, узнать о великих людях самых разных эпох. Проект аккумулирует широкие возможности современных коммуникаций, погружает в огромный мир творческих и героических событий в судьбе Отечества, которой мы не можем не гордиться», – отметил он, напомнив о недавней инициативе Владимира Путина о внедрении «Пушкинской карты» для посещения школьниками и студентами культурных учреждений любого статуса.

Ольга Ярилова в режиме видеосвязи подробно рассказала о проекте «Пушкинская карта». Она уточнила, что ее обладателями смогут стать граждане от 14 до 22 лет. Карту можно будет оформить на портале Госуслуги и использовать ее только для приобретения билетов на культурные мероприятия.

«С помощью карты можно будет посетить театры, музеи, филармонии и образовательные учреждения, например, консерватории, причем не только в своем регионе. Речь идёт как о федеральных и муниципальных учреждениях, так и о частных», – подчеркнула замминистра и попросила Валерия Радаева определить учреждения в Саратовской области, которые подключатся к программе.

Президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что пандемия создала новые условия для внутреннего туризма.

«Примечательно, что маршруты строятся по музеям. Это очень важно, так как люди узнают множества других музеев, а не только самые известные. Туризм насыщается серьёзным историко-культурным содержанием. Сегодня после пандемии у нас открылся совершенно новый музейный мир. Музеи стали более глубокими в рассказе о себе, используя новые технические решения. Посетитель стал тоже новым, он глубже знает, больше интересуется. Музеи стали не просто развлечением, а хранителями исторического духа», – сказал он.

Также в этот день Алла Манилова посетила Саратовский государственный цирк после его масштабной реконструкции. Совместно с генеральным директором Росгосцирка Сергеем Беляковым прошло совещание о реализации планов на осень-зиму 2021-2022 годов. Отдельно обсуждалось создание представления, посвящённого 350-летию Петра I, прокат которого можно было бы начать с петровских городов России, таких как Саратов. Статс-секретарь подробно ознакомилась с инфраструктурой учреждения. По итогам Алла Манилова отметила, что Саратовский цирк соответствует всем современным требованиям, что позволяет полноценно реализовывать самые сложные с точки зрения сценографии и режиссуры творческие проекты, а также обеспечить комфорт и безопасность зрителям.

В ходе посещения замминистра продемонстрировали фрагмент шоу, посвящённого 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. В представлении соединились современные технологии, водоворот света и звука и грандиозное фонтанное шоу.

Кроме того, статс-секретарь посетила федеральный Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева, который является одним из крупнейших российских художественных музеев. В коллекции представлены разделы православного искусства (XV-XIX века), русское искусство (XVIII – ХХI века), западноевропейское искусство (XV-XIX века), редкие книги, архивные документы.

Во второй день мероприятия участники проекта «Музейные маршруты России» провели экспертный круглый стол и методическое совещание, где состоялись дискуссии и обмен опытом по вопросам новых подходов к работе учреждений в низкий сезон и музейной инклюзии. В дискуссиях приняли участие руководители федеральных учреждений: генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак, генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Ольга Галактионова, директор Музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев, директор Всероссийского историко-этнографического музея Ирина Жукова, директор Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева Людмила Калинина, директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева, директор Государственного центрального музея кино Лариса Солоницына, директор музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк, директор музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин и другие.