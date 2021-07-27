Сегодня Лермонтов попал бы в «Пусть говорят»

Михаил Лермонтов прожил всего 26 лет, но успел стать классиком русской литературы. Фото: Фотобанк Лори

Михаил Юрьевич Лермонтов создал безупречный объект любви для всех романтически настроенных барышень. Человека, которого женщины очень хотят приручить. Думают, что смогут перевоспитать. Думают, что любит. Да-да. Печорин. Вечный Печорин. Каким был сам Лермонтов, можно лишь догадываться. Вот и погадаем.

РОЖДЕНИЕ, ДЕДУШКА И ЯД

Он родился в Москве, в октябре 1814 года. Во Франции русские войска уже взошли на Монмартр, Наполеон отрекся от власти. Где-то в Венесуэле разбили войска Симона Боливара, а британцы, захватив Вашингтон, сожгли Белый дом. В мае скончалась Жозефина, первая жена Бонапарта, в декабре умер Маркиз де Сад. События одного года, повлиявшие на историю мира, пока семья Лермонтовых ждала наследника и нянчила появившееся чудо.

Биографы пишут, что чудо родилось именно в Москве лишь из-за того, что папа младенца «наступил на горло» собственной теще - Елизавете Алексеевне Арсеньевой, властной женщине. Ее муж - дедушка Лермонтова - выпил яду. Жене он (дедушка) изменял с соседкой, но жену не боялся, зато в тот момент, когда муж соседки собрался вернуться из армейского похода, не выдержал. Елизавета Алексеевна сказала, что «собаке - собачья смерть», и больше не привечала мужчин, в том числе и Юрия Лермонтова, отца будущего поэта. А тут еще дочь ее единственная побежала замуж, не достигнув даже семнадцати.

Внука заставила назвать именем Михаила, своего бывшего мужа. Так и появился Михаил Юрьевич Лермонтов. А Марья Михайловна Лермонтова, мама, скончалась в феврале 1817 года. От чахотки. Сыну ее еще не исполнилось трех лет.

ПУСТА ЗЛАТАЯ ЧАША

Бытовые дрязги, которые были потом, сегодня бы стали поводом сделать программу: «Теща против зятя - кто вправе воспитывать ребенка? Сможет ли вдовец обеспечить будущее сыну? Бабушка обвиняет неверного мужа своей умершей дочери»…

И ведь так и было. И среди этой абсолютной пошлости рос человек, который написал за свои 26 лет существования до злополучной дуэли с Мартыновым огромное количество строк, пусть и не всегда общеизвестных. Например, мальчику Мише 17 лет 1831 год. И мальчик пишет:

Чаша жизни

Мы пьем из чаши бытия

С закрытыми очами,

Златые омочив края

Своими же слезами;

Когда же перед смертью с глаз

Завязка упадает,

И все, что обольщало нас,

С завязкой исчезает;

Тогда мы видим, что пуста

Была златая чаша,

Что в ней напиток был -

мечта,

И что она - не наша!

И БАРЫШНИ ВОКРУГ

Разочарованность в том, что происходит вокруг - да, это Лермонтов. Но, чтобы разочароваться, надо же и мечтать? Это было, было. Но девочки подвели.

Существовала такая барышня, Екатерина Сушкова. Очень хвасталась, что давала Лермонтову пирожок, а там в начинке - опилки. Лермонтова описывала как неуклюжего косолапого мальчика, с красными, но умными выразительными глазами. Тут мы все делаем выдох: хотя бы умными?

Лермонтов отомстил, и страшно. Он ее тупо влюбил в себя, а потом бросил. Вдобавок, послал девушке анонимку про себя, чтобы что-то там разорвать, пока она переживала ощущения от рукопожатия. И еще написал об этом роман «Княгиня Лиговская». Роман не закончил, но там как раз появляется в первый раз Печорин. Жорж. Чиновников сбивает на санях, просто разъезжая по Петербургу. Приквел к «Герою нашего времени»? Да. Но княгиней Лиговской была не Екатерина. Потом Лермонтов писал: «Она заставила страдать сердце ребенка, а я только помучил самолюбие старой кокетки».

«История нынче обогатилась новым классом очень милых и красивых существ - именно классом женщин без сердца», - пишет Лермонтов. И стоит ли потом думать, что он пощадит какую-то княжну Мэри? Кого он вообще щадил, если говорить о женщинах?

А ВЫ, НАДМЕННЫЕ ПОТОМКИ…

Известность Лермонтов получил после смерти Пушкина. Но «Смерть поэта» - стихотворение не случайное. Когда был убит Пушкин, Лермонтов болел. И, вот ведь совпадение - к Лермонтову пришел тот же врач, который облегчал страдания Александра Сергеевича после дуэли. Николай Арендт. Он и рассказал пациенту подробности дуэли. Далее было стихотворение «Смерть поэта», а Лермонтова отправили на Кавказ. Бабушка помогала, но внук был в России уже больше, чем поэт. И, даже вернувшись после первой ссылки, продолжал какую-то собственную борьбу. Вызвал на дуэль сына французского посла, бился на шпагах. Переломился клинок, все перешли к пистолетам. Француз промахнулся, Лермонтов выстрелил в сторону. И снова попал на Кавказ. За дуэль. Это была первая дуэль, а вторая, увы, стала смертельной.

А ТЫ НЕ СМЕЙСЯ

«Господа, тот, кто мог нам заменить Пушкина, был убит», - сказал Николай Первый, узнав о смерти Лермонтова. Хотя есть свидетельство, что сперва он тоже, как и бабушка поэта по другому поводу, произнес фразу про собаку и собачью смерть. Но это так, для своих. Существуют материалы дела: как и почему некто Николай Мартынов застрелил Лермонтова в Пятигорске. Николай Мартынов одевался в черкесский костюм, а Лермонтов над этим смеялся. Как и Печорин, смеялся над тем, с каким видом носил свою солдатскую шинель Грушницкий. Печорин убил Грушницкого (молодежь, простите за спойлер), а Лермонтова, получается, убил этот самый Грушницкий. Ну да, Мартынов. Но как похож!

В княгине Лиговской видят возлюбленную поэта Варвару Лопухину. Фото: ru.wikipedia.org

«Княгиня Лиговская»

Цитаты из неоконченного романа.

«Ветераны светской славы, как и все другие ветераны, самые жалкие созданья».

«Он начал постигать, что по коренным законам общества в танцующем кавалере ума не полагается».

Про вывоз на балы:

«Семнадцать лет точка замерзания; они растягиваются сколько угодно, как резиновые помочи».

«Надобно заметить, что прелесть бледности и худобы существуют только в дамском воображении и что здешние мужчины только из угождения потакают их мнению, чтоб чем-нибудь отклонить упреки в невежливости и так называемой «казармности»».

«Женщины в наш варварский век утратили вполовину прежнее всеобщее свое влияние. Влюбиться кажется уже стыдно, говорить об этом смешно».

«Грустно, а надо признаться, что самая чистейшая любовь наполовину перемешана с самолюбием».

«Они робкою толпою зрителей окружали блестящие кадрили и ели мороженое, ужасно ели мороженое». (Читатели, пошли «ужасно» есть мороженое, чтобы это ни означало!).