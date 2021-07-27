Шарм-эль-Шейх за стеной, новые музеи и тайные проверки отелей: что изменилось на курортах Египта

С 9 августа возобновляются прямые рейсы из России на курорты Красного моря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прямых рейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх не было 5,5 лет. И полтора года Египет, как и весь мир, живет в непривычных и непредсказуемых условиях пандемии. Понятно, что любимые когда-то миллионами россиян курорты наверняка изменились за это время.

Собственно, полностью закрытыми красноморские пляжи для россиян не были. Желающие добирались со стыковками – через Каир, Стамбул, Минск. Но о массовом туризме все-так можно говорить только сейчас, с открытием прямых рейсов. Пока, напомню, они разрешены только из Москвы. И только по 5 рейсов в неделю в каждый из аэропортов, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

В ближайшее время, 27- 28 июля, ожидается решение Росавиации по допускам перевозчиков на новые маршруты. Станет понятно, какие авиакомпании будут летать, сколько будут стоить билеты и туры.

В эти же дни в Стране пирамид готовятся принять делегацию Роспотребнадзора и Ростуризма, чиновники проверят эпидемиологическую безопасность на курортах. Все предыдущие проверки, которые одна за другой шли в прошлые годы, касались мер безопасности в аэропортах. Турбизнес надеется, что новая инспекция пройдет удачно, и Оперштаб увеличит количество разрешенных рейсов.

Отпускники же вовсю названивают в турагентства и шерстят интернет в поисках билетов. В ожидании давайте посмотрим, как встретят пассажиров первых рейсов из Москвы курорты на Красном море.

Да, теплое море с кораллами и разноцветными рыбками – главное, ради чего россияне летят в Египет. Сейчас, в Африке, кстати, 40-градусный зной, вода прогрелась до +29 градусов. И море – то, что точно осталось прежним. Что радует.

ВАКЦИНИРОВАНЫ ВСЕ

Все работники туристической сферы в курортных провинциях Египта должны привиться от коронавируса до конца июля. Это касается персонала отелей, музеев, центров дайвинга, водителей.

ТАЙНЫЕ ИНСПЕКЦИИ

Для отелей и ресторанов в Египте разработаны протоколы антиковидной безопасости, начиная от строгого масочного режима для сотрудников и более мягкого для отдыхающих (на пляже и на улице маски носить не придется), графика уборки, социальной дистанции до новых правил обслуживания в ресторанах. Никакого самообслуживания за шведским столом, еду подают официанты.

Министерство туризма и древностей Египта отправляет секретные комиссии – инспекторы под видом туристов тестируют гостиницы и рестораны на предмет соблюдения этих протоколов. Проходят проверку не все, констатируют в Ассоциации туроператоров России: штрафы уже получили 25 отелей на Красном море и в Каире.

НЕ МНОГО ЛИ ЗВЕЗД?

Мало того, в Египте решили навести порядое с классификацией отелей – чтобы гостиницы, громко называющие сеья 5-звездочными, соответстовали всем международным стандартам для этого уровня. А не только своим личным представления о прекрасном. Что ж, все, кто любил до запрета на чартеры отдыхать в Хургаде, поймут, о чем речь. Отели на Красном море проверяют в первую очередь, до конца лета. Если сервис, номера, территория, качество и количество услуг не соответствуют заявленной категории – лишние звезды попросят убрать под угрозой штрафа и даже лишения лицензии.

ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ ЗА СТЕНОЙ

Шарм-эль-Шейх теперь обнесен стеной из бетона и колючей проволоки длиной 36 километров. Въезд на курорт на Синайском полуострове – через блокпосты со сканерами и досмотром. Это одна из мер для обеспечения безопасности отдыхающих, признает Ахмед Юссеф, председатель Совета по развитию туризма Египта при Министерстве туризма и древностей (его цитирует Ассоциация туроператоров России).

МУЗЕИ С ДРЕВНОСТЯМИ – ПРЯМО НА КУРОРТАХ

Два главных красноморских курорта, Шарм-эль-Шейх и Хургада, в 2020 году, в самый разгар пандемии, обзавелись новыми музеями. Оба посвящены древностям и истории Египта и открыты в рамках общей стратегии туристических властей Страны пирамид: она нацелена на развитие культурного и познавательного туризма. Благодаря новым музеям даже те, кто прилетает на пляжные курорты и не готов оторваться от моря даже ради однодневной экскурсии, могут приобщиться к богатой египетской истории и искусству.

Музей в Хургаде – первый археологический музй в провинции Красное море, в его экспозиции более 2 тысяч экспонатов, рассказывающих об эпохе фараонов, античности, коптской и исламской культуре. Музей создан не только на государственные деньги, но и на частные инвестиции. Две ключевых темы, вокруг которых строили экспозицию, - красота и роскошь, присущие египетской цивилизации в разные эпози.

Коллекция Национального музея в Шарм-эль-Шейхе, опять же первого музея в своем роде в провинции Южный Синай, состоит из 5200 предметов разных периодов египетской истории. Но здесь акцент сделан на природе, в том числе и ее отражении в искусстве, а также на повседневной жизни: какими были дома, одежда, украшения, танцы, косметика в прошлые века. В залах можно увидеть мумии животных, от кошек до орлов и крокодилов, и воссозданный интерьер спальни египетской принцессы.

Открыт музей ло 11 вечера, и это сделано специально ради того, чтобы днем туристы наслаждались отдыхом на море и дайвингом, подчеркнул глава музейного департамента Министерства туризма и древностей Египта Моамен Отман.

А на конец 2021 года запланировано долгожданное открытие грандиозного Большого Египетского музея в Гизе, рядом с пирамидами.