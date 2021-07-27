Жители Сахалина - Михаилу Мишустину: «Подключили газ, сутки разговаривать от счастья не могли»

Михаил Мишустин беседует с участниками программ переселения граждан из аварийного жилья на территории Сахалинской области. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Во вторник премьер Михаил Мишустин инспектировал Южно-Сахалинск. Вначале премьер осмотрел строящийся аэровокзальный комплекс. Он будет включать аэровокзал, конгресс-холл, гостиницы, транспортно-пересадочный пункт, а также транспортно-логистический хаб. Запустить комплекс должны 31 декабря 2022 года.

Мишустин осмотрел бетонную коробку будущего комплекса и поставленные специально к его приезду информационные стенды. Гендиректор компании «Красинвест» (инвестор проекта) Алексей Васильченко рассказывал премьеру, как будет здорово, когда комплекс построят. Мишустин выслушал, а потом напомнил, что прежние подрядчики в 2016 году тоже имели богатые планы в отношении этого аэропорта, а потом испарились, завершив проект лишь наполовину.

- Это называется безалаберность, когда подрядчик пропадает, и заново этот цикл с отличными идеями и красивыми картинками начинается. Это я не в вашу сторону. Вам досталась непростая история и это надо исправлять, - сказал Мишустин Васильченко, посоветовав не заглядывать далеко в будущее и соблюдать сроки строительства.

Васильченко заверил, что стройку завершат в срок и пригласил Мишустина на открытие комплекса.

Премьеру также презентовали план развития единой дальневосточной компании. Компанию создали по поручению Владимира Путина на базе регионального авиаперевозчика «Аврора». В ее состав вошли 6 авиакомпаний, работающих на Дальнем Востоке. Создание единой компании должно сделать перелеты между регионами Дальнего Востока более доступными. 26 июля единая дальневосточная авиакомпания выполнила свой первый рейс по маршруту Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский. Всего на первое время определено 20 маршрутов.

К 2025 году авиакомпания планирует перевезти 2 млн.пассажиров. Для этого закупят 45 новых самолетов. Стоимость перелета будет составлять от 2,2 тысяч рублей до 10,9 тысяч рублей.

- За этим нужно следить, должна быть обратная связь, чтобы мы знали, что никто не купит билет дороже из-за посредников, - сказал Мишустин.

После этого премьер поехал общаться с переселенцами из аварийного жилья.

- Современная квартира, сдали вовремя, как обещали, с ремонтом, я всем доволен, - рассказал Мишустину один из переехавших в новое жилье.

В этом году в Сахалинской области планируется переселить из аварийного жилья 5,8 тысяч человек, а до 2026 года - 28,9 тысяч человек.

Узнав, как идет программа переселения, Мишустин отправился в гости к Татьяне и Алине Хитровым, которые недавно провели в дом газ по программе бесплатной газификации. Раньше женщинам приходилось топить керосином, что очень дорого.

Мишустин зашёл в гости к Татьяне и Алине Хитровым, которые недавно провели в дом газ по программе бесплатной газификации. Фото: Елена КРИВЯКИНА

- А соседка углем топила. Подключила газ, так сутки разговаривать не могла, - рассказала Татьяна Хитрова.

- От радости не могла разговаривать? - уточнил Мишустин.

- От радости!

Мишустин рассказал, что его бабушка тоже топила дом керосином.

- Бабушка моя жила на другом участке, там был керосин, потом, позже, когда газ пришел, как все радовались, - вспомнил Мишустин.

Разговор премьера и Татьяны Хитровой. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Пообщавшись с жителями Южно-Сахалинска, Мишустин отправился на совещание, посвященное ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке. Провести его поручил Владимир Путин. Часть регионов Дальнего Востока пострадали от паводков, а в Якутии засуха, какой не было с конца 19 века, что привело к многочисленным пожарам. Обращаясь к участвующим в совещании губернаторам, Мишустин поручил им лично контролировать ход ликвидации последствий природных ЧС.

- Сделать предстоит многое и в максимально сжатые сроки, в таких ситуациях главное оперативность принимаемых решений, речь идет о жизни людей. Этой работой будет заниматься мой заместитель Юрий Петрович Трутнев в рамках в том числе правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, - сообщил Мишустин.

Премьер также потребовал ускорить строительство гидротехнических сооружений для защиты регионов Дальнего Востока от паводков. По его словам, примерно половина таких сооружений уже возведена.

- Предстоит построить еще свыше 30 км. Важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и не переживали о том, что беда придет в их дом, - сказал Мишустин.

А глава Забайкалья Александр Осипов предложил увеличить размер компенсации за полную потерю имущества во время чрезвычайных ситуаций.

- Сейчас мы должны людям выплачивать 100 тысяч рублей на человека, если он потерял все имущество. Мне кажется, каждый, если приложит к себе, поймет, что 100 тысяч рублей - явно недостаточная сумма. Такой размер выплат существует уже более 10 лет. Мы предложили бы пересмотреть ее в соответствии с инфляцией, которая прошла за эти годы. Нам кажется, минимум - в два раза, - заявил Осипов.