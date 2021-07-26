Мишустин: Не будем делать из Курил офшор, но часть налогов отменим

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил Итуруп. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В понедельник премьер Михаил Мишустин посетил Итуруп. Это самый большой остров на Южных Курилах и первый пункт рабочей поездки премьера в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.

В качестве главы правительства Мишустин посещает Южные Курилы впервые. Стоит только кому-то из высокопоставленных российских чиновников прилететь на Курилы, как Япония, считающая острова своей территорией, заявляет протест.

Так случилось и на этот раз. Более того, японцы пытались отговорить Мишустина от посещения Курил.

- Визит премьер-министра России на Итуруп не совпадает с позицией нашей страны по северным территориям (так в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикатан и Хабомаи, - Ред.) и вызывает крайнее сожаление, - заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.

Прилетев на Итуруп, Мишустин отправился осматривать поликлинику Курильской центральной районной больницы. На входе премьеру измерили температуру: 36,2.

- Хочу сказать вам огромное спасибо, что в такое непростое время помогаете людям. У вас район хоть и далекий, но красиво здесь, - сказал Мишустин врачам.

Медики пожаловались на нехватку оборудования, в том числе маммографа, компьютерного томографа и прибора для иммуноферментного анализа.

- Будете обеспечены всем, что необходимо, - пообещал Мишустин. - Главное, чтобы люди не болели и вам было удобно и комфортно.

После этого Мишустин посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Экскурсию премьеру провели директор комплекса Сергей Борзов и президент компании «Гидрострой» (владеет этим комплексом) Александр Верховский. Мишустину показали цеха по переработке рыбы и производству икры.

Мишустину показали работу рыбоперерабатывающего комплекса «Ясный». Фото: Елена КРИВЯКИНА

- А вы сами икру кушаете? Нравится? - спросил Мишустин у сотрудниц в икорном цеху.

- Конечно, кушаем, - ответили те.

В икорном цеху рыбоперерабатывающего комплекса «Ясный». Фото: Елена КРИВЯКИНА

Мишустину предложили продегустировать икру, но он, поблагодарив, отказался.

Осмотрев завод, Мишустин пообщался с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов. Премьер рассказал о планах правительства создать на Курилах свободную таможенную территорию, чтобы у производителей была возможность завозить необходимое оборудование и товары.

Ранее Владимир Путин поручил Мишустину обратить особое внимание на вопросы экономической деятельности на Курилах, в том числе совместно с Японией.

- Этот набор мер беспрецедентный. Сейчас я буду советоваться с Владимиром Владимировичем о том, что мы могли бы здесь сделать, - сказал Мишустин.

Мишустин отдельно отметил, что Курилы нельзя превращать в офшор. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Мишустин сообщил, что предлагается освободить от налогов практически все основные виды деятельности. Как пояснил премьер, речь идет о налоге на прибыль, НДС, имущественном налоге, налоге на землю, на транспортные средства.

- И думаю, здесь нужно сохранять пониженную ставку страховых взносов, - заметил Мишустин.

При этом премьер отметил, что Курилы нельзя превращать в офшор.

- Как это было в 90-е годы, когда внутренние офшоры создавались не для инвестиций в территорию, а чтобы минимизировать агрессивное налогообложение. И, конечно, никто не освободит нас от налога на доходы физических лиц, - заявил Мишустин.

Как отметил премьер, специальный режим подтолкнет экономическую деятельность на Курилах.

- Эти предложения были бы хорошим решением для инвесторов, в том числе западных, для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать здесь рабочие места, - сказал Мишустин.

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