Мир разделили на «чистых» и «нечистых»: почему Россия попала в число стран, оплачивающих декарбонизацию планеты?

Эпоха нефти приближается к закату? Как бы не так. Доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин написал для «Независимой газеты» колонку «Спецпредставление: химерная декарбонизация», где доказал, что «хоронить» углеводороды рано. Да, эксперт считает, что проблема глобального потепления существует, но вне зависимости от признания или непризнания её антропогенной природы. При этом она «крайне вульгаризирована, политизированна и монетезирована». Прежде всего это касается т.н. «климатического перехода», провозглашённого ЕС и активно поддержанного новой администрацией США. ТАК РАЗВИВАТЬ ИЛИ ИСТРЕБЛЯТЬ? «Заявленные программой «климатические цели» недостижимы, - убежден Михаил Делягин. - Ни по срокам (алармизм еврорегуляторов прямо напоминает советские обещания построить коммунизм к 1980 г.), ни по технологическим ограничениям, которые на сегодняшний день являются непреодолимыми, ни по финансовым ограничениям. Напомним, по оценкам Морган Стэнли на достижение ограничения не более 1,5 С° до 2050 г, обозначенного в Парижском соглашении (а это гораздо более скромные цели, чем в последних решениях ЕС), потребуется 50 трлн. долл. Понятно, что такое субсидирование может быть обеспеченно только ещё более масштабной эмиссией». Эксперт отмечает, что наиболее контрастную картину абсурда демонстрирует «электромобилизационная телега, которая очевидным образом пытается бежать впереди лошади «декарбонизации». Агентство Блумберг сообщает, что при объявленных параметрах программы декарбонизации спрос на никель, алюминий и железо увеличится к 2030 году в 13-14 раз, спрос на литий, графит и прочее сырье связанное с аккумуляторами в 9-10 раз! Итогом глобальной электромобилизации должен стать многократный рост добычи ископаемого сырья, хотя именно её предполагалось… истребить на корню. «Переход на эксплуатацию исключительно электромобилей в одной Великобритании потребует роста электрогенерации на 10%! Только на их текущее потребление! Это при, мягко говоря, нерешённой проблеме утилизации всего, что связано с аккумуляторами, при необходимости огромных мощностей хранения для «зелёной энергии» и т.д., - подсчитал эксперт. - На сегодня вся зелёная энергетика субсидируется и требует, как показал уже имеющийся негативный опыт, дублирования. И ту и другую функцию сегодня выполняет традиционная энергетика. Что колоссальным образом увеличивает нагрузку на углеводородную генерацию и с точки достижения целей декарбонизации является абсурдом». РАСИСТКАЯ ПРОГРАММА Больше того, почему идеологи декарбонизации заботит лишь состояние экологии в Северной Америке и Европе? В конце концов, экология – понятие трансграничное. Странно строить «зеленый рай» лишь на паре континентов. А что эти люди собираются делать в Центральной и Южной Азии, не говоря уже об Африке? «В нынешнем виде программы ускоренной декарбонизации выглядят, с одной стороны, расистскими, а с другой, совершенно бессмысленными с точки зрения заявленных целей, - отмечает экономист. Эксперт убежден, что никакой связи с реальными климатическими и экологическими проблемами эти программы не имеют. Именно поэтому все «цели» номинированы в виде выбросов CO2, хотя с точки зрения влияния на потепление воздействие метана в 80 раз больше. Но кому это интересно? «Вне зависимости от намерений климатологов и романтически девственных экологических активистов, идея борьбы с потеплением с неизбежностью выродилась в политический и финансовый инструмент глобальной конкуренции, показавшийся кое-кому идеальной находкой в условиях развивающегося кризиса и утраты евроатлантическим Западом мирового доминирования. То есть, в инструмент принуждения остального мира к восстановлению этого доминирования, - убежден Михаил Делягин. - В самой простой и очищенной от деталей логике это выглядит так: мир делится на «чистых» и «нечистых». Запад объявляет себя белым и пушистым (точнее, пушисто-зелёным). А остальное человечество в разной степени - чумазым. И чумазые должны заплатить «чистым» за свою чумазость». Больше того, «чумазые» производят для «чистых» необходимую им «грязную» энергию и ресурсы, а теперь еще заплатят за это огромные штрафы, предоставляющие возможность «чистым» быть «чистыми». Досадно, но похоже, Россия в своей «климатической» повестке вступили именно на этот путь. «ГЛАВНОЕ СЛЕДИТЬ ЗА РУКАМИ» Эксперт констатирует, что в настоящее время не существует технологий, которые могли бы сделать климатический переход не только экономически эффективным, но и просто практически исполнимым. Кроме того, средства необходимые для достижения установленных параметров предполагалось добыть ставшим в последнее время традиционным методом – масштабной эмиссии (проще говоря, их банально напечатают – «КП»). Но набирающая силу инфляция ставит на этом пути непреодолимое препятствие. Сочетание беспрецедентного долгового кризиса и неконтролируемой инфляции не предполагает даже возможности выбора: обвал начнется как в случае отказа от «денежного смягчения», так и в случае продолжения – от самой инфляции. То есть строгать дальше деньги в долг больше не удастся! А нет денег – нет и вожделенных «зеленых» радостей. У России, так уж исторически сложилось, есть уникальные ресурсы и природные предпосылки стать спасителем человечества от климатической катастрофы. Мы и на сегодня являемся нетто поглотителем углеродной эмиссии. Да, необходимы действительно прорывные исследования факторов влияния на климат, эффективные и экономически не абсурдные вложения в сокращение и предотвращение наиболее опасных для климатического равновесия выбросов. И прекращение бессмысленной и беспрецедентной травли традиционной энергетики, единственной способной дать человечеству необходимый ресурс управления климатом. «В этом контексте вызывает некоторое недоумение, что люди, назначенные отвечать за защиту интересов России на этом важнейшем направлении, разделяют вышесказанное целепологание. При всём уважении Анатолий Борисович Чубайс, по факту, никак не является представителем России в международных организациях, включая климатические. Скорее его можно считать спецпредставителем некоторых «международных» организаций в России. Что также полезно при правильном понимании функционала… Главное следить за руками», - резюмирует Михаил Делягин.