Убивающий «страны»: как защититься от гепатита

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По данным исследователей Вашингтонского университета и Имперского колледжа Лондона, смертность от гепатита сопоставима с туберкулезом, ВИЧ и малярией. «КП» расскажет, как значительно снизить риск заражения вирусами гепатита.
Как гепатит повреждает печень
Печень – самая большая железа в организме человека. Ее основные функции: обезвреживание токсинов и регулирование углеводного обмена. Помимо этого, она участвует в белковом обмене и пищеварении через выработку желчи. Всю эту работу в печени выполняют ее клетки – «гепатоциты».
Если не углубляться в подробности и механизм действия вирусов, то при гепатите именно гепатоциты попадают под «удар» и разрушаются. Если печень не успевает восстанавливаться, поврежденные клетки заменяются соединительной тканью, которая не умеет выполнять функции гепатоцитов. Этот процесс называется фиброз, и его результат – нарушение функции печени.
Гепатит делится на несколько видов. Самые опасные из них – В и С, которыми, по данным Всемирной организации здравоохранения, заражены 325 миллионов человек. Каждый год эти виды гепатита убивают 1,4 миллиона человек – больше населения всей Эстонии.
Гепатиты В и С имеют зеркально противоположные особенности. Так, гепатит С излечим, но от него нет вакцины. В свою очередь, от гепатита В есть вакцина, но нет препаратов, воздействующих непосредственно на вирус, и остается только попытаться отсрочить развитие осложнений с помощью терапии.
В долгосрочной перспективе оба вида гепатита способны привести к циррозу, если перейдут в хроническую форму.
Как не заразиться вирусом
В основном вирусы гепатитов В и С попадают в организм через кровь, с биологическими жидкостями через микротравмы слизистых и половым путем. Есть и другие пути передачи, но они распространены намного меньше.
Контактировать с чужой кровью проще, чем кажется – она может остаться на предметах личной гигиены, таких как ножницы и бритвы, а также на инструментах, которые применяет мастер для косметологических процедур и дантист для стоматологических.
Из этого вытекает главное правило для предотвращения заражения вирусом – никаких контактов с чужой кровью. Для этого нужно:
Конечно, ни одни правила не смогут полностью защитить от заражения вирусами гепатита, но они помогут значительно снизить такую вероятность.
Как провериться на гепатит
Пройти анализ на наличие вируса гепатита в организме можно в Лаборатории «Гемотест». Результат будет готов уже через день – достаточно прийти в ближайшее отделение и сдать кровь, соблюдая правила подготовки к исследованию.
Приезжать за результатом лично не нужно – он придет на электронную почту и отобразится в Личном Кабинете.
Ознакомиться с правилами подготовки к исследованию, уточнить адреса отделений и узнать стоимость можно на официальном сайте Лаборатории «Гемотест»: