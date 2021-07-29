Коктебель поможет с погодой

Арка. Фото Андрей Абрамов

Что происходит с погодой в Крыму, и как вести себя, если вы столкнулись с природным катаклизмом?

Так называемые «экстремальные погодные явления» это не повод отменять поездку на отдых, или впадать в депрессию. Любое буйство природы чаще всего кратковременно и не представляет серьёзной опасности, если не поддаваться панике и принять необходимые меры предосторожности.

При резком усилении ветра и внезапном ливне постарайтесь укрыться в надёжном помещении, не отпускайте детей на улицу, и, по возможности, закройте двери и окна, убрав с подоконников всё, что может унести воздушный поток. Если разгул стихии застал вас на улице, обходите шаткие строения, рекламные щиты и отдельно стоящие деревья — в них может ударить молния. Во время грозы нельзя купаться, или ловить рыбу, а лучше вообще отойти от берега подальше и поискать укрытие. Кстати, им вполне может стать автомобиль, который во время грозы или града рекомендуется заглушить, выключив все электроприборы, включая радио, и спокойно переждать непогоду.

Море. Фото Андрей Абрамов

Стоит отметить, что смерчи, которые произвели в этом году такое впечатление на крымчан и приезжих — довольно обыденное погодное явление, чаще всего происходящее в море вдали от береговой линии, и соответственно, не несущее никакой угрозы. Но если вы всё же хотите обезопасить себя на все 100% — вам на «Коктебель-party». Полностью забыть об атмосферных вихрях и окунуться в атмосферу музыки и веселья до конца августа можно по всему Южному берегу Крыма — «Чайка», «Апельсин», «Дельмар», «Рыбица», «Белый» — лучшие клубные площадки Симферополя, Ялты, Поповки, Судака и других городов принимают танцевальные вечеринки, организованные старейшим российским производителем настоящего коньяка. Похоже, «Коктебель» в этом году взял на себя миссию поддержания хорошего настроения на всём полуострове и защиты настроения отдыхающих от страха непогоды!

Беспрецедентные по «звёздности» лайн-апы с «Иванушками», MOT и лучшими диджеями интересны не только столичными знаменитостями, но и ещё одним столичным трендом — там будут делать столь популярные в этом сезоне коньячные коктейли на основе лучших коктебельских коньяков. И вряд ли кого-то испугает непогода после ураганных танцев под напитки из солнечного Коктебеля!