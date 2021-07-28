Видео задержания украинских шпионов-контрабандистов показала ФСБ

Задержали шпионов-контрабандистов в России с поличным в марте 2020 года во время очередной закупки клистронов.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Хачатрян и Лобов, действуя в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса, занимались собиранием сведений о так называемых клистронах, входящих в состав зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-300, и передачей конкретных образцов указанных изделий на Украину", - прозвучало в приговоре суда.

Из областного суда Ростова-на-Дону фигурантов отправили в колонию строго режима.

Из материалов суда стали известны роли преступников. Лобов приобретал радиоэлектронное оборудование и хранил в подвальном помещении своего дома, где производил "предпродажную подготовку". А Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром".

Задержали шпионов-контрабандистов в России с поличным в марте 2020 года во время очередной закупки клистронов.

Лобов приобретал радиоэлектронное оборудование и хранил в подвальном помещении своего дома, где производил "предпродажную подготовку"

- Причастных к осуществлению контрабандных поставок с территории России на Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для ЗРС "С-300" гражданина России Дениса Михайловича Лобова и гражданина Армении Арарата Рубиковича Хачатряну осудили сразу по двум статьям: "Государственная измена" и "Шпионаж". Лобов получил 9 лет и 6 месяцев колонии, а Хачатрян - 10 лет и 5 месяцев, - сообщили в ФСБ России.

Преступники получили по десять лет колонии за интерес к "С-300"

Из областного суда Ростова-на-Дону фигурантов отправили в колонию строго режима.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Видео задержания украинского шпиона в Симферополе

Мужчина собирал данные и о полетах российской военной авиации и передавал их спецслужбам (подробнее)