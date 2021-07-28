Швеция больше не считает, что все население должно переболеть COVID-19

В стране активно взялись за вакцинацию, и это позволило значительно снизить уровень заболеваемости коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях в СМИ прозвучала информация, что в Швеции смертность от COVID-19 упала до нуля и держится на этом показателе уже неделю. Особую пикантность этой новости добавлял тот факт, что с самого начала пандемии Швеция прославилась своим скептическим отношением к серьезности коронавирусной инфекции. В итоге это привело к большому количеству жертв, особенно среди пациентов домов престарелых и членов иммигрантских сообществ.

Впоследствии, успев побывать путеводной звездой для всемирного племени КОВИД-диссидентов, Швеция нашла в себе силы признать, что изначальная надежда всем легко переболеть и выработать популяционный иммунитет без вакцинации неосуществима в принципе. С тех пор в королевстве всё как у соседей — власти смело вводят когда и где нужно ограничения, сами граждане стараются соблюдать соцдистанцию и остаются дома при появлении малейших симптомов ОРВИ.

Изменение подходов дало свои плоды: сейчас число новых заболевших за две недели чуть ниже европейского порога безопасности — 49 человек на 100 тысяч населения. Это значит, что страна в зеленой зоне и привитые могут свободно путешествовать по Евросоюзу и вовне. У финнов, которые в целом пережили пандемию успешнее, чем соседи по Северу Европы, ситуация сейчас хуже — начинается четвертая волна и показатели заболеваемости вдвое выше.

Большую роль в сдерживании коронавируса в Швеции сыграли высокие темпы вакцинации: полностью привито уже 49 процентов взрослого населения, а еще четверть получила пока только первую дозу. По этому показателю шведов обгоняет только Дания.

А вот сообщения о нулевой смертности, к сожалению, оказались неточными. Выяснилось, что шведские власти по соображениям безопасности в очередной раз закрыли доступ к электронному регистру заболевших, и данные о смертях в него временно не вносились. В то же время, радует, что число погибших за неделю измеряется однозначным числом.