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Общество28 июля 2021 15:00

Михаил Железняк: Над решением проблемы лесных пожаров надо работать на системном уровне

Директор Института мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН рассказал о причинах массовых возгораний в Якутии и об их последствиях для вечной мерзлоты
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Фото: Пресс-служба СО РАН

Фото: Пресс-служба СО РАН

Второй месяц полыхают леса в Якутии. Власти региона на тушение пожаров не жалеют ни средств, ни сил - за сутки удается ликвидировать десятки возгораний. Но регион по-прежнему остается главной «горячей точкой» страны по лесным пожарам. О причинах разбушевавшейся стихии сообщил Директор Института мерзлотоведения имени П. И. Мельникова Сибирского отделения РАН Михаил Железняк.

АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА УВЕЛИЧИВАЕТ РИСКИ

— Михаил Николаевич, как связаны между собой процессы климатических изменений, деградации вечной мерзлоты и количество лесных пожаров?

— Если мы говорим о таком природном явлении, как мерзлота, то она, конечно, тесно связана с климатом. Мерзлота формируется под воздействием изменений климата и условий теплообмена на поверхности. Конечно же, климатические условия и изменения растительного покрова, с которыми очень тесно связаны пожары, оказывают серьезное влияние на формирование многолетнемерзлых пород и на их состояние.

Мы ведем исследования за изменением параметров природной среды и мерзлоты после пожаров: как изменяется растительность, как идет протаивание и формирование теплового режима грунтов. Последствия сказываются на протяжении длительного времени, от 70 до 120 лет, а самые значительные изменения мерзлых толщ происходят в периоде 8 –10 лет. Серьезные изменения происходят там, где развиты льдонасыщенные (сильнольдистые) грунты. В результате пожаров возникают интенсивные криогенные процессы, выражающиеся в просадках земной поверхности, из-за вытаявших подземных льдов образуются бугристые и холмистые формы рельефа.

— Ваша оценка сегодняшней ситуации с лесными пожарами в Якутии и причин их возникновения?

— О причинах пожаров много говорят сейчас эксперты, готовят аналитические исследования, думаю, по итогам 2021 года будет дана обоснованная оценка с научной точки зрения. Несомненно, такие сухие аномальные летние сезоны, как в этом году в Якутии, всегда являлись значительными моментами для усиления пожарной опасности. Кстати, в таежной зоне Сибири сухие года почти всегда сопровождались повышенным уровнем риска возникновения лесных пожаров. Если взять центральную Якутию, то в этом году в мае выпало 12 мм осадков, тогда как средняя норма –18. А в июне их выпало всего 2 мм при норме 37. Средняя температура воздуха в июне составила 20,3 градуса при норме 15. Это — наименьшие показатели за всю историю метеонаблюдений в Якутске, начиная с 1888 года.

Есть пожары, причиной которых является человеческий фактор, есть те, которые вызваны сухими грозами. Не могу сказать, чтобы сухие грозы в этом году были чрезвычайно часто, но в ряде районов они имели место и в сочетании с высокой температурой и сухостью в лесах, конечно, сыграли свою негативную роль. Ну, и, конечно, третий момент – это пожары, связанные с преломлением или отражением лучей на стеклянных и металлических банках, бутылках и т. д. Мы часто работаем в экспедициях и не раз были свидетелями пожаров, которые возникали даже без воздействия сухих гроз на территориях, где никого в этот момент не было, и именно по этой причине происходили возгорания.

ПОЧВА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДОЛЖАЮТ ТЛЕТЬ

— Можно ли сравнить ситуацию в Якутии - изменение климата, деградация вечной мерзлоты, количество лесных пожаров - с ситуацией в Канаде, США и другими странами с похожими природно-климатическими условиями?

— Я не анализировал детально, что происходит в Канаде и США, но, думаю, что есть общие причины, связанные с природно-климатическими условиями. Конечно, в Якутии, с малой населенностью и огромной территорией, пожары значительно труднее потушить. Хотя очаги возгораний оперативно обнаруживаются, но при такой сухости, которая стоит сейчас, идет интенсивное распространение огня. При этом, даже те дожди, которые сейчас прошли в некоторых районах, смогли только придавить пожары, почвенно-растительный слой продолжает тлеть и впоследствии опять возможны возгорания.

— Насколько значительную роль в профилактике пожаров может сыграть создание Якутского лесопожарного центра, которое обсуждалось на днях во время совещания под руководством Президента России?

— Для того, чтобы сохранять огромные лесные массивы Якутии — одну треть всего российского лесного фонда — конечно, нужна служба, которая могла бы оперативно реагировать в момент начала пожара. Разгоревшийся огонь очень трудно остановить и требуются большие ресурсы людей, техники, много специалистов - профессионалов. Я несколько раз, работая в экспедициях, участвовал в тушении пожаров и знаю, насколько это страшное бедствие.

Сейчас довольно большое количество специалистов и жителей Якутии привлечено к этой работе — 2,5 тысячи человек, почти 300 единиц техники работает. Но с учетом наших площадей и этого недостаточно. Необходимо наращивать количество техники для тушения пожаров, оперативность ее переброски. Нужна координация этой работы, профессиональная подготовка людей, которые занимаются пожаротушением, нужна работа по организации разделительных просек в лесах. Поэтому создание такого специализированного подразделения, о котором глава нашей республики Айсен Николаев говорил на совещании под руководством президента страны, это для нас насущная необходимость. Это позволит работать над решением проблемы лесных пожаров на системном уровне.

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