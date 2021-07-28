Зеленые технологии, квадросфера «Туризм», healthy bar: почему нужно посетить экспозицию Сахалина на «Улице Дальнего Востока»

2–7 сентября в рамках VI Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс пройдет выставка «Улица Дальнего Востока». На ней представят свои экспозиции все 11 регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе Сахалинская область. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

- Одна из задач развития экономики связана с привлечением инвестиций. Инвесторам нужны подходящие условия для развития бизнеса и запуска новых проектов. Задача выставки «Улица Дальнего Востока» – показать направления, которые могут заинтересовать бизнес. Сахалинская область сделала акценты на энергетике, цифровизации и туризме», – отметил зампред Правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Сахалинская область является первым регионом в России, где реализуется проект по углеродной нейтральности. Здесь работают над созданием водородного кластера, добычей «зеленого угля» и «зеленого СПГ», строят ветропарк и геотермальные электростанции. Поэтому лозунг экспозиции субъекта отвечает приоритетам островного региона: «Зеленый бизнес – зеленые острова!».

-Мы для себя принципиально решили, что Сахалинская область должна стать экологически чистой территорией. Это в первую очередь вопросы здоровья и качества жизни людей. Кроме того, такой регион является привлекательным для инвесторов. А это очень важно для диверсификации экономики, реализации инвестиционных проектов в самых разных отраслях, создании новых рабочих мест, – подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Продолжая тему бережного отношения к природе, Сахалинская область сократит количество печатной продукции, поэтому посетители павильона на «Улице Дальнего Востока» смогут получать дополнительную информацию о представленных проектах по QR-коду. Также здесь будут использовать энергосберегающую систему освещения.

Павильон региона будет возведен в форме двух гор: на одной разместится макет горнолыжного курорта «Горный воздух», у которого, по словам Юрия Трутнева, есть все перспективы стать одним из лучших лыжных курортов России и стран АТР, на второй – кафе. На территории экспозиции установят сцену, где будут выступать сахалинские артисты.

Внутри помещение будет разделено на 6 зон: инвестиционные проекты; углеродная нейтральность и проекты Сахалинской области с климатическим эффектом; нефтегазовая отрасль; умный город и цифровизация; социально-экономическое развитие и национальные проекты; «Наши Курилы».

В павильоне участники ВЭФ и гости выставки смогут узнать о приоритетных инвестиционных проектах области, экологической повестке, ходе реализации нацпроектов, крупнейших предприятиях Сахалинской области, реализации проекта «Умный город», экологических и социальных проектах ведущих нефтегазовых компаний.

Также в экспозиции Сахалинской области будет установлена квадросфера «Туризм», где представят туристический потенциал региона. Особое внимание будет уделено туристско-рекреационной зоне «Лагуна Буссе». Все посетители смогут сфотографироваться с осьминогом Дофлейна – обитателем северных акваторий Тихого океана.

Еще одна «фишка» экспозиции – Healthy bar. Здесь участники ВЭФ-2021 смогут попробовать авторские напитки: комбуча, ореховое молоко, реджувелак и другие.

Напомним, что выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта для участников Форума 2–4 сентября, жители и гости Владивостока смогут посетить ее 5 и 6 сентября, 7 сентября пройдет социальный день.