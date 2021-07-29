В стране создано мощное общественное движение «Патриоты России»

Стратегия патриотов России - новый социализм. Фото: Абульханов Роман Владимирович

Съезд принял решение о том, что «Патриоты России» вместе с партией «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» становится инициатором создания широкой общественно-политической патриотической коалиции, идеологию и цели которой близки большинству граждан страны.

В новую организацию вошли общественные и некоммерческие организации, депутаты разного уровня и простые жители большинства регионов страны. Геннадий Семигин подчеркнул, что к движению может примкнуть любой человек независимо от его политических взглядов. Глава созданного общественного движения убежден, что численность «Патриотов России» в ближайшие месяцы превысит 50 тысяч человек.

Движение создается на основе идеологии современного патриотизма, деятельной любви к родине, объединяющей различные идеологические взгляды, течения и теории. Перед ним стоят несколько целей, главная из которых - сделать Россию страной номер один в мире. Остальные цели касаются внутренней жизни страны: национальный прорыв во всех сферах жизни государства и общества, быстрый подъем уровня и качества жизни, укрепление здоровья нации, резкое повышение доходов каждого человека и его семьи.

-В ближайшее время мы начнем реализовывать крупные социальные, экономические, научные и культурные проекты. И на основе идеологии патриотизма хотим реализовать главное устремление наших граждан - справедливость для всех и счастье для каждого, - отметил Геннадий Семигин.

Сейчас идеи проектов в большинстве регионов предлагают неравнодушные и активные жители, депутаты, общественные организации и некоммерческие структуры. Наиболее значимым для людей проектам будет дан «зеленый свет».

Как «Патриоты России» намерены достичь поставленных целей? Ответы на этот вопрос содержится в Стратегии развития России, которую Геннадий Семигин представил на прошлой неделе всему российскому сообществу. Стратегия принята 29 июля делегатами учредительного съезда «Патриотов России».

Она состоит из двух десятков задач, почти половину которых можно было бы выполнить уже в течение года. Срочные задачи - это проведение беспристрастной оценки состояния страны, кадрово-управленческой реформы, изменение принципов управления на разных уровнях страны, создание Государственного экономического фонда для эффективного управления государственными предприятиями и Единого государственного социального фонда, который объединит Фонд социального страхования, Фонд медицинского страхования и Пенсионного фонда для проведения эффективной социальной политики в стране.

В Стратегии содержатся решения, призванные повысить доходы россиян. Отмена пенсионной реформы и возвращение прежнего пенсионного возраста; ежегодная индексация зарплат и стипендий; ежемесячные выплаты 10 тысяч рублей на семью базового дохода (который государство получает от эксплуатации стратегический собственности и природных богатств); начисление на счет каждого родившегося ребенка 1 млн. рублей, которым можно будет воспользоваться с 18 лет.

Кроме того, предлагается ввести полноценную шкалу прогрессивного налога.

Как говорится в программном документе, для укрепления здоровья нации необходима масштабная программа очистки воды, тотальная чистка всех водоемов; ревизия всех ГОСТов на продукты; поощрение здорового образа жизни и реанимация системы здравоохранения.

Для решения жилищного вопроса нужно снизить стоимость земли, количество бюрократических преград для застройщиков, и, главное, ипотечных ставок до 1% годовых.

Геннадий Семигин уверен, что будущее России – новый социализм, идеология которого может объединить всех патриотов страны для совершения национального прорыва.

-Объединим наши силы на благо страны! Только так у наших детей будет счастливое детство, у пожилых — достойная старость, а у нас — уверенность в завтрашнем дне в сильной и процветающей России – стране номер 1 в мире, - заявил Геннадий Семигин.