На переднем плане – Человек труженик

Фото: Александр Барденцев, Магнитогорск

В центре внимания – Человек Труда. Человек, который сегодня, к сожалению, так незаслуженно остается в тени. А ведь он печет хлеб и выращивает пшеницу, строит здания и прокладывает дороги, ремонтирует освещение на улицах и отвечает за подачу воды в наши дома. А мы, изо дня в день пользуясь благами его деятельности, даже не задумываемся, сколько труда, сил и любви им вложено. Его труд, подчас очень тяжелый, требующий физических, а в наши дни и немалых интеллектуальных усилий, достоин уважения. Это главная причина, по которой несколько лет назад мы совместно с «Партией Дела» придумали этот конкурс – чтобы поддержать престиж рабочих профессий. Умные руки так нужны теперь во всех сферах производства. Мы говорим абсолютно серьезно: страна обязана знать героев в лицо, она нуждается в них. И нам бы хотелось показать их лица. Прочитайте в этих чертах силу, твердость характера, честность, удивительную жизнеспособность, благородство и доброту.

Лидеры «Партии Дела», инициаторы конкурса, убеждены, что настоящее и будущее страны определяют не большие начальники, а совсем другие люди, ставшие сейчас, увы, невидимками.

«Для меня лично, для компании, которую возглавляю, для «Партии Дела» фотоконкурс имеет большое значение, – пояснил Константин Бабкин, лидер «Партии Дела», председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, президент ассоциации «Росспецмаш». – Реальность такова, что людей, которые занимаются созидательным трудом, в частности работают в машиностроении, а также и в других областях экономики, мы не видим. Они не мелькают в новостях и репортажах, о них не снимают кино, о них не пишут книги. Современная повестка делает вид, что их нет. Зато есть многочисленные блогеры. Но без Человека Труда зависнет все, и блогеры, к мнению которых так прислушивается общество, тоже. Надо понимать, что само общество держится именно на тружениках. Мы бы хотели, чтобы о них думали, чтобы люди искусства обратили на них свое внимание. Я рад, что мы проводим этот фотоконкурс, а также фестиваль позитивного идейного искусства «Время, вперед!». В работах участников этих состязаний показан и интеллект их «моделей», и угадываются их интересные судьбы, и прослеживаются связь времен и устремленность в будущее. Трудовые профессии очень часто передаются из поколения в поколение, образовывая целые династии. Так осуществляется преемственность традиций, что чрезвычайно важно в наши дни, когда спрос на рабочие специальности так велик. Мы благодарим «Комсомольскую правду» за сотрудничество».

В самом деле, рабочие выходят на свои пахоты и к станкам, невзирая на погодные, политические, социальные, в том числе и эпидемиологические, как сейчас, условия. Они прикладывают максимум усилий, чтобы с наименьшими потерями преодолеть кризис, чтобы не останавливались жизненно важные социальные процессы. Многие из них работали даже тогда, когда все остальные находились на карантине. Надо понимать, что эти люди подвергали и подвергают себя двойному риску – обычному профессиональному в силу специфики их трудной работы и новому – угрозе заболеть. И это тоже вызывает большое уважение.

В текущем году с февраля по май мы со всей страны принимали заявки на конкурс, предложив энтузиастам-участникам пять номинаций:

В поле зрения фотографов попали моряки и рыболовы, пчеловоды и шахтеры, пекари и агрономы, медики и научные работники. Впервые за четыре года участниками конкурса стали представители оборонной и космической сферы. Мы благодарны всем откликнувшимся на наш призыв. Особенно признательны тем авторам, которые с нами уже не первый год, а некоторые – все четыре года, что существует конкурс. Это Владислав Куликов из подмосковного Красногорска, Максим Смоляк из Гурьевска, Александр Терещенко из Петропавловска-Камчатского, Мария Прозорина из Москвы, Дмитрий Ярощук из Кемерова, Федор Шмидт из Челябинска, Евгений Брюхович из Губкина. Отрадно видеть их работы из года в год.

В этом году на суд жюри пришло на удивление много снимков в ретростиле. Чувствуются большой вкус и мастерство человека за кадром. Именно так показаны швея из Красноярска, специалисты железной дороги из города Юрга Кемеровской области, офицеры из Верещагина и рабочие из поселка городского типа Сосьва Свердловской области. Целую серию снимков в ретростиле прислал Виталий Хлыстов из Обнинска. На кадрах запечатлены формовщики, стекольщики, наладчики прядильного оборудования, комбайнеры, скульпторы и врачи. Автор передал в редакцию даже снимки работы наших коллег: «Интервью. Журналист Александр Самойлов и бригадир медников. Завод «Комсомолец» в Тамбове» и «Верстка газеты. Журналист Евгений Писарев. Газета «Тамбовская правда». Все эти фото сделаны в конце 70-х годов прошлого века. Но, как известно, искусство - без срока давности. К тому же, признаемся: разглядывать кадры, сделанные во времена, когда снимали только на пленку, еще интереснее.

И вот теперь из тысячи присланных творческих работ наконец выбраны победители, что оказалось непросто, поскольку каждый фотопортрет, каждый снимок был по-своему хорош.

В этом году победителями стали:

– Александр Барденцев (Магнитогорск) в номинации «Лучший портрет Человека Труда», главная номинация фотоконкурса;

Фотография человека на рабочем месте или миг в процессе работы может многое рассказать зрителю.

– Дмитрий Страхов (Москва) в номинации «Любимая работа»;

Пчеловод за работой, г. Карабулак, Республика Ингушетия.

– Алексей Насыров (Казань) в номинации «Космический труд»;

Рабочий Ирек Файзуллин в цехе сборки сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова.

– Дмитрий Сигида (Уссурийск) в номинации «Лучший молодой специалист»;

Токарное искусство и девушкам подвластно.

– Эдуард Смородинов (Чебоксары) в номинации «Лучший наставник»;

На фото Александров Валерий Германович, Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики, колхоз «Свобода»

Финалисты получат денежные призы. Но точка в конкурсе не поставлена.