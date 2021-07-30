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Общество30 июля 2021 11:00

На переднем плане – Человек труженик

Подведены итоги Всероссийского фотоконкурса «Лица труда», который для профессионалов и любителей фотографии уже в четвертый раз организовали «Партия Дела» и Медиагруппа «Комсомольская правда»
Марина АНИКЕЕВА
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Фото: Александр Барденцев, Магнитогорск

Фото: Александр Барденцев, Магнитогорск

В центре внимания – Человек Труда. Человек, который сегодня, к сожалению, так незаслуженно остается в тени. А ведь он печет хлеб и выращивает пшеницу, строит здания и прокладывает дороги, ремонтирует освещение на улицах и отвечает за подачу воды в наши дома. А мы, изо дня в день пользуясь благами его деятельности, даже не задумываемся, сколько труда, сил и любви им вложено. Его труд, подчас очень тяжелый, требующий физических, а в наши дни и немалых интеллектуальных усилий, достоин уважения. Это главная причина, по которой несколько лет назад мы совместно с «Партией Дела» придумали этот конкурс – чтобы поддержать престиж рабочих профессий. Умные руки так нужны теперь во всех сферах производства. Мы говорим абсолютно серьезно: страна обязана знать героев в лицо, она нуждается в них. И нам бы хотелось показать их лица. Прочитайте в этих чертах силу, твердость характера, честность, удивительную жизнеспособность, благородство и доброту.

Лидеры «Партии Дела», инициаторы конкурса, убеждены, что настоящее и будущее страны определяют не большие начальники, а совсем другие люди, ставшие сейчас, увы, невидимками.

«Для меня лично, для компании, которую возглавляю, для «Партии Дела» фотоконкурс имеет большое значение, – пояснил Константин Бабкин, лидер «Партии Дела», председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, президент ассоциации «Росспецмаш». – Реальность такова, что людей, которые занимаются созидательным трудом, в частности работают в машиностроении, а также и в других областях экономики, мы не видим. Они не мелькают в новостях и репортажах, о них не снимают кино, о них не пишут книги. Современная повестка делает вид, что их нет. Зато есть многочисленные блогеры. Но без Человека Труда зависнет все, и блогеры, к мнению которых так прислушивается общество, тоже. Надо понимать, что само общество держится именно на тружениках. Мы бы хотели, чтобы о них думали, чтобы люди искусства обратили на них свое внимание. Я рад, что мы проводим этот фотоконкурс, а также фестиваль позитивного идейного искусства «Время, вперед!». В работах участников этих состязаний показан и интеллект их «моделей», и угадываются их интересные судьбы, и прослеживаются связь времен и устремленность в будущее. Трудовые профессии очень часто передаются из поколения в поколение, образовывая целые династии. Так осуществляется преемственность традиций, что чрезвычайно важно в наши дни, когда спрос на рабочие специальности так велик. Мы благодарим «Комсомольскую правду» за сотрудничество».

В самом деле, рабочие выходят на свои пахоты и к станкам, невзирая на погодные, политические, социальные, в том числе и эпидемиологические, как сейчас, условия. Они прикладывают максимум усилий, чтобы с наименьшими потерями преодолеть кризис, чтобы не останавливались жизненно важные социальные процессы. Многие из них работали даже тогда, когда все остальные находились на карантине. Надо понимать, что эти люди подвергали и подвергают себя двойному риску – обычному профессиональному в силу специфики их трудной работы и новому – угрозе заболеть. И это тоже вызывает большое уважение.

В текущем году с февраля по май мы со всей страны принимали заявки на конкурс, предложив энтузиастам-участникам пять номинаций:

В поле зрения фотографов попали моряки и рыболовы, пчеловоды и шахтеры, пекари и агрономы, медики и научные работники. Впервые за четыре года участниками конкурса стали представители оборонной и космической сферы. Мы благодарны всем откликнувшимся на наш призыв. Особенно признательны тем авторам, которые с нами уже не первый год, а некоторые – все четыре года, что существует конкурс. Это Владислав Куликов из подмосковного Красногорска, Максим Смоляк из Гурьевска, Александр Терещенко из Петропавловска-Камчатского, Мария Прозорина из Москвы, Дмитрий Ярощук из Кемерова, Федор Шмидт из Челябинска, Евгений Брюхович из Губкина. Отрадно видеть их работы из года в год.

В этом году на суд жюри пришло на удивление много снимков в ретростиле. Чувствуются большой вкус и мастерство человека за кадром. Именно так показаны швея из Красноярска, специалисты железной дороги из города Юрга Кемеровской области, офицеры из Верещагина и рабочие из поселка городского типа Сосьва Свердловской области. Целую серию снимков в ретростиле прислал Виталий Хлыстов из Обнинска. На кадрах запечатлены формовщики, стекольщики, наладчики прядильного оборудования, комбайнеры, скульпторы и врачи. Автор передал в редакцию даже снимки работы наших коллег: «Интервью. Журналист Александр Самойлов и бригадир медников. Завод «Комсомолец» в Тамбове» и «Верстка газеты. Журналист Евгений Писарев. Газета «Тамбовская правда». Все эти фото сделаны в конце 70-х годов прошлого века. Но, как известно, искусство - без срока давности. К тому же, признаемся: разглядывать кадры, сделанные во времена, когда снимали только на пленку, еще интереснее.

И вот теперь из тысячи присланных творческих работ наконец выбраны победители, что оказалось непросто, поскольку каждый фотопортрет, каждый снимок был по-своему хорош.

В этом году победителями стали:

– Александр Барденцев (Магнитогорск) в номинации «Лучший портрет Человека Труда», главная номинация фотоконкурса;

Фотография человека на рабочем месте или миг в процессе работы может многое рассказать зрителю.

Фотография человека на рабочем месте или миг в процессе работы может многое рассказать зрителю.

– Дмитрий Страхов (Москва) в номинации «Любимая работа»;

Пчеловод за работой, г. Карабулак, Республика Ингушетия.

Пчеловод за работой, г. Карабулак, Республика Ингушетия.

– Алексей Насыров (Казань) в номинации «Космический труд»;

Рабочий Ирек Файзуллин в цехе сборки сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова.

Рабочий Ирек Файзуллин в цехе сборки сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова.

– Дмитрий Сигида (Уссурийск) в номинации «Лучший молодой специалист»;

Токарное искусство и девушкам подвластно.

Токарное искусство и девушкам подвластно.

– Эдуард Смородинов (Чебоксары) в номинации «Лучший наставник»;

На фото Александров Валерий Германович, Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики, колхоз «Свобода»

На фото Александров Валерий Германович, Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики, колхоз «Свобода»

Финалисты получат денежные призы. Но точка в конкурсе не поставлена.

БИЗНЕС-ПРЕСС