В Москве пройдет Российская энергетическая неделя

Российская энергетическая неделя состоится в очно-заочно формате 13-16 октября 2021 года

В рамках деловой программы Российской энергетической недели,которая состоится с 13 по 16 октября в очно-заочном формате, состоятся круглые столы, тематические сессии по ключевым вопросам развития энергетики в мире. Форум станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития газовой, нефтяной и угольной отраслей. Кроме того, среди тем в программе РЭН традиционно: нефтехимия, электроэнергетика и атомная энергетика, энергетика на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), а также энергосбережение и повышение энергоэффективности. Центральным событием деловой программы Форума станет пленарное заседание, которое состоится 13 октября. Организаторами Российской энергетической недели являются Министерство энергетики РФ, Фонд Росконгресс и правительство Москвы.

- Сегодня весь мир находится в стадии перехода к „зеленой“ энергетике. Многие эксперты считают, что это – одна из ключевых тенденций в мировой экономике на ближайшие годы. Этот процесс затрагивает все отрасли – от цифровизации до изучения климатических изменений. Эта тема актуальна для программы международного форума „Российская энергетическая неделя“, который состоится в октябре этого года. Площадка объединит ведущих специалистов и экспертов энергетической отрасли, представителей влиятельных международных организаций и институтов, федеральных ведомств, глав российских регионов, лидеров мнений. Уверен, что Форум даст множество новых идей развития мировой энергетики и послужит импульсом к принятию необходимых решений, – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Российской энергетической недели Антон Кобяков.

На выставочной части РЭН свои последние проекты и разработки представят крупнейшие энергетические компании в России и мире. Так, в крупномасштабном панорамном кинотеатре посетителям будет показан фильм о компании «Сименс Энергетика» в формате 360 градусов с полным эффектом погружения. Зрители увидят уникальные и не имеющие аналогов проекты, которые являются примерами решения сложнейших экологических и социальных задач в мире. Гости смогут виртуально перенестись на самые уникальные объекты компании, перелетая с континента на континент, а эффект 5D усилит визуальные впечатления от просмотра. Это – уникальное впечатление, достигаемое с помощью специальных современных технологий. Кроме того, фильм покажет в исторической ретроспективе удивительную почти двухвековую историю «Сименс Энергетика» в России и ее вклад в развитие нашей страны – первую электрификацию Москвы и Санкт-Петербурга.

На площадке Российской энергетической недели пройдет торжественная церемония вручения международной премии «Глобальная энергия» лауреатам 2021 года. Также состоится презентация совместного доклада ассоциации «Глобальная энергия» и Евразийского банка развития (ЕАБР) «Чистые технологии для устойчивого будущего Евразии». Доклад посвящен поддержке исследований и разработок чистых технологий в области энергетики, содействию и расширению энергетического сотрудничества на пространстве Евразийского экономического союза.

Российская энергетическая неделя состоится в четвертый раз. Третий форум прошел в 2019 году и за четыре дня собрал свыше 10 тысяч участников и представителей СМИ из России и 115 иностранных государств и территорий. В этом году площадкой главного события в сфере энергоэффективности в России и за рубежом по традиции станет Центральный выставочный зал «Манеж» в Москве.

Обсуждение тем, поднятых на площадке Российской энергетической недели, будет продолжено на Мировом энергетическом конгрессе, который пройдет в Санкт-Петербурге 24–27 октября 2022 г. Организатор мероприятия – Фонд Росконгресс.