Бастрыкин направил следователей в театр на Ахеджакову

Следователям придется внимательно прослушать монолог Лии Ахеджаковой в спектакле "Первый хлеб" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представители СМИ и общественности попросили председателя СК России Александра Бастрыкина дать оценку относительно спектакля "Первый хлеб", который прошел в "Современнике". В четверг вечером глава ведомства поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам.

- Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны. Вопросы защиты прав ветеранов, а также памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности СК России. В этой связи Следственный комитет оперативно реагирует на конкретные факты оскорбления памяти защитников Отечества, что нарушает действующее законодательство, - заявили в СК России не указывая название театра и имена актеров.

Теперь спектакль "Первый хлеб" в польского режиссера Бениамина Коца придется изучить следователям, лингвистам и другим экспертам. Послушают внимательно и 83-летнюю артистку Лию Ахеджакову в монологе которой оказались нецензурные слова, которые по мнению общественной организации "Офицеры России" направлены на унижение ветеранов Вооруженных сил России.

Ахеджакова уже поспешила заявить ряду либеральных СМИ, что скандал связанный со спектаклем - элемент борьбы за власть в театре "Современник", где часть актеров стали жертвами коронавируса. Посмотревшие это действо коллеги уже сравнили спектакль "Первый хлеб" со скучным театральным пересказом чернушной кинодрамы "Левиафан" Звягинцева.