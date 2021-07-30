Виталий Коротич: «Огрызаться на наезды США надо учиться у Путина»

Виталий Коротич Фото: Евгения ГУСЕВА

...- Виталий Алексеевич, сегодня ночью из Соединённых Штатов пришла такая информация: американский политический обозреватель и журналист Такер Карлсон (может быть, вы его знаете) назвал позором для США публикацию генерал-майора Патрика Донахо (может быть, его вы тоже знаете) о российском президенте Владимире Путине - в Твиттере.

Свое возмущение журналист выразил в эфире одного телеканала. Журналист задал вопрос: «Генерал, в каких войнах вы победили?» И вместо того, чтобы ответить на этот вопрос честно (то есть ноль), Патрик Донахо написал: «Не будь подсадной уткой Путина». «Генерал пытается найти российский след даже в критике в свой адрес. Он позорит нас», - подчеркнул Такер Карлсон.

- Так - так...

- И ещё он добавил, что, по его мнению, вооруженные силы не должны быть политизированы, а самого американского генерала призвал отправить в отставку.

- Шизофреническая, так сказать, эта история продолжается... Самое забавное, что у нас сегодня уже сформировались генералы (на всех сторонах, возможной или существующей войны), которые никогда не были на поле боя. Вот такие - с лампасами, как этот - американский, они могли или участвовать в каких-то погромах азиатских, или просто - угрожать...

- И ещё... Буквально на днях президент Байден обескуражил всех заявлением, что у Путина нет ничего, «кроме ядерного оружия и нефти», и он поэтому, типа, «опасен». Сейчас вот вспоминаю Женеву. Я-то думал, что там - у виллы, где вели переговоры президенты России и США, одни журналисты в давке были, а это, оказывается, помощники американского президента, которые его «вразумляют» таким образом.

- Может вы, Александр, и правы...

- Шутка! Чем объяснить, что - какая-то истерия в США все никак не прекратится, всуе обязательно Путина вспоминают? На днях еще прошла информация, что Россия в предстоящих выборах в США американцам якобы «пытается помочь»…

- Знаете, я сказал бы только, что нет необходимости нам унижаться, обращая постоянно внимание и тут же откликаться на всю эту ерунду. Потому что нас унижают и хотят унижать беспрерывно - на Олимпийских играх, в интервью, в чем угодно.

И поэтому, если сегодня кто-то говорит о том, что у нас нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия...

- Так Байден же!

-... это как раз те два пункта, за которые Соединенные Штаты зацепились (из-за собственного комплекса неполноценности) за нас, пытаясь остановить нефте- и газопроводы и мечтая хоть каким-то образом повлиять на наше ядерное оружие. Сейчас как раз идут по этому поводу переговоры.

- Да.

- Нам надо вести себя спокойно и с достоинством. И понимать, что те точки (цели), на которые они нападают столь истерически, это есть как раз то, в чем мы сильны и где они слабы. Поэтому если они бьют по этим точкам, - ничего.

А огрызаться надо тогда, когда они своими нападками загоняют уже себя в угол. Вот здесь - да, надо: ребята, знайте свое место.

- А кто должен огрызаться – президент, пресс-секретарь или мы, журналисты?

- Очень важно всё рассортировать. Дело в том, что переговоры по газу и нефти ни в коем случае не должен вести глава государства. Президент американский все время чего-то заявляет (правда, Коротич употребил здесь более жесткое слово. - А.Г.) по этому поводу, а вообще-то... Логичнее было бы собрать начальников газового и нефтяного ведомств, и пусть они между собой переговариваются. Это - коммерция.

Что касается ядерного оружия, тоже есть соответствующие конторы, которые должны все обсуждать, а президенты пусть только подписывают...

- То есть, вы - как человек, проживший 10 лет в Америке, считаете, что, в принципе, - ничего страшного, надо просто научиться огрызаться? А как мне, например, это делать? Что, Коротичу звонить? И печатать ваши комментарии?

- Знаете, вам - никак.

Дело в том, что я 62 года женат, и если бы каждый раз огрызался, то давно бы уже или убил жену, или развелся с ней и так далее. Всякий раз надо сохранять собственное достоинство. И огрызаться на все что угодно – это все равно, что комментировать высказывание каждой бабки в метро…

- Да, это я уже понял.

- То есть, отражать атаку надо уметь, и - реагировать не на всякое вяканье. И делать это с достоинством. И если в прошлый раз президент Байден что-то сказал в том духе, что Путин – убийца и так далее, а Путин просто пожелал ему доброго здоровья. Вот так огрызаться и нужно.

- Нет! Путин потом привел дворовую эту поговорочку: кто как обзывается, тот сам так называется.

- Ну, да. Но мне больше понравилось, что он просто пожелал ему доброго здоровья и всё.

- Вот так надо, учиться у Путина, да? Огрызаться...

- Ну, конечно.

Если он (Байден) говорит, что этот «убийца», такой, сякой, а все понимают, что это где-то в (термин, неупотребимый в данной заметке. - А.Г.)!состоянии, и он (Путин) пожелал ему доброго здоровья. Вот это - идеальный просто вариант - как отразить «атаку».

- То есть, огрызаться надо учиться у Путина?

- Ну, конечно. Потому что Путин мог сказать: а ты, (здесь Коротич снова употребляет жёсткое слово с перчиком. - А.Г.), чего на меня нападаешь? Это уже был бы базар.

- И не было бы Женевы.

- Абсолютно.

- А он пожелал ему доброго здоровья и улыбнулся.

- И поехал в Женеву. Все встали на свои места. Сейчас такие истерики происходят по поводу каждой российской победы на Олимпиаде и так далее. Спокойно надо все это выдерживать. И пошли они все на фиг.

- Почему «ихнего» президента помощники учат, и он прислушивается к каждому слову и потом их воспроизводит, а наш президент - самостоятельный? Он, конечно, слушает помощников, но…

- Потому что у нас другая система власти. А американский президент под столькими прессами и под столькими давлениями с разных сторон, что ему надо вертеться. А в этом возрасте это совсем трудно.

- Вы сейчас в супермаркете. Интересно, что Виталий Коротич купил?

- Я купил четрые котлеты по-пожарски и четыре...

(связь пропадает)

- Вы сразу пропали, - ну, как только я про котлеты стал спрашивать...