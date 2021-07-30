Новые возможности для семей с детьми

С июля 2021 года вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым многодетные семьи смогут получить от государства до 450 тыс. рублей по новым основаниям. Оператором этой программы является Институт развития в жилищной сфере ДОМ.PФ, полные условия программы размещены на официальном сайте.

Как это работает?

Программа стартовала в 2019 году и успела стать одной из наиболее востребованных мер господдержки. Только за последние полтора года ей воспользовались более 190 тыс. многодетных семей. Как ожидают эксперты ДОМ.РФ, до конца 2021 года будет произведено еще 140 тыс. выплат.

Условия программы довольно просты. Выплату на погашение ипотеки могут получить семьи, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующие дети. Для этого достаточно подать заявление через свой банк, остальное сделает ДОМ.РФ.

Как показывает практика, программа помогает не только уменьшить платежную нагрузку, но и сэкономить на процентах сотни тысяч рублей.

Какие кредиты подходят?

Изначально получить выплату могли только те семьи, которые оформили ипотеку на покупку квартиры. Кредиты, полученные на ИЖС, не подходили под условия.

Теперь список целей кредитования расширен: мерой господдержки могут воспользоваться и те, кто взял ипотеку на покупку или строительство частного дома.

Где узнать больше

В 2020 году ДОМ.РФ запустил информационный портал спроси.дом.рф и «горячую линию» 8(800)775-11-22. Здесь можно узнать всю актуальную информацию о госпрограммах в жилищной сфере.

А если вы уже подали заявку на участие в программе, отследить ее статус можно по ссылке.