Неизвестный успех Лубянки: 80 лет назад мы вели операции в США, завербовав советника Рузвельта

Гениальный экономист Локлин Карри в разгар Второй мировой рассорил Америку с Китаем и толкнул его в объятия СССР Фото: wikimedia.org

ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ — «ПАЖ»

Масштаб личности Локлина Карри равен его эпохе: выдающийся ученый, законотворец, экономист-практик, наконец, дипломат, сыгравший важную роль во Второй Мировой. Причем не на поле брани, а в тиши кабинетов.

Родился Локлин в 1902 году в Канаде, получил блестящее экономическое образование, закончил Гарвард. Его другом и однокурсником по элитнейшему университету был Гарри Декстер Уайт. Имя кажется вам смутно знакомым? Да, этот человек был главой делегации США на международной конференции в Бреттон-Вуде в 1944 году, по итогам которой (при американском главенстве, конечно) был создан один из столпов глобализма — Международный валютный фонд. А Гарри Уайт стал одним из его первых директоров… Вот в таких кругах вращался будущий супершпион. В дальнейшем, когда Локлин делал первые карьерные шаги, именно Уайт помог ему устроиться в Министерство финансов США. Притом, что даже гражданство Штатов наш выходец из Канады получил лишь в 1934 году.

До сих пор не известно, когда и почему Локлин Карри стал сотрудничать с советской разведкой. Но предположить можно. У молодых и обеспеченных людей из аристократических семейств могла быть только одна мотивация. Борьба за социальную справедливость и желание построить новый мир без неравенства и угнетения. Именно этим и занимался Советский Союз (как, по крайней мере, казалось жителям Запада). И именно поэтому многие из них по собственной воле искали контакты с Москвой, подобно современникам Локлина — британским интеллектуалам из «Кембриджской пятерки».

Сам факт связей канадца с Лубянкой долгое время считался не доказанным. Москва до сих пор молчит, ведь до конца жизни Карри преподавал в ряде крупных университетов Нового Света, все еще живы многие его ученики. Так что, если официально подтвердить шпионский статус нашего героя, все эти люди автоматически окажутся под подозрением.

— В годы Великой Отечественной войны внешней разведкой занимался Иностранный отдел (ИНО) НКВД, — рассказывает эксперт «КП», кандидат исторических наук Ярослав Левин. — И недавно российский исследователь Владимир Позняков, работая в архивах, установил, что Карри сотрудничал именно с этой структурой, имея оперативный псевдоним «Паж». Вероятно, потому, что рядом с человеком такого звания всегда находится фигура №1 — король.

ПОДПОЛЬЕ В БЕЛОМ ДОМЕ

Франклин Делано Рузвельт не даром считается одним из величайших президентов США. Он вознесся к власти в тяжелейший период, в разгар Великой депрессии. Тогда были уверены: кризис разразился из-за того, что экономику недостаточно контролировали. Вот Рузвельт и пошел в противоход. Решил реформировать Федеральную резервную систему (американский аналог Центробанка), чтобы многократно усилить ее полномочия и навести порядок в банковской сфере.

Ни одно животное на собственный хвост еще не наступило, поэтому разрабатывать новые законы «об ограничении всевластия банков» пригласили… банкира-миллионера — Марринера Экклза. А теперь оцените масштаб: вам за месяц нужно написать текст «экономических регуляций» объемом с «Войну и мир», да еще и так, чтобы банковская система после вашего творчества окончательно не навернулась. Экклз взял в помощники лучшего сотрудника Минфина США, с которым был давно знаком (вращались в одних и тех же кругах) — 32-летнего Карри. Вся тяжесть работы обрушилась на него. Но парень не подкачал, да и Великая Депрессия пошла на спад.

Многоопытный Рузвельт оценил таланты молодого человека, позвав на должность советника; можно даже сказать, они стали друзьями. И почти сразу пошли слухи: некоторые члены администрации Белого дома имеют слишком уж тесные контакты с сотрудниками советских спецслужб, работавших в США под видом дипломатов или полпредов.

Но Рузвельт с негодованием отвечал: «В моем окружении предателей нет!». Почему? Многие американские банкиры-глобалисты, наподобие уже упомянутого Марринера Экклза, рассматривали СССР как противовес другому тогдашнему гегемону — Британии, а социализм — как союзника в борьбе с традиционными обществами и национальными государствами. Саму «одну шестую часть суши» считали перспективным рынком сбыта для американских товаров; не даром в годы индустриализации десятки заводов в Советском союзе были построены с помощью технологий и кредитов из США.

Он вместе с Сун Мэйлин провернул гениальную комбинацию. Пробил в США издание книги мемуаров Чан Кайши под названием «Судьба Китая».

КИТАЙСКАЯ МИССИЯ

В 1941 году настал звездный час Локлина Карри — Рузвельт отправил его спецпредставителем в Китай. Мы знаем наизусть важнейшие битвы Европейского и Тихоокеанского театров Второй мировой, но в Поднебесной тогда происходили не менее драматические события. Союзники Гитлера, японские милитаристы, с 1937 года пытались захватить «страну желтой реки». Им помогало царившее там безвластие. Местные красные (коммунисты во главе с Мао Цзэдуном) сражались с местными белыми (китайскими националистами из партии «Гоминьдан», чьим лидером был генералиссимус Чан Кайши).

Туда, в ставку Чан Кайши, и отправился Локлин. Во всем Китае тогда были активны советские агенты — вполне возможно, в той командировке молодой экономист упрочил контакты с Лубянкой. А еще остроумный канадец с изящными манерами смог понравиться жене Чан Кайши — Сун Мэйлин. Неудивительно, что по возвращении в США в том же 1941 году он стал «главным по Китаю» в Белом доме.

То, что японцев из Поднебесной рано или поздно прогонят, было понятно. Но вот кто придет им на смену?

Что ж, в армию Чан Кайши по программе ленд-лиза потянулось американское оружие… ровно в таком количестве, чтобы против самураев хватило, а на борьбу с коммунистами-маоистами — уже нет. Ведь цифры тех поставок тоже утверждались с подачи Карри…

А еще он вместе с Сун Мэйлин провернул гениальную комбинацию. Пробил в США издание книги мемуаров Чан Кайши под названием «Судьба Китая». Гонорар автору — $550 тысяч (на нынешние деньги — $5-10 млн), и это не считая процента с продаж. Такие астрономические суммы не получали даже создатели бестселлеров, но Локлин все грамотно обосновал: «надо простимулировать нашего азиатского партнера», по сути, дав завуалированную взятку.

Правда, в качестве «представителей правообладателя» в издательском контракте были указаны все те же Сун Мэйлин и Локлин Карри. То есть, надо думать, немалую часть суммы наш гений экономики положил в карман. Супершпиону ведь тоже на что-то жить надо.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИЯ

И вот в 1944 году переведенная на английский книга вышла в США. По настоянию Карри ее разослали для обязательного чтения в военные учебные заведения и высшим офицерам спецслужб: мол, изучайте политическую мысль в лагере союзников.

Но впечатления у американской публики остались двоякие. «Судьба Китая» изобиловала националистическими пассажами, жесткой критикой в адрес Запада и «белого колониализма» (учитывая, что на тот момент в ряде штатов темнокожие не имели многих гражданских прав — последние уколы была особенно болезненны). Сигнальный экземпляр книги попал в прессу, вызвав чудовищный скандал. Журналисты стали называть Чан Кайши «антизападным феодалом», прямо спрашивая: а той ли стороне мы помогаем?

— Идея с дискредитацией одного из лидеров Китая была удачно реализована. Из-за предубеждения общественного мнения в отношении Чан Кайши, возможности следующего президента Трумэна по его поддержке были существенного ограничены, — объясняет историк Ярослав Левин.

В итоге к 1949 году в гражданской войне в континентальном Китае победили коммунисты. И самая населенная страна мира попала в сферу влияния старшего товарища — сталинской Москвы.

Над Локлином Карри к тому времени сгустились тучи. Его прямо обвинили в «антиамериканской деятельности». Но супершпион и тут не пал духом. С завидным самообладанием дал официальные показания, все отрицая. Твердых улик не было, от него отступились.

Однако Локлин почел за благо не испытывать судьбу, уехал в Колумбию. Там работал консультантом местного правительства, преподавал в университетах, держал ферму. В 1954 году консульство США, что характерно, отказалось продлевать ему паспорт — «неблагонадежный». Так он и остался в Колумбии. Умер в 1993-м в Боготе в возрасте 91 года, оставшись неразоблаченным.