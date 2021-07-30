Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс лучших практик в сфере охраны труда

На Всероссийской неделе охраны труда Минтруд России проведет конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность».

- Сейчас мы концептуально меняем подход к охране труда, на законодательном уровне все готово. Приоритет отдан профилактике и обеспечению безопасности на рабочем месте. Теперь важно собрать со всей страны лучшие практики в области охраны труда и распространить лучший опыт. Это позволит повысить эффективность системы управления в сфере охраны труда, активизировать профилактическую работу по предупреждению производственного травматизма и заболеваемости, - пояснил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

Конкурс проводится с 2016 года, к участию приглашаются организации и объединения независимо от их организационно-правовых форм и видов деятельности, а также органы региональной власти и местного самоуправления в области охраны труда.

Всего в этом году в конкурсе 9 номинаций, 3 из них посвящены отбору лучших практик в области охраны труда среди организаций производственной сферы. Также будут выбраны лучшие практики среди организаций непроизводственной сферы, в сфере образования, здравоохранения, и среди организаций малого предпринимательства. Вместе с тем мы узнаем лучший муниципалитет и регион страны в области охраны труда.

В каждой из номинаций конкурса присуждаются 1, 2 и 3 место. За 1 место вручается золотая медаль и диплом победителя Всероссийского конкурса со статусом «Лучшая организация в области охраны труда в Российской Федерации» с указанием номинации. За 2 и 3 место, соответственно, вручаются серебряная или бронзовая медаль и диплом призера Всероссийского конкурса в номинации.

Участие во Всероссийском конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.

Заявки на участие в конкурсе подаются в соответствующем разделе, посвященном его проведению, на сайте https://rusafetyweek.com, там же размещены контакты технической службы конкурса.

Церемония награждения победителей состоится в рамках Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет с 6 по 9 сентября в городе Сочи в Парке науки и искусства «Сириус». Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором – Фонд Росконгресс.

Заявки принимаются до 6 августа 2021 года.