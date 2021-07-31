Мифы и правда про летнюю беременность: "Зачал ребенка по августе - будет крепышом"

Вокруг родов и способов зачатия издавна скапливаются масса примет и мифов. Фото: Shutterstock

Мария Брагина, врач-репродуктолог, гирудотерапевт Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника», рассказала о самых распространенных заблуждениях насчет зачатия летом, а также о том, какие угрозы солнце, море и отпускная романтика могут таить на самом деле.

- Для начала стоит отметить, что причин у способности (или неспособности) зачать ребенка очень много – от наследственных заболеваний до нарушений в работе эндокринной системы, от инфекций до тяжелых стрессов. Во-вторых, все они никак не связаны с временем года, так что здесь важнее всего точная диагностика и своевременное лечение. Но все же мифов много и попробуем развенчать некоторые из них.

Мифы прошлого

1. Дети, зачатые летом и осенью, намного здоровее других

Этот миф был связан с попытками повысить выживаемость – если ребенок был зачат в сытый период, значит мама была выносливее, да и еды было больше. Поэтому шансы родиться здоровым и дотянуть до взрослого возраста были куда выше, чем при зачатии во время голода и холода.

- Сейчас убеждения о наличии неких «особо благоприятных» периодов для зачатия не актуальны, - говорит Мария Брагина. - Еды в магазинах всегда достаточно, витаминные комплексы продаются в аптеках круглый год. А потому нет смысла как-то особенно планировать зачатие именно летом или, наоборот, непременно осенью.

2. Заразиться неприятной болезнью можно через песок или лежак.

Самый любимый миф гинекологов – что ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) могут проникнуть в организм будущей мамы прямо через пляжный песок, через воду в море или бассейне, запрыгнуть прямо «туда» с лежака или стула.

- Нет, все это неверно – заразиться этими инфекциями можно только при непосредственном половом контакте без барьерной защиты, - уверяет наш эксперт. - Но этот миф активно поддерживается неверными супругами: они мастерски убеждают своих партнеров, что измены не было, а инфекция «сама напрыгнула». Как еще объяснить такой «сувенир» после отпуска?

Правда настоящего

1. Инфекции реально опасны.

А теперь поговорим о реальной угрозе, которую несут ИППП, подхваченные во время отпуска. Эти заболевания действительно могут привести к трудностям с зачатием. Например, хламидиоз может вызывать спаечные процессы и непроходимость маточных труб. Женщины, у которых отмечается невынашивание, осложненное течение беременности и бесплодие нередко получают эти проблемы из-за заражения уреаплазмой и микоплазмой. Для того, чтобы избежать неприятного отпускного сюрприза, необходимо использовать барьерную контрацепцию, т.к. спермицидные смазки, подмывания или спринцевания при ИППП бесполезны. А лучше всего – ограничить отпускную романтику с незнакомцами.

2. Секс в море красив, но опасен.

Столь любимый в сериалах и фильмах штамп о сексе в море-океане, реке или озере на рассвете (или на закате) выглядит хоть и красиво, но чреват опять же проблемами. Если во влагалище попадет вода из естественных водоемов, то она нарушит его pH и микрофлору. Так может развиться пересушивание слизистой оболочки, от чего повышается риск ее травмирования. Травмы, сухость, попадание внутрь не слишком чистой воды – все это путь к бактериальным вагинозам, кандидозам и т.д. А еще в процесс могут вмешаться свидетели, которые принудительно сделают парочку звездой ютуба. Так что лучше всего заниматься зачатием ребенка в более безопасных и укромных местах.

3. Перелеты и акклиматизация.

Они действительно способны оказать влияние на способность женщины к зачатию, правда, ни к каким ужасным или необратимым последствиям это не приводит. Дело в том, что при дальнем перелете и резкой смене климата на жаркий вместо умеренного у женщины может произойти сбой в менструальном цикле. Нарушается процесс овуляции, т.е. созревания яйцеклетки, а раз так, то и зачатие становится на время затрудненным. Впрочем, после того как акклиматизация завершилась или после возвращения в родные пенаты все приходит в норму. Даже если зачать малыша именно в романтичном обстановке отпуска не получилось, по возвращении домой женщине ничто не помешает успешно забеременеть.