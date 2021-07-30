Отдельные вагоны для женщин - не защита от домогательств, а резервации на колесах

Кто-то может себе представить специальные «женские» вагоны в поездах метро, куда мужчинам проход закрыт? Фото: Артем КИЛЬКИН

Кто-то может себе представить специальные «женские» вагоны в поездах метро, куда мужчинам проход закрыт? Или трамваи с табличками «только для слабого пола». Нет, серьезно. Я - с трудом. Хотя, куда леди способна послать за предложение ездить в спецвагоне слышу как наяву.

Собственно, эти фантазии - по поводу инициативы заместителя председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова, обратившегося в министерство транспорта РФ с предложением выделить в метропоездах вагоны для женщин (ну и заодно, отдельные трамваи «ля фам»). Это транспортно-гендерная идея на пару дней, кстати, сделала Петрова хедлайнером новостных лент. Вообще-то Владимир Станиславович хотел как лучше - подумал, как обезопасить пассажирок от приставаний со стороны мужчин.

Поскольку, дамы часто жалуются, что в час пик в метро к ним прижимаются всякие перцы. Идут на сближение, на тесный контакт. И коронавирус им не брат. Вот и придумал общественник женские спецвагоны, чтобы избавить леди от непристойных домогательств. Хоть бы спросил, оно им надо? И узнал бы, что слабый феминизированный пол сильно против резерваций на колесах. Для него вагоны под литерой «Ж» - не безопасное место, свободное от мужчин, а изолятор временного содержания в отдельно взятом поезде. Лидеры мнений различных женских сообществ так и отреагировали на инициативу: вы что тю-тю? И некоторые коллеги Владимира Петрова по власти покрутили у виска на его прожект. 6 лет назад такое же предложение рассматривалось в Совете Федерации и было отклонено. Потому что, проблема, на которую обратил внимание общественник, так не решается. Никто же не предлагает закрыть для горожан подъезды, перегородить подземные переходы, части улиц и вокзалов, облюбованных бомжами. Чтобы мирные обыватели не ходили там, где неприятно.

Проблема решается через тщательное лечение озабоченных психов, которых тянет потолкаться в метро, отлавливание извращенцев, наведение порядка в общественных пространствах и головах…. Словом, никак. И это печально. Потому что ни у медицины, ни у правоохранителей нет лишних ресурсов, которые можно было бы бросить на работу с озабоченным мужским населением. И в обозримом будущем вряд ли появятся. Ну будем честными, прижимающиеся в транспорте к женщинам дядьки - не самая большая головная боль профильных ведомств и структур. Сегодня проще согласиться с несуразной идеей, расслаивающей, между прочим, общество, и прицепить к составам по дополнительному Ж-вагону, как это сделали в Японии, Индии и Бразилии, чем избавить общество от транспортных маньяков.