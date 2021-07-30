«Сколько можно оголяться?»: Настю Каменских пристыдили за фото в микрострингах

Настя Каменских любит похвастаться своими аппетитными формами. Фото: Инстаграм.

Настя Каменских отправилась в отпуск на море: певица ежедневно публикует в Инстагарме красочные пляжные фотографии. Однако далеко не все из них подписчики ее странички считают удачными. Так, последний снимок певицы вызвал у поклонников волну критики. На фото Каменских позирует в микрострингах, демонстрируя пышные ягодицы.

- Доброе утро. Пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет, — подписала пост Настя.

Видимо, артистка хотела похвастаться «попой как у Ким» (напомним, так называется один из хитов певицы), но добилась прямо противоположной реакции.

Поклонники возмутились: сколько можно выставят на показ свои обнаженные формы? Многие считают, что лицезреть эти аппетитные прелести должен только муж звезды Потап, и никто больше. «Такие фото нужно оставлять для мужа», «Сколько можно оголяться?», «Сколько можно выставлять тело», - возмущаются фолловеры в комментариях.

На фото Каменских позирует в микрострингах, демонстрируя пышные ягодицы. Фото: Инстаграм.

Впрочем, у красотки нашлось немало защитников. Они считают, что Настя потрясающе выглядит, и что такие формы грех прятать. «Какая классная»; «Ух, огненная красотка»; «Орешек что надо»; «Повезло Потапу»; «Потрясающая форма. Больше не худей, а то изюминку потеряешь»; «Такая аппетитная фигурка. Не то, что тощие воблы. Все на месте, стройная, подтянутая, притягательная», - считают они.

Многие помнят солистку дуэта «Потап и Настя» пышечкой с аппетитными формами: Каменских радовала поклонников не только вокалом, но и эффектными декольте. Пока вдруг певица не решила: «надо худеть». Она села на радикальную диету и занялась спортом. Настя признается, что просто обожает гречку и готова есть ее килограммами. Именно благодаря гречке Каменских в свое время радикально похудела. Артистка обрела желанную стройность, но при этом сохранила аппетитные формы.

Во времена жесткой борьбы с лишним весом певица завела специальный микроблог, в котором отчитывалась о сброшенных килограммах и сожженных калориях. Артистка не скрывала от поклонников ничего и откровенно рассказывала, что она ест, и как занимается спортом.

Настя Каменских отправилась в отпуск на море. Фото: Инстаграм.

- Я долго мучила себя дурными диетами, и на некоторое время у меня получалось держать форму, но любовь к еде не уходила, - рассказывала Каменских. - В конце концов, когда мой вес дошел до немыслимой и не звездной отметки, я начала анализировать свое психологическое состояние. У меня проблемы с лишним весом. Я нашла и удалила причину своего необъятного аппетита и теперь работаю над собой. С детства ненавидела спорт. Уроки физкультуры меня пугали больше, чем фильмы с Фрэдди Крюгером. Я считала, что в жизни можно обойтись и без спорта. Но... НЕЛЬЗЯ!

Впрочем, выйдя замуж за Потапа, Настя уже не так жестко следит за своим рационом. Музыканты вместе уже 11 лет, но поженились они только в 2019 году. Влюбленные долго прятали свои отношения, так как Потап был несвободен и сохранял видимость брака ради сына Андрея. Пара устроила праздник по случаю своего бракосочетания 23 мая 2019 года в года в Киеве.