Ученые ищут Прометея: 400 тысяч лет назад кто-то научил людей разводить огонь

У костра хорошо - тепло, светло, сытно. Фото: Shutterstock

Согласно популярному мифу, огонь людям подарил титан Прометей. Научил не только пользоваться и сохранять, но и добывать его с помощью неких «огневых палочек». Нет, не спичек.

Выдумки древних греков? Не исключено. Однако научные факты, собранные археологами по всему миру, свидетельствуют: люди подозрительно дружно овладели навыками разведения огня. Будто бы их и в самом деле кто-то научил.

На странность обратили внимание голландские ученые – Катарина Мак-Дональд (Katharine MacDonald) из Лейденского университета (Faculty of Archaeology, Leiden University) и ее коллеги из Технологического университета в Эйндховене (School of Innovation Sciences, Eindhoven University of Technology). Они проанализировали многочисленные научные работы, авторы которых поминали древние кострища и очаги. И обнаружили: признаки того, что наши предки самостоятельно разводили огонь появились 400 тысяч лет назад. Появились одновременно и практически во всех человеческих сообществах, обитавших в то время в Европе, Азии и Африки.

Без огня, добывать который, согласно древнегреческому мифу, людей научил Прометей, они вряд ли бы смогли повысить свой интеллектуальный уровень. Фото: Shutterstock

Какие-нибудь легкомысленные фантазеры стали бы утверждать, что людям помогли высокоразвитые инопланетяне, приглядывавшие тогда за ними. Что и легло потом в основу мифов о богах вообще и о Прометее в частности. Он, кстати, людей и создал - из глины.

Однако голландцы выдвинули другое – более вразумительное на их взгляд - предположение. О чем сообщили в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, на который ссылается портал ScienceAlert, коротко рассказавший об исследованиях.

По гипотезе Мак-Дональд и ее коллег, люди все-таки прошли обучение. Но переняли навыки разведения огня не от каких-то мифических наставников, а друг у друга. Мол, кто-то из числа наиболее сообразительных гоминидов своим умом дошел, что можно высекать искры. Или использовать «огневые палочки» - тереть их друг об дружку или быстро вращать одну в другой.

Не менее сообразительные соседи подсмотрели и повторили. А может быть, и подсматривать не пришлось – люди просто обменивались опытом и культурными навыками благодаря уже имевшейся в то время системе коммуникации между различными сообществами. Распространился опыт стремительно. Как пожар в степи. В результате искусством разведения огня быстро овладели все люди, жившие в среднем плейстоцене.

По мнению ученых, кто-то из людей все-таки самостоятельно додумался, как можно было бы добыть огонь. И показал соседям. Так из искры и разгорелось пламя, образно выражаясь. Фото: кадр из фильма.

КСТАТИ

Готовить на огне люди стали гораздо раньше, чем научились его разводить

На Юге Африки в пещере Вондерверк (Wonderwerk Cave in South Africa) археологи из Университета Торонто (University of Toronto) и Еврейского Университета в Иерусалиме (Hebrew University of Jerusalem) обнаружили угли и опаленные жаром кости – останки очага и шашлыка «по-карски». Им примерно миллион лет. Жгли костер и готовили на огне гоминиды вида Homo erectus, которые поселились в пещере, расположенной на краю пустыни Калахари, примерно 2 миллиона лет назад.

Находки свидетельствуют: не умея еще разводить огонь, люди все-таки им пользовались. Очевидно, что они поддерживали тот, который заимствовали в очаге какого-нибудь природного пожара. Сейчас таких полно – потушить никак не могут. И в глубокой древности, наверное, без них не обходилось.

Термическая обработка пищи способствовала эволюции. Благодаря ей люди набрались ума. Поскольку стали получать высоко калорийное питание, необходимое для роста мозга. И удовлетворять аппетит стало легче - отпала необходимость тщательно перетирать зубами сырые продукты. Это экономило массу времени, которое можно было использовать на самосовершенствование и изобретение чего-нибудь полезного. Например, каменного топора. Или лука со стрелами. Кстати, под термически обработанной ученые понимают не только пищу, приготовленную непосредственно на огне, но и вяленную и высушенную.

А примерно за миллион лет до того, как люди вообще начали хоть как-то пользоваться огнем, некоторые наши совсем уж далекие предки – человек умелый (homo habilis) и прямоходящий (homo erectus) питались еще и вареным мясом. Где, в чем и как варили? Узнайте из нашего материала.