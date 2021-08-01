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Наука1 августа 2021 9:59

Ученые ищут Прометея: 400 тысяч лет назад кто-то научил людей разводить огонь

Навыком разжигать костры все наши далекие предки овладели в одно и то же время
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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У костра хорошо - тепло, светло, сытно.

У костра хорошо - тепло, светло, сытно.

Фото: Shutterstock

Согласно популярному мифу, огонь людям подарил титан Прометей. Научил не только пользоваться и сохранять, но и добывать его с помощью неких «огневых палочек». Нет, не спичек.

Выдумки древних греков? Не исключено. Однако научные факты, собранные археологами по всему миру, свидетельствуют: люди подозрительно дружно овладели навыками разведения огня. Будто бы их и в самом деле кто-то научил.

На странность обратили внимание голландские ученые – Катарина Мак-Дональд (Katharine MacDonald) из Лейденского университета (Faculty of Archaeology, Leiden University) и ее коллеги из Технологического университета в Эйндховене (School of Innovation Sciences, Eindhoven University of Technology). Они проанализировали многочисленные научные работы, авторы которых поминали древние кострища и очаги. И обнаружили: признаки того, что наши предки самостоятельно разводили огонь появились 400 тысяч лет назад. Появились одновременно и практически во всех человеческих сообществах, обитавших в то время в Европе, Азии и Африки.

Без огня, добывать который, согласно древнегреческому мифу, людей научил Прометей, они вряд ли бы смогли повысить свой интеллектуальный уровень.

Без огня, добывать который, согласно древнегреческому мифу, людей научил Прометей, они вряд ли бы смогли повысить свой интеллектуальный уровень.

Фото: Shutterstock

Какие-нибудь легкомысленные фантазеры стали бы утверждать, что людям помогли высокоразвитые инопланетяне, приглядывавшие тогда за ними. Что и легло потом в основу мифов о богах вообще и о Прометее в частности. Он, кстати, людей и создал - из глины.

Однако голландцы выдвинули другое – более вразумительное на их взгляд - предположение. О чем сообщили в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, на который ссылается портал ScienceAlert, коротко рассказавший об исследованиях.

По гипотезе Мак-Дональд и ее коллег, люди все-таки прошли обучение. Но переняли навыки разведения огня не от каких-то мифических наставников, а друг у друга. Мол, кто-то из числа наиболее сообразительных гоминидов своим умом дошел, что можно высекать искры. Или использовать «огневые палочки» - тереть их друг об дружку или быстро вращать одну в другой.

Не менее сообразительные соседи подсмотрели и повторили. А может быть, и подсматривать не пришлось – люди просто обменивались опытом и культурными навыками благодаря уже имевшейся в то время системе коммуникации между различными сообществами. Распространился опыт стремительно. Как пожар в степи. В результате искусством разведения огня быстро овладели все люди, жившие в среднем плейстоцене.

По мнению ученых, кто-то из людей все-таки самостоятельно додумался, как можно было бы добыть огонь. И показал соседям. Так из искры и разгорелось пламя, образно выражаясь.

По мнению ученых, кто-то из людей все-таки самостоятельно додумался, как можно было бы добыть огонь. И показал соседям. Так из искры и разгорелось пламя, образно выражаясь.

Фото: кадр из фильма.

КСТАТИ

Готовить на огне люди стали гораздо раньше, чем научились его разводить

На Юге Африки в пещере Вондерверк (Wonderwerk Cave in South Africa) археологи из Университета Торонто (University of Toronto) и Еврейского Университета в Иерусалиме (Hebrew University of Jerusalem) обнаружили угли и опаленные жаром кости – останки очага и шашлыка «по-карски». Им примерно миллион лет. Жгли костер и готовили на огне гоминиды вида Homo erectus, которые поселились в пещере, расположенной на краю пустыни Калахари, примерно 2 миллиона лет назад.

Находки свидетельствуют: не умея еще разводить огонь, люди все-таки им пользовались. Очевидно, что они поддерживали тот, который заимствовали в очаге какого-нибудь природного пожара. Сейчас таких полно – потушить никак не могут. И в глубокой древности, наверное, без них не обходилось.

Термическая обработка пищи способствовала эволюции. Благодаря ей люди набрались ума. Поскольку стали получать высоко калорийное питание, необходимое для роста мозга. И удовлетворять аппетит стало легче - отпала необходимость тщательно перетирать зубами сырые продукты. Это экономило массу времени, которое можно было использовать на самосовершенствование и изобретение чего-нибудь полезного. Например, каменного топора. Или лука со стрелами. Кстати, под термически обработанной ученые понимают не только пищу, приготовленную непосредственно на огне, но и вяленную и высушенную.

А примерно за миллион лет до того, как люди вообще начали хоть как-то пользоваться огнем, некоторые наши совсем уж далекие предки – человек умелый (homo habilis) и прямоходящий (homo erectus) питались еще и вареным мясом. Где, в чем и как варили? Узнайте из нашего материала.

Наука: Клуб любознательных