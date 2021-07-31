В подмосковном Алабине десантники устроили настоящее военное шоу

Военнослужащие во время показательных выступлений в рамках военно-патриотического праздника, посвященного дню ВДВ, в парке "Патриот". Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Второе августа традиционно отмечается в России (как до того отмечалось в Советском Союзе), как день десантника. Военные, чья служба овеяна особой романтикой, трудностями, сложностью решаемых задач, давно уже стали символом отваги, мужества, беззаветной храбрости, чьи девизы «никто, кроме нас», «на свете нет задач невыполнимых, покуда есть десантные войска» рождены самой жизнью.

В преддверии дня ВДВ в подмосковном Алабине на Кургане Славы прошел военно-спортивны праздник, посвященный 91-й годовщине образования Воздушно-Десантных войск. В торжествах принял участие и министр обороны Сергей Шойгу.

- Сегодня ВДВ - это оперативно-стратегический резерв Верховного главнокомандующего Российской Федерации. Это высокомобильный род войск без которого невозможна защита нашей огромной страны. Это подразделения, оснащённые новейшим вооружением и техникой, способные выполнять задачи любой сложности и в любой обстановке Уверен, так будет и впредь, - заявил Сергей Кужугетович, выступая на празднике. - Во все времена воинам крылатой пехоты доверяли самые сложные и ответственные задания, с которыми они справлялись неизменно чётко, оперативно и слаженно. Безупречная выучка, отвага и несгибаемая воля десантников всегда становились непреодолимой преградой на пути врага.

В подтверждение слов министра на празднике были представлены новые и перспективные образцы техники артиллерии ВДВ: комплект автоматизированного управления на базовом шасси «Тайфун-ВДВ» «Завет-Д», 120-мм самоходно-артиллерийское орудие 2С42 «Лотос», самоходно-артиллерийская установка 2С41 «Дрок» на базе колесного бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ». БТРы, новейшие БМД, мотовездеходы, бронеавтомобили и «обычные» автомобили – ими в ВДВ уже никого не удивишь сейчас, хотя название «крылатая пехота» так и осталось за десантниками еще со времен Великой Отечественной. Артиллерийские подразделения, боевая техника противовоздушной обороны, БМД новейших поколений – всему нашлось место на этом военно-спортивном мероприятии. Даже лошадям. И это не шутка – десантник должен уметь передвигаться в любых условиях на любых транспортных средствах. Что и продемонстрировали курсанты вьючно-транспортного взвода Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова – отца-основателя ВДВ. Не говоря уже о самом десантировании на парашютах, которые были представлены во всем разнообразии и великолепии. А еще десантники показали, что вальсировать можно не только с дамами или на танках. Вальс на БМД-4М и армейских мотовездеходах АМ-1стал одним из самых зрелищных эпизодов праздника и показал, что БМД танкам ни в чем не уступают. Во всяком случае, в этой области.

Ну и, конечно, было большое количество показательных выступлений спецподразделений и разведки ВДВ – преодоление преград, рукопашный бой, полоса препятствий, осуществление налета, ведение наступательного боя и так далее. Кроме самих десантников, на праздник приехали и принимали в нем участие представители ДОСААФ, Союза десантников России, ветеранских и общественных организаций, военно-патриотических клубов и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». И каждому было что посмотреть и чему удивиться.

Одним словом, военно-спортивный праздник удался. А день отметить день ВДВ еще предстоит.