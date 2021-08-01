Звезды Голливуда судятся с киностудиями: Йоханссон против Disney, Батлер требует долг за фильм 2013 года

Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы Фото: EAST NEWS

Пока в России только Иосиф Пригожин беспокоится о финансовом состоянии обедневших во время пандемии артистов, в США звезды первой величины перешли к активным действиям.

Хороший адвокат, грамотно составленный иск и вперед — классическая american dream. Даже если коронавирус, мягко говоря, внес коррективы в прокат, а вообще-то перевернул с ног на голову мировое кинопроизводство, все равно можно пойти попробовать отсудить у киногигантов десятки миллионов долларов. Почему бы нет? У них же все равно много денег.

Так решила Скарлетт Йоханссон, получившая за работу в картине «Черная вдова» более 20 миллионов долларов (1,4 миллиарда рублей). Гонорара и бонусов, а также процентов с проката оказалось мало. Актриса пожаловалась, что Disney выстроил неверную стратегию продвижения проката картины: дескать, было ошибкой организовать и цифровой релиз на платформе Disney+, и живую премьеру «Черной вдовы» одновременно, ведь интернет-площадка очевидно перетянет на себя определенное число зрителей. А, значит, актриса получит меньше денег, потому что в договоре якобы не прописали вознаграждение за показ онлайн-стриминга фильма.

В первый уикенд новая часть супергеройской саги, анонсированная аж в 2019 году, собрала 80 миллионов долларов (5,8 миллиарда рублей), во второй случился провал — 26 миллионов долларов (1,9 миллиардов рублей). В истории Marvel такое впервые. Скарлетт не видит причину провала в том, что она не смогла вытащить блокбастер сольно (как сделал, к примеру, Роберт Дауни-младший в «Железном человеке»), ограничения из-за пандемии тоже не смущают ее. Виноватым звезда Голливуда назначила студию Disney. Иск подан в Верховный суд Лос-Анджелеса.

— Disney намеренно вынудила Marvel без всяких оснований нарушить соглашение, чтобы помешать госпоже Йоханссон в полной мере реализовать выгоду от сделки с компанией, — сказано в претензии. Юристы оценивают недополученную из-за цифрового релиза актрисой сумму в 50 миллионов долларов (3,6 миллиарда рублей).

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Очевидно, что Disney искал повод максимально представить картину зрителю на всех площадках — ведь в пандемию запрещено заполнять залы кинотеатров на 100%. Поэтому претензии актрисы назвали бесчеловечными и чересчур эгоистичными. Актриса подумала только о собственной выгоде, наплевав на безвыходное положение, в котором оказались создатели картины. Премьера и так затянулась на три года.

Пример оказался заразительным. Следом за Скарлетт натравил адвокатов на кинопроизводителей и продюсеров звезда фильма «300 спартанцев» Джерард Батлер. Правда, у него другие претензии. Якобы производители фильма «Падение Олимпа», где он сыграл главную роль агента Секретной службы Майка Баннинга, утаил от актера порядка 10 миллионов долларов (731 миллион рублей), занизив реальные суммы дохода от проката.

Картина вышла в 2013 году! Но разве это может быть помешать свеженькому иску, раз тренд на суды с кинопроизводителями набирает силу?

Как и в ситуации с Йоханссон, адвокаты Батлера принесли иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. В документе указано, что независимый аудит выявил укрытие реальных доходов от проката картины размером в несколько десятков миллионов долларов. Мол, кассовые сборы искусственно снизили (чтобы не платить процент с проката актерам) на 17,5 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей), а прибыль продюсеров на 12,5 миллионов долларов (914 миллионов рублей). В итоге около 8 миллионов долларов (585 миллионов рублей) «потерялись». По версии юристов Батлера, производители картины (студии Nu Image, Millennium Media и Padre Nuestro Productions) вычитали из прибыли фильма расходы, взятые на себя дистрибьютерами, а разницу клали в карман. Напомним, согласно официальным данным, «Падение Олимпа» собрал 170 миллионов долларов (12,4 миллиарда рублей).

По договору Батлер должен был получить 10 процентов от чистой прибыли фильма и 6 процентов от проката в США, а также 12 процентов от выручки от продаж фильма за рубежом. Кроме того, продюсерской компании актера Evil Twins причиталось 5 процентов от чистой прибыли. Таким образом, как посчитали юристы, Джерард недополучил около 10 миллионов долларов.