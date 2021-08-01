Рома хочет ходить

Мама Ромы не дожила даже до первого дня рождения сына Фото: Личный архив героя публикации

Ромке три с половиной года. И тридцать три несчастья позади.

Его родители очень любили друг друга, одно расстраивало, - все нет ребенка. Попробовали процедуру ЭКО. Несколько лет неудачных попыток и вдруг удалось!

- Беременность проходила очень тяжело, с угрозой выкидыша, - вспоминает папа, - но врачи говорили, что это, скорее всего, обычный гормональный сбой.

Схватки начались на раннем сроке. Сделали кесарево сечение и уже во время операции поняли – беда. У мамы обнаружился рак желудка со множественными метастазами.

Вдобавок, ее малыш тоже буквально находился на грани жизни и смерти. У маленького Ромы диагностирована гипоксия и пневмония. Врачам едва удалось стабилизировать его состояние.

Весь следующий год семья фактически провела в больницах. Сына на обследования и процедуры, жену – на химиотерапию.

- Все говорили, что надо пробовать, крест ставить не стоит, мы и не ставили, – чуть не плачет папа.

Однако ничего не помогло. Его жена, мама Ромы не дожила даже до первого дня рождения сына. У мальчишки остались только папа и бабушка. Погоревали, но – надо жить дальше.

А как тут жить, когда новая беда, малышу поставили диагноз – ДЦП. Последствие тяжелых родов. Ни ходить толком не начал вовремя, ни говорить. Чтобы преодолеть задержку в развитии, начали реабилитацию. Но одна из процедур спровоцировала эпилепсию.

- Он вообще перестал что-то внятное произносить, просто мычал, - с болью вспоминает папа, - и спал максимум по 2-3 часа.

Еле-еле сумели подавить приступы. Надо дальше развивать малыша. Только как? Не дай бог, снова припадки начнутся.

- Видно, что ему хочется и бегать, и болтать, не хватает только толчка какого-то!

В реабилитационном центре подобрали индивидуальную программу с учетом роминых особенностей. И все бы хорошо, только курс стоит 250 тысяч.

А Рома понемногу начал раскрываться. Он залюбленный, зацелованный мальчишка. Но ему надо двигаться дальше. Помогите. Папе с бабушкой самим не справиться.

Звоните:

+7 (499) 501-11-61 Наталья

Чтобы поддержать Романа, вы можете отправить смс-сообщение на короткий номер 3242 с указанием суммы перевода (например, «250»).

Реквизиты благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

ИНН: 7704274681

КПП: 770701001

ОГРН: 1087799004468

Расчетный счет: 40703810701400000042

АО «Альфа-Банк»

к/с: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК: 044525593

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на восстановительное лечение Шрама Романа