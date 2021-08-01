Завершился Четвертый открытый кинофестиваль «Хрустальный источникЪ»: «Конец фильма» стал лучшим

На закрытии фестиваля появилось огромное количество звезд. Фото: Оксана ЛОГВИНОВА

В течение восьми дней зрители смотрели фильмы конкурсной программы кинофестиваля «Хрустальный источникЪ» (их было 11), «золотую классику» российского кино, а также ходили на встречи со знаменитыми актерами и режиссерами.

На закрытии фестиваля появилось огромное количество звезд: Кирилл Кяро, Наталья Громушкина, Ия Нинидзе и Михаил Жигалов, Алексей Федорченко, Александр Носик, Клара Новикова, Лариса Лужина, Федор Добронравов, Татьяна Васильева, Ольга Прокофьева, Анатолий Журавлев, Борис Щербаков, Дмитрий Орлов, Екатерина Гусева, Екатерина Уфимцева.

Лариса Долина блистала в ажурном платье мятного цвета. Фото: Оксана ЛОГВИНОВА

Специально для участия в церемонии прилетела Лариса Долина. Народная артистка России блистала в ажурном платье мятного цвета.

Вести торжественную часть поручили любимцам публики - народному артисту России Федору Добронравову и Заслуженной артистке России Олесе Железняк.

Одним из ведущих торжественной части стал народный артист России Федор Добронравов. Фото: Оксана ЛОГВИНОВА

Гран-при фестиваля получил режиссер Владимир Котт за картину «Конец фильма». Приз «Лучшая режиссура» достался Алексею Федорченко за фильм «Последняя «Милая Болгария».

Кинокартина «Маша» о лихих 90-х Анастасии Пальчиковой взяла сразу два приза: за лучший сценарий (автор Анастасия Пальчикова), и за лучшую операторскую работу Глеба Филатова.

«Лучшая женская роль» у Юлии Марченко (картина Павла Мирзоева «Зови меня Дрозд»).

«Лучшая мужская роль» - у актера театра и кино Александра Баргмана, сыгравшего главную роль в картине «Клятва» о главном враче Симферопольской психиатрической больницы Науме Балабане, спасавшем людей во время Великой Отечественной войны.

Свой приз на фестивале «Хрустальный источникъ» вручает и его президент Эвклид Кюрдзидис. В этом году его обладателем стал фильм Павла Лунгина «Эсав», основанный на библейской истории.

Оргкомитет фестиваля посчитал лучшей картину Алексея Тельнова «Архипелаг». А приз зрительских симпатий достался «Клятве» Романа Нестеренко.

Приз им. Народной артистки России Риммы Марковой «Признание» вручен Заслуженному артисту Российской Федерации Василию Мищенко, сыгравшему в «Клятве» сотрудника НКВД.

Пресса же отдала свои симпатии фильму «Скажи ей» режиссера Александра Молочникова.

Спецприза фестиваля удостоена картина «Grand Kankan», режиссера Михаил Косарев-Нестеров.