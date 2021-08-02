ВОПРОС ДНЯ: Чем можно помочь нашим соотечественникам, чтобы они вернулись в Россию? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Мы спросили :

Евгений ПРИМАКОВ, руководитель Россотрудничества:

- Необходимы рабочие места с достойной, адекватной оплатой. Можно давать землю и дома, но там, где нет работы, все бесполезно. Работу сейчас с нормальной зарплатой могут дать только Москва, Казань, Питер, Екатеринбург. У остальных все сложнее. А нам было бы неплохо, чтобы соотечественники репатриировались именно по всей стране, а не только в столицы.

Иван СКОРИКОВ, политолог, эксперт Института стран СНГ:

- А нужно ли нам, чтобы они возвращались в Россию? Кто-то хочет быть российским гражданином, проживая за рубежом, не выходя из гражданства страны пребывания. Эти люди за рубежом стали бы форпостом русского мира, проводниками российской гуманитарной политики.

Николай КАЛМЫКОВ, член Совета Госдумы

по делам СНГ, евразийской интеграции

и связям с соотечественниками:

- Они поедут в Россию массово, если получат четкую дорожную карту, понятный алгоритм - как вернуться? Программа поддержки должна включать сразу доступ к образованию, подбор предложений по вакансиям с доходом не ниже имеющегося, возможно льготный доступ к временному жилью и т. д.

Сергей ШАРГУНОВ, депутат, писатель, телеведущий:

- Россия должна перестать быть для соотечественников злой мачехой. Надо упростить и ускорить получение гражданства, как в Израиле, когда тебе дают паспорт сразу в аэропорту. Русские люди хотят жить в России, а их здесь обрекают на многолетние унизительные бюрократические измывательства.

Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист, философ:

- Еще необходима цифровизация, которая должна сократить время и уменьшить коррупционные риски.

Роман ЮНЕМАН, основатель политического движения «Общество.Будущее»:

- Нам необходимо вести что-то вроде «карты русского» просто по результатам собеседования и предоставления документов, подтверждающих предков из русских или других коренных народов России.