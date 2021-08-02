«Пятёрочка» И Henkel направят 5 млн рублей на лечение детей

В рамках акции 5 миллионов рублей будут направлены на лечение детей, подопечных фонда «Линия жизни».

При единовременной покупке двух и более товаров компании Henkel [1] в магазинах «Пятёрочка» в период с 1 по 31 августа часть средств будет переведена на счёт благотворительного фонда «Линия Жизни», который направит их на лечение своих подопечных. В рамках проекта планируется оказать помощь в лазерной терапии и восстановительном лечении 28 детям из разных регионов России – Липецкой, Тульской, Самарской, Тверской, Нижегородской, Смоленской областей, Краснодарского и Пермского краёв, Башкирии, Чувашии, республик Кабардино-Балкария, Адыгея, а также Москвы и области.

Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»: «Делать добрые дела, быть социально ответственным и неравнодушным очень просто. Благодаря нашей совместной с компанией Henkel акции мы окажем реальную помощь детям, подопечным фонда «Линия Жизни», которые вместе со своими родителями, уверен, очень этого ждут. Вместе мы сможем сделать этот мир чуть лучше и добрее, поддержав тех, кто в этом больше всего нуждается».

Анжелика Бабкина, руководитель отдела торгового маркетинга компании Henkel: «Быть вовлеченным в жизнь тех, кому нужна поддержка, сегодня очень важно. Мы рады, что наши сотрудники, партнеры и потребители неравнодушны к существующим социальным проблемам. Наша совместная инициатива «Подарите чудо жизни» поможет детям получить необходимое лечение и шанс на скорейшее выздоровление».

1. Товары под брендами Schauma, Fa, Syoss, Taft, Shamtu, Persil, Losk, Bref, Somat, Laska, Vernel