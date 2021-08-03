Московский таксист сдал девушку-наркодиллера, которая пыталась с его помощью перевезти товар

Сейчас по данному факту проводится проверка, и оперативники устанавливают личность девушки, оформившей заказ и разыскивают её забывчивую подругу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад 42-летний Алексей принял заявку в одном из сервисов такси. Мужчина только начал рабочую смену, на часах ещё не было семи утра. Подъехав по указанному адресу, таксист остановился и стал ожидать пассажирку Вскоре из подъезда вышла симпатичная девушка и попросила водителя подождать 20 минут. Время простоя она обещала оплатить. Алексей не возражал.

Всё это время пассажирка куда-то звонила. Было видно, что девушка очень взволнована. Положив трубку, она объяснила, что вчера у неё в гостях была подруга, которая забыла документы, и их срочно нужно ей передать, потому что она улетает в отпуск. А поехать сама она никак не может, поэтому необходимо, чтобы Алексей отвёз документы по нужному адресу. Таксист попросил показать что именно нужно отвезти. Девушка достала из сумочки небольшое портмоне, открыла и показала паспорт, водительское удостоверение и документы на автомобиль. Алексей согласился помочь, девушка положила портмоне на пассажирское сидение рядом с водителем, и он отправился на указанный в заявке адрес. Дорога заняла около 1,5 часов, посылку нужно было отвезти на другой конец Москвы. Всё это время мужчина к портмоне не прикасался.

Приехав по нужному адресу, Алексей позвонил девушке, оформившей заказ и сообщил, что документы можно забирать. Мужчина впервые взял в руки портмоне и почувствовал что-то странное внутри. Открыв обложку документов, внутри он увидел небольшой пакетик с белым порошком. О своей находке он написал девушке, оформившей заказ. Мужчина предположил, что она могла не знать, что её подруга хранила в своём портмоне. Но по её ответам стало ясно, что она точно знала, что отправляет с таксистом не только документы. Она попросила мужчину никому не рассказывать о пакетике и предложила доплатить ему за молчание. Но быть причастным к обороту наркотиков таксист не хотел, поэтому сразу сообщил о подозрительном пакете в полицию.

— Поступило заявление от водителя такси, о том, что девушка заказала поездку и попросила передать документы, которые якобы забыла у неё подруга. В конце поездки заявитель, взяв документы в руки, почувствовал какой-то конверт, открыв обложку для документов обнаружил прозрачный пакет с веществом белого цвета, — сообщил источник kp.ru.

Подозрительный пакет таксист передал полицейским, его содержимое было отправлено на экспертизу. Сейчас по данному факту проводится проверка, и оперативники устанавливают личность девушки, оформившей заказ и разыскивают её забывчивую подругу.

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