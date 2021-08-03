«Клуб лидеров» и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Ассоциации «Клуб лидеров» Алексей Иванченко и Первый заместитель директора Фонда «Росконгресс» Андрей Реут. Фото: Алена БЖАХОВА

Президент Ассоциации «Клуб лидеров» Алексей Иванченко и Первый заместитель директора Фонда «Росконгресс» Андрей Реут подписали соглашение о сотрудничестве в рамках масштабного мероприятия «Российско - европейский диалог». Мероприятие проходило в Италии с 30 июля по 1 августа по случаю создания международной культурологической ассоциации «Suvorov Foundation».

В торжественном открытии культурологической ассоциации «Suvorov Foundation» приняла участие делегация «Клуба Лидеров» в составе 170 предпринимателей. Мероприятие направлено на укрепление деловых и социо-культурных связей между Россией и Италией.

В рамках соглашения Клуб лидеров и Фонд Росконгресс будут сотрудничать в проведении совместных региональных и зарубежных мероприятий.

- Здесь, в Италии, мы открыли международный уровень взаимодействия с зарубежными партнерами. В наших планах сделать «Клуб лидеров» международным - выйти на Сингапур, Японию, Южную Корею и полезным для предпринимателей с точки зрения реализации их бизнес-интересов. Поэтому мы все мероприятия международной и региональной повестки теперь будем проводить совместно с Фондом Росконгресс, - отметил Алексей Иванченко.

- Мы приглашаем предпринимателей «Клуба лидеров» на все форумы, которые проводит Росконгресс - в Сочи, Владивосток, Санкт-Петербург, а также другие мероприятия фонда и сделаем все возможное для обеспечения максимальной эффективности от участия в мероприятиях международного формата и продвижения их предпринимательских инициатив, - сказал Андрей Реут.

Справка

«Клуб лидеров» по продвижению инициатив бизнеса» объединяет широкий круг владельцев собственного бизнеса из более чем 40 регионов Российской Федерации. «Клуб Лидеров» организовывает на регулярной основе встречи с представителями государственных органов, экспертами в разных отраслях и владельцами бизнеса в регионах России и за рубежом.