Революция в похудании: Лишний жир из организма можно вывести через сальные железы на коже

Тимусный стромальный лимфопоэтин (TSLP), он же цитокин - белок иммунной системы – тот самый, который иной раз участвует в аутоиммунной аллергической реакции у больных Ковидом - так называемый цитокиновый шторм, оказался, на удивление, чудодейственным средством для похудания.

Американские ученые большого коллектива – в основном, работающие в Университете Пенсильвании (Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania, Philadelphia), хотели просто проследить за тем, как взаимодействуют с этим самым TSLP другие клетки иммунной системы – например, Т-лимфоциты. И совершенно неожиданно для себя обнаружили: на белок, введенный из вне, начинает реагировать кожа – ее сальный железы, которые вдруг усиленно включаются в работу. И в результате, что называется, исходят жиром - извлекают его из отложений в других частях организма. Жир оттуда быстро уходит.

Выражаясь научно, тимусный стромальный лимфопоэтин стимулирует иммунную систему к высвобождению липидов через кожу.

Мыши-толстяки, которые участвовали в экспериментах, за четыре недели теряли до 40 процентов своего веса – с избыточных 45 граммов до нормальных 25. «Физкультурой» при этом не занимались, питались усиленно всякой «вредной» пищей, богатой жирами и углеводами.

Эти и другие данные ученые обнародовали в научном журнале Science.

И самое впечатляющее: в первую очередь толстяки избавлялись от так называемого висцерального жира - того, который накапливается на животе. Мечта…

- Совершенно непредвиденная находка, - приводит слова одного из исследователей Таку Камбаяши (Taku Kambayashi) газета The Daily Mail. – Но мы продемонстрировали, что можно заставить кожу расходовать калории и тем самым выводить жир из организма в виде богатого энергией кожного сала.

Камбаяши обнадеживает: методика годится и для людей. Ученые уже планируют эксперименты. И предупреждают о не очень приятном побочном эффекте.

У подопытных мышей, которых лечили от ожирения цитокином, шерсть становилась очень жирной. Будто бы они потели жиром. У людей засалятся волосы, кожа станет масляной. Придется чаще мыться-купаться, чтобы не покрыться прыщами и угрями от закупорившихся сальных протоков.

Желающие потерпеть «тяготы и лишения» наверняка найдутся: меньше месяца – и ты уже не «бегемот», снова «стройный кипарис». Или «легконогая лань».

