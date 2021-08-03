Названы знаки Зодиака, которым противопоказан спорт

Некоторым людям тотально не везет с занятиями спортом. Почему звезды против них? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«О спорт, ты - мир!», - многие знают это выражение (равно как и одноименный фильм). Конечно, спорт — это зрелищно, духоподъемно, красиво. Это здоровье и большая порция эндорфинов, погружающих нас в эйфорию. Но некоторым людям тотально не везет с занятиями. Почему звезды против них?

Итак, выясняем, каким знакам Зодиака стоит быть осторожным со спортом.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Нет-нет-нет, представители этого знака Зодиака довольно спортивные личности. Некоторые даже стараются связать свою профессиональную жизнь с физкультурой. Однако, спорт и Рыбы нередко вступают в некое противостояние. Для Рыб интенсивные занятия физкультурой частенько заканчиваются травмами ног, как правило они повреждают связки, мышцы и надолго выбывают из игры, считает астролог Елизавета Небесная.

Тельцы (21 апреля - 20 мая)

Тельцы рьяно бросаются на спорт, словно на вражескую амбразуру. Для этого знака Зодиака не редкость «уметь все» - скакать на лошади, подтягиваться, неплохо плавать и стрелять. Но проблема Тельцов в том, что они «видят цель, но не видят препятствий». Они готовы работать до седьмого пота, не взирая на усталость, недомогание. В результате, у Тельцов может наступить некое выгорание и отторжение спортивных нагрузок.

Девы (22 августа - 21 сентября)

Эти люди, зачастую, совсем не про спорт. Их путь - интеллектуальные игры, а не Олимпийские. Если же Девы и занимаются спортом, то делают это иногда не совсем по «собственной воле»: в детстве по наводке или просьбам родителей, а во взрослом состоянии, как правило, за компанию. Ради друзей Девы способны действительно на многое!

А вот что действительно увлекает Дев — это просмотр у телеэкрана состязаний любимой команды. Они знатные и преданные болельщики!

Раки (22 июня - 21 июля)

Тссс! Раки нередко совсем равнодушны к спорту! То есть абсолютно! В школьные годы их не привлекают занятия физрой. Все эти забеги вокруг школы и прыжки в длину кажутся некоторым Ракам пустой тратой времени. А во взрослые годы они старательно избегают гимнастику и походы на фитнес. Если уж что и заставит их встать на путь спорта - желание расслабиться или получить удовольствие. Для этого отлично походят теннис или плавание.

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