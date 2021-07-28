Названы самые горячие знаки Зодиака: Рыбы - океан страсти, а Львицы не против смелых экспериментов

У каждого знака Зодиака страсть проявляется по- своему.
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У каждого знака Зодиака страсть проявляется по- своему. Одни всем своим видом демонстрируют горячий темперамент, а вот других с первого взгляда и не заподозришь в яркой сексуальной жизни. Итак, какие знаки Зодиака больше всего привлекают мужчин.
Бесспорный лидер среди самых горячих знаков! У Скорпионов какая-то особая необъяснимая природная привлекательность. Зачастую это самые сексуальные партнеры. Они прекрасно чувствуют настроение и желания противоположного пола и умеют все это направлять в нужное русло. Кроме того, это люди с большой фантазией, с которым не будет скучно в постели даже через годы.
Львицы - королевы в постели. Они умны, а это играет не последнюю роль в отношениях. К тому же, они не прочь вместе с партнером предаться смелым экспериментам. После этого редкий мужчина не захочет заполучить эту женщину надолго.
Львицы, как правило, ни на чем не настаивают, но всегда получают то, что хотят!
С первого взгляда совсем даже не производят впечатление «горячих штучек». Но это, поверьте, обман зрения. Рыбы - настоящий океан страсти, вулкан чувственности. От них не стоит ждать акробатических этюдов. Они приверженцы традиций. Но и традиции могут быть очень даже оригинальными.
А вот тут идет настоящая энергетическая волна, которую тут же считывают представители противоположного пола. Женина-Рак устроит настоящие «американские горки». Здесь будет место всем чувствам - от восторга, до обид и снова к восторгам!
К тому же каждое свидание с женщинами этого знака, станет настоящим праздником, Раки в этом большие специалисты!
Мужчин с женщинами Весами ждет настоящий любовный квест, элегантное обольщение с применением солидного арсенала. Это высоко интеллектуальная игра по нарастающей, в которой обязательно захочется… проиграть, чтобы оказаться в подчинении представительниц этого знака Зодиака. Весы обладают отличным чувством юмора, так что общение будет особенно приятным!
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