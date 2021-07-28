Названы самые горячие знаки Зодиака: Рыбы - океан страсти, а Львицы не против смелых экспериментов

У каждого знака Зодиака страсть проявляется по- своему. Фото: Shutterstock

У каждого знака Зодиака страсть проявляется по- своему. Одни всем своим видом демонстрируют горячий темперамент, а вот других с первого взгляда и не заподозришь в яркой сексуальной жизни. Итак, какие знаки Зодиака больше всего привлекают мужчин.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)

Бесспорный лидер среди самых горячих знаков! У Скорпионов какая-то особая необъяснимая природная привлекательность. Зачастую это самые сексуальные партнеры. Они прекрасно чувствуют настроение и желания противоположного пола и умеют все это направлять в нужное русло. Кроме того, это люди с большой фантазией, с которым не будет скучно в постели даже через годы.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львицы - королевы в постели. Они умны, а это играет не последнюю роль в отношениях. К тому же, они не прочь вместе с партнером предаться смелым экспериментам. После этого редкий мужчина не захочет заполучить эту женщину надолго.

Львицы, как правило, ни на чем не настаивают, но всегда получают то, что хотят!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

С первого взгляда совсем даже не производят впечатление «горячих штучек». Но это, поверьте, обман зрения. Рыбы - настоящий океан страсти, вулкан чувственности. От них не стоит ждать акробатических этюдов. Они приверженцы традиций. Но и традиции могут быть очень даже оригинальными.

Рак (21 июня – 22 июля)

А вот тут идет настоящая энергетическая волна, которую тут же считывают представители противоположного пола. Женина-Рак устроит настоящие «американские горки». Здесь будет место всем чувствам - от восторга, до обид и снова к восторгам!

К тому же каждое свидание с женщинами этого знака, станет настоящим праздником, Раки в этом большие специалисты!

Весы (24 сентября – 22 октября)

Мужчин с женщинами Весами ждет настоящий любовный квест, элегантное обольщение с применением солидного арсенала. Это высоко интеллектуальная игра по нарастающей, в которой обязательно захочется… проиграть, чтобы оказаться в подчинении представительниц этого знака Зодиака. Весы обладают отличным чувством юмора, так что общение будет особенно приятным!

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