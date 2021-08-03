Тропою Купера

Главный редактор газеты Вечерняя Москва Александр Куприянов на церемонии вручения премии "Медиа-Менеджер России 2020". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И в «Комсомолке», и его близкие друзья всегда звали и зовут Сашу Куприянова (если строго и официально - Александра Ивановича Куприянова) - Купером.

Псевдонимы нам выбирает судьба. Но Сашин совершенно не относится к Фенимору Куперу, который писал про приключения в мире индейцев. Джеймса Фенимора Купера жизнь так разнообразно и круто не бросала, как Сашу Куприянова.

Молодежная радиостанции «Факел» в Хабаровске, газета «Тихоокеанская звезда», редактор газеты «Молодой дальневосточник», а с 1981 года - наша «Комсомольская правда»: индейская тропа от корреспондента до члена редколлегии. Собкор в Лондоне, горячие точки - Афганистан, Чечня. Не с автоматом, а с авторучкой.

И так далее, как говорится, со всеми остановками.

Кстати, он был потом и одним из главных редакторов только что родившегося радио «Комсомольская правда» (97,2FM).

А с 2011 года - главный редактор «Вечерней Москвы».

Зачем все эти перечисления? А чтобы Джеймс Фенимор Купер нервно курил в своем историческом уголке.

Кстати, а почему у Саши такое прозвище и псевдоним?

А он сам его, в сущности, выбрал.

Потому как еще и книги пишет.

«Моя маленькая девочка», «Второй приход», «Шаман», роман «Лягунда», «Ёкарный бабай», «Истопник» и так далее, далее, далее - это все его работы. Каждая - штучная. И затейливая.

Однажды его в интервью спросили:

- А правда, что вы считаете Виктора Астафьева своим крестным в литературе?

- В какой-то мере. Мы в конце 80-х путешествовали с группой чешских сплавщиков по Енисею и заехали к нему в Овсянку. Кстати, он сразу начал называть меня Шуркой - как звали меня когда-то дед и самые близкие. Мы много о чем беседовали, и Астафьев вдруг сказал мне: «Слушай, а ты ведь пишешь? Пришли посмотреть, что есть». У него весь стол был завален рукописями и гранками, но я все-таки набрался нахальства и послал повесть. И месяца через два получил рукопись свою с его правками и разбором. И по пьянке — кому рассказать, немыслимо! - я эту повесть умудрился потерять: мы с другом моим Юрой Лепским забыли ее в такси. На поиски ее были заряжены все окрестные бомжи, но и они не помогли. Потом написал повесть заново - это «Жук золотой», мой автобиографический роман

Так вот, некоторые книги он публиковал как раз под псевдонимом Александр Купер.

Нынче Саше исполнилось 70. Возраст расцвета политиков, писателей и мудрых главных редакторов.

Ура!

И пусть позавидуют все, включая твоего тезку, друга индейцев!

Твоя «Комсомолка».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сегодня в редакции газеты «Вечерняя Москва» председатель СЖР Владимир Соловьёв вручил Александру Ивановичу вручил почётный знак Союза «За заслуги перед профессиональным сообществом».