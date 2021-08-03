«Скопинского маньяка» арестовали за съемку в ролике в поддержку КПРФ

Виктор Мохов во время интервью Ксении Собчак. Фото: YouTube

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов, вышедший из Саратовской тюрьмы 5 месяцев назад, снова оказался «в застенках». Правда, на этот раз не на 17 лет и не за «уголовку», а на 10 суток и за жажду быть на виду. Поводом «закрыть» 70-летнего педофила, который, напомним, отсидел за похищение двух несовершеннолетних девочек, Кати Мартыновой и Лены Самохиной (почти 4 года он удерживал их в подвале под своим гаражом и насиловал), стало нарушение наложенных на него административных ограничений.

И, кстати, не в первый раз. Дело в том, что еще перед освобождением Мохова, суд определил для него ряд «табу» - не выходить ночью на улицу, не посещать массовых мероприятий, не выезжать из Скопина без разрешения полиции, два раза в месяц отмечаться в райотделе по месту жительства. Местным же полицейским выпало следить за соблюдением престарелым маньяком «режима». Но уже в первый день на свободе он умудрился нарушить судебные предписания и отправился на «гастроли» по федеральным каналам. А позже даже хвастался журналистам, что заработал, давая эксклюзивные интервью кучу денег. «Отличная прибавка к пенсии», - говорил. Притом, что уже тогда его спокойно могли посадить в СИЗО на 15 суток, назначив административные работы, Мохову удалось избежать наказания. Но он не успокоился.

Из жажды быть на виду, «скопинский маньяк» раздавал комментарии направо и налево и даже дал эксклюзивное интервью Ксении Собчак. Документальный фильм, появившийся в сети после этой беседы по душам, наделал столько шума, что общественность и рада бы, но никак не могла забыть о существовании педофила Мохова. Одна из его жертв, Катя Мартынова, после шумихи с фильмом обратилась в СК и прокуратуру. Тогда она призналась «КП», что по-настоящему боится за свою безопасность. Ведь мучитель детей сказал Ксении Собчак, что хочет встретиться с Катей и поспросить у нее прощения.

- Этот человек не достоин находиться на свободе, - прокомментировала тогда «КП» Катя Мартынова. -Такие люди не меняются. Уверена, он совершит еще одно преступление. Я прошу меня оградить от общения с ним.

Прошение девушки было удовлетворено: в середине июня Рязанский областной суд ужесточил административный надзор. К списку ограничений добавился запрет на общение со СМИ. Бывать в кафе и ресторанах Мохову тоже запретили. Но долго без внимания общественности к своей персоне «скопинский маньяк» не выдержал. Уже через месяц он снялся в ролике в поддержку лидера коммунистов Геннадия Зюганова. На видео, просочившемся в сеть, Виктор Мохов, облаченный в кепку и футболку с символикой КПРФ агитирует голосовать за Зюганова (кстати, известно, что педофил до 1991 года состоял в КПРФ). Вот за эту-то «общественную деятельность Мохов и загремел на нары во второй раз.

«Признать Мохова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 19.24 КоАП (несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре) и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 10 (десять) суток», — таково судебное решение, вынесенное на днях в судебном участке №31 Рязанской области.

Посмотрим, что Мохов еще придумает.