У него всего три дня: почему «скопинский маньяк» Виктор Мохов гуляет по стране

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов, освободившийся 3 марта из саратовской колонии строгого режима №4, не сразу поехал в родной город в Рязанской области. Фото: www.youtube.com

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов, освободившийся 3 марта из саратовской колонии строгого режима №4, не сразу поехал в родной город в Рязанской области. От Саратова до Рязани – чуть больше 500 километров, около 12 часов дороги, но, как стало известно «КП», насильника несовершеннолетних девочек взяли в оборот крупные ТВ-каналы. Слишком громкая в свое время была история, чтобы упустить возможность разжечь зрительский интерес. Напомним, что в 2000 году – Мохову тогда было 50, он заманил в подземный бункер, который оборудовал под своим гаражом, 14-летнюю Катю Мартынову и 17-летнюю Лену Самохину и держал их там почти четыре года: насиловал, истязал, морил голодом.

По закону бывший «сиделец» должен быть в Скопине уже 5 марта, но первые его дни на свободе, после почти 17 лет заключения, прошли под флером журналистского интереса и звездности.

- У меня только недоумение вызывает вся эта шумиха вокруг него, - комментирует «КП» Катя. - Телевидение делает рейтинг на негодяях. Он теперь желанный гость везде, заработает денег и будет жить припеваючи, и никто ничего ему не скажет и не сделает. Просто нет слов. Да, хорошо, что его показывают, пусть все знают в лицо этого ненормального, но то, что я сейчас наблюдаю, ни в какие рамки не лезет. Можно было бы сделать по-другому, чтобы люди узнавали его и ни на шаг не подходили. Пусть был бы изгоем.

- Как Гагарина встречают, честное слово, - вторит девушке председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Рязанской области Виктор Боборыкин.

Первым делом, когда Мохов явится домой, он должен будет встать на учет в местном отделении полиции, которая на протяжении ближайших шести лет будет вести за ним административный надзор. Решением саратовского суда от 25 сентября прошлого года, Виктор Мохов должен дважды в месяц отмечаться в полиции, сидеть дома после десяти вечера и не казать носа на массовые мероприятия. Если участковый вдруг на застанет престарелого бывшего зэка в запретные «часы икс» дома, или тот уедет из Скопина, не получив на то официального разрешения, или не отметится в РОВД в срок, то, по словам юриста Дениса Костина, «скопинский маньяк» может ненадолго вернуться за решетку – ему могут назначить исправительные работы. Но посадить за это – не посадят.

- Мохов, гуляя по ТВ-каналам, тоже ничего не нарушает, судя по пунктам ограничений, назначенным ему судом, - говорит Костин. - «Сигнальная» дата – день, когда он должен отметиться в райотделе. В зависимости от тяжести преступления, суд может установить от одного до четырех обязательных визитов в полицию. У Мохова – два раза в месяц. По общему правилу, осужденного в последний день отбывания наказания – когда ему выдают все вещи, в общем-то отпускают с миром. И теоретически он может делать все, что вздумается. Но есть оно «но»! Согласно закону об административном надзоре, осужденный обязан в течение трех дней явиться на место пребывания, где он будет отмечаться. В нашем случае – это город Скопин. Мохов также может получить у полиции разрешение на краткосрочный выезд.

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