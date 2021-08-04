Изучаем национальные парки и знакомимся с необычным котом

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Все, что мы хотели знать о технике, но не знали, где почитать. Авторы книги рассказывают, кажется, абсолютно обо всех механизмах. Тут есть водяной и ветряной двигатели, тепловая электростанция, атомный реактор и двигатель внутреннего сгорания, электрогенератор, электродвигатель, кухонные помощники и многие-многие другие технические штуки, без которых немыслимы наша жизнь и прогресс.

Читателям простым и понятным языком объясняют принцип работы техники, открывают ее секреты. Здесь же можно узнать, как, где и когда появился тот или иной волшебный прибор.

А еще тут есть особая фишка! Иллюстрации книги можно увидеть в дополненной реальности. Чтобы это произошло, надо скачать на смартфон специальную программу, потом навести камеру на картинку и, вуаля, наслаждаться преображением изображения.

«По дороге в Йеллоустоун»

Александра и Даниэль МИЗЕЛИНЬСКИЕ

«По дорогев Йеллоустоун»

«Самокат», 2021 г.

Совершенно роскошное издание для детей, рассказывающее о самых интересных природных парках нашей планеты. Не знаете, куда отправиться после пандемии? Эта книга вам в помощь!

Беловежский национальный парк, Йеллоустоунский национальный парк, Национальный парк Ману, парк Цзючжайгоу, Намиб-Науклуфт, гренландский национальный парк, национальный парк Комодо и многие другие. На страницах книги собрано подробное досье. Читатели узнают, в какой стране расположены парки, какую территорию занимают и вообще почему достойны носить гордое название национального парка. Здесь рассказана «биография» и самые интересные факты. А еще каждая заметка снабжена прикольными комиксами, главными героями в которых выступают обитатели парков.

Текста в книге немного, зато шикарных иллюстраций - от души!

«Комсомольская правда», 2021 г.

На страницах «Изумрудной шкатулки» оживают любимые с детства герои: Морозко, Сивка-Бурка, Жар-птица, Крошечка-Хаврошечка и многие другие. Волшебные истории и великолепные классические иллюстрации в уникальном подарочном оформлении

увлекут ребенка в сказочный мир, помогут ему полюбить чтение, познакомят с важной частью богатого наследия русской культуры, просто и понятно расскажут о вечных ценностях: добре, справедливости, правде.

«Изумрудная шкатулка» станет для ребенка прекрасным подарком, полным волшебных открытий, и подлинной драгоценностью в любой домашней библиотеке.

Книжная полка для детей

«Самокат», 2021 г.

Очень поучительная и трогающая за душу книга об одиночестве и о том, что люди могут быть не похожи друг на друга, но при этом обладать доброй душой и большим сердцем. Всем, независимо от того, как они выглядят, хочется любви, дружбы и отзывчивости окружающих.

Главный герой книги - маленький дядечка. Ну вот так сложилось. Из-за роста его часто не замечали и вообще относились к нему без всякого почтения. И вот однажды маленький дядечка решил найти себе друга и даже объявление написал. Однако никто не спешил дружить с ним. Как-то раз к нему все-таки пожаловал гость. Маленький дядечка совсем не ожидал такого развития событий. Но устроит ли его новый знакомый, если с ним даже поговорить нельзя?

«Изумрудная шкатулка»

«Изумрудная шкатулка.

Русские сказки»

«Комсомольская правда», 2021 г.

В «Самоцветной шкатулке» собраны настоящие литературные сокровища - зарубежные сказки, на которых выросло не одно поколение детей по всему миру: «Кот в сапогах», «Спящая красавица», «Белоснежка», «Храбрый портняжка» и многие другие. Волшебные истории и потрясающие старинные иллюстрации впечатлят и детей, и взрослых. Эта книга поможет детям полюбить чтение, развить воображение, напомнит о том, как важно быть добрым, честным и справедливым. «Самоцветная шкатулка» может стать украшением любой домашней библиотеки!

«Самоцветная шкатулка. Зарубежные сказки»

«Самоцветная шкатулка. Зарубежные сказки»

«Вилли Винки», 2021 г.

Веселые и добрые истории - отличное чтение для всей семьи. Тем более что герои читателям хорошо знакомы. Присмотритесь к своим питомцам, может быть, эта книга про них?

Говорят, у котов 9 жизней. Но это не точно, ведь у них очень плохо с математикой. Герой книги кот Шерлок - существо умное, способное аналитически мыслить и, кажется, даже применять методы дедукции! Он может распутать любое преступление. Чем, собственно, и занимается.

На сей раз Шерлок оказывается в Париже, в 1975 году. В зоомагазине он сам выбирает себе хозяйку. Вы же знаете, стоит только состроить умильную морду, как люди сами в штабеля укладываются. Жизнь с новой хозяйкой мамзель Марселлой похожа на сказку, но Шерлоку так хочется приключений. И он их находит, а заодно и обзаводится необычными друзьями. Разве могут кот и мышь подружиться? Оказывается, еще как! Когда мышь вдруг пропадает, Шерлок решает организовать ее поиски.

«Техника 4D. Энциклопедия с дополненной реальностью»

«Техника 4D. Энциклопедия с дополненной реальностью»

Сколько традиционных русских сладостей вы знаете? Варенье, пряники, пастила и мармелад? А слышали ли вы про смокву, постный сахар, гречневое печенье или варенье из огурцов? Хотите узнать, что дарили русские цари иноземным послам и почему у французского зефира русские корни? В этой книге вы найдете занимательные истории и рецепты забытых лакомств, адаптированные для нашего времени. Автор книги Евгения Дымова собрала по крупицам историю русских сладостей, нашла традиционные рецепты и включила их в ассортимент кафе-кондитерской при ресторане «Гостиный двор» в Суздале. По рецептам из этой книги вы легко сможете приготовить их дома и порадовать своих сладкоежек.

«Шерлок Кот. Тайна пропавших мышей»

Себастьян ПЕРЕЗ, Бенжамен ЛАКОМБ

«Шерлок Кот. Тайна пропавших мышей»

12+

6+

0+

«История о маленьком дядечке»

Барбру ЛИНДГРЕН, Эва ЭРИКСОН

«История о маленьком дядечке»