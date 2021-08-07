Срывы, болезни и ранняя смерть: Печальные судьбы детей-вундеркиндов

Фото: школьный мемориальный музей Нади Рушевой

Сегодня не утихают разговоры вокруг 9-летней девочки Алисы, которая умудрилась сдать ЕГЭ и готовится поступать в университет. Самое сложное для детей, которые по разным причинам попали в центр всеобщего внимания - не потерять голову из-за обрушившейся славы и не надорваться от перегрузок и напряжения. Примеров жизнь накопила множество. Наиболее ярко детьми-вундеркиндами отмечены 80-е и 90-е годы: в СССР это была модная тема, и о них тогда часто писали.

Паша Коноплев: психиатрическая клиника

Фото: личный архив

В 80-е годы газеты и телевидение восторгались Пашей Коноплевым. В 3 года он делал в уме сложные вычисления, в 8 - демонстрировал знания по физике. В 15 лет юношу зачислили в столичный вуз, а в 18 - в аспирантуру. В прессе сообщалось, что Павел разрабатывал самые первые отечественные компьютерные программы, и ему прочили будущее IT-светила. Мозг Павла работал как компьютер, а вот психика дала сбой. Он несколько раз резал себе вены и в итоге оказался в психиатрической больнице, где скончался в 29 лет.

Ника Турбина: выпала из окна

Фото: Global Look Press

Старшее поколение прекрасно помнит девочку-поэта Нику Турбину, которая в восемь лет писала пронзительные стихи. Юную поэтессу показывали на Центральном ТВ и называли «маленьким чудом». В 1983 году Евгений Евтушенко снял Турбину в фильме «Детский сад». И посвятил ей стихи: «На перроне, в нестертых следах Пастернака / оставляя свой след, / ты вздохнула, как будто бы внутрь простонала, / восьмилетний поэт».

В 16 лет у Ники случился первый серьезный нервный стресс из-за угасшего публичного внимания, а также из-за потери, как она говорила, материнской любви (мама к тому времени родила младшую дочку). Страдая неврозами, Ника вышла замуж за итальянского профессора психологии старше ее на 60 лет. Так и не смогла состояться, ища утешения в выпивке. В мае 2002 года она выпала (по случайности или намеренно) с подоконника пятого этажа, разбившись насмерть. Ей было 27 лет.

Сергей Шевкуненко: тюрьма и пуля киллера

Кадр из фильмак «Кортик», 1973 г.

Сереже Шевкуненко с детства предрекали светлое кинобудущее. Ему было четыре года, когда его отец, возглавлявший Второе творческое объединение «Мосфильма», посвятил ему пьесу «Сережка с Малой Бронной». Он прославился в 13 лет, сыграв главные роли в культовых фильмах «Кортик» (1973) и «Бронзовая птица» (1974). К 15 годам в фильмографии Сергея уже было 5 киноролей. Но после громкой славы Шевкуненко стал пропадать в плохих компаниях и совершать «ходки» в тюрьмы за кражи. «Особо опасный рецидивист, криминальный авторитет по кличке Артист», - значилось в его характеристике. 11 февраля 1995 года в 35 лет он был застрелен киллером.

Сергей Парамонов: сгубил алкоголь

BDH.RU

Солиста Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения Сергея Парамонова называли «советский Робертино Лоретти». В его исполнении песни «Антошка», «Наташка-первоклашка», «Не дразните собак», «Веселый ветер» были советскими хитами. Голосом Парамонова восхищались композиторы и писали специально для него. Но, после того как началась мутация голоса, ему пришлось покинуть детский хор. «Он тяжело переживал уход из хора и последующую невостребованность, продолжал ходить на репетиции», - вспоминал худрук коллектива Виктор Попов. Войдя во взрослую жизнь, Сергей не смог найти себя. Одно время работал аранжировщиком. «Спился и умер 15 мая 1998 года в 36 лет», - рассказывал его коллега по Детскому хору Дмитрий Галихин.

Алина Беляева: трудоустроили региональные власти

Фото: Л. Калинина/РИА Новости

В 2000-е годы Алина Беляева из Новокуйбышевска Самарской области прославилась, попав в Книгу рекордов России как самая юная первоклассница (она стала ею в четыре года). В 13 лет девочка окончила 9-й класс и поступила в нефтехимический колледж. В 17 лет с красным дипломом на руках вышла во взрослую жизнь. И тут же столкнулась с проблемой: работодатели не хотели брать на работу несовершеннолетнюю. После огласки в прессе региональные власти приняли участие в ее судьбе - помогли устроиться химиком на одном из самарских предприятий с окладом 25 тысяч рублей.

Сестры Князевы: безработица

Фото: Александр ЯКОВЛЕВ/ТАСС

Сестры Князевы - 13-летняя Диана и 15-летняя Анжела - в 90-е на отлично сдали вступительные экзамены в аспирантуру Финансовой академии при Правительстве РФ и были названы самыми юными аспирантками в мире. За пять лет освоили школьную программу, за три - институтскую. Овладели пятью языками. Обе уехали в Бостон, где преподают и не хотят светиться. Бывшие однокурсники сестер Князевых так о них вспомнили: «Вуз они окончили за три года, но оказалось, что специалисты по международной экономике в 13 и 14 лет не нужны. Сестры получили второе высшее - юридическое. И опять ни в одной конторе не потребовались дети-юристы. Затем Совет ректоров России направил их учиться в Стэнфордский университет в США. Программу двух лет они одолели за год. И снова, в 16 и 17, они не были нужны работодателям. Лишь получив докторские степени, уже взрослыми стали читать лекции американским студентам».

Фото: Александр ЯКОВЛЕВ/ТАСС

«Сестры Князевы учились со мной в Финансовой академии, - вспоминал их однокурсник. - За такими впечатляющими показателями стоят не умные, развитые личности, а совершенно асоциализованные дети, замкнутые. Их «за ручку приводили, за ручку уводили», общение с однокурсниками сводилось к нулю. У них совсем не было друзей и вне университета. Заученные знания. Ничего оригинального от себя они предложить не смогли».

Савелий Косенко: избегает публичности

Фото: Савелий Костенко/ОК

В 90-х годах москвич Савелий Ко-сенко был героем многих публикаций. В 2 года читал, в 7 - составлял программы на домашнем компьютере. В 10 лет окончил школьную программу, написал учебник по физике и тогда же стал студентом Технического университета (бывшее МВТУ имени Н. Э. Баумана), попав в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: Савелий Костенко/ОК

Однако знаменитым ученым не стал. Публичности старается избегать. Живет в Канаде, управляет интернет-компанией в сфере маркетинга. В одном из интервью Савелий признался: хорошо, что живой, многие другие вундеркинды его возраста спились и умерли.

Алексей Султанов: инсульт и слепота

Фото: alexeisultanov.ru

Как утверждают психологи, нередко непосильные перегрузки в детстве сказываются на том, что организм раньше времени дает сбой. Так, Алексей Султанов из Ташкента, который в два года уже наигрывал мелодии на пианино, а в пять - сочинял музыку и записывал ее в нотах, так же быстро превратился в невростеника. Родители целенаправленно растили из одаренного ребенка звезду, заставляя сына много заниматься. В 9 лет Султанов исполнил Первый фортепианный концерт Бетховена. Тогда на фоне нагрузок и эмоционального стресса у него развилась булимия. В консерватории, в которую он поступил в 15 лет, преподаватели отмечали его расшатанную психику. Если что-то не получалось, мог разбить барабан. Накануне международного конкурса размозжил кулак о стену, сломал мизинец. Тем не менее в 1989 году Султанов вошел в список 38 сильнейших пианистов мира. Эмигрировал в Америку, гастролировал. Но в своих интервью говорил, что родители превратили его детство в кошмар и мучение. В 1996 году в Токио у него случился микроинсульт, после чего развилось что-то вроде паранойи. В 28 лет он выглядел словно не в себе: потерянный, измученный, страдающий, «с безумным взглядом». Череда инсультов привела к слепоте на одном глазу и парализации левой части тела. Летом 2005 года он скончался в возрасте 35 лет.

Надя Рушева: кровоизлияние в мозг

«Из Грина», 1965 г./Фото: Школьный мемориальный музей Нади Рушевой

«Самой юной художницей СССР» нарекли Надю Рушеву, которая в 5 лет уже иллюстрировала сказки для детей, а потом перешла на оформление произведений классики. При продвижении родителей стала в 15 лет первым иллюстратором «Мастера и Маргариты». А в 17 лет внезапно скончалась от кровоизлияния в мозг (как вспоминали родители, накануне трагедии говорила, что у нее в голове «родился новый цикл» иллюстраций и завтра она его нарисует).