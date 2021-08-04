Товарищ Сталин вывел из тайги...

Фото: migavia/Wikimedia Commons

Почти полгода выходил наш сериал о русских робинзонах. Впервые в истории мы рассказали обо всех отечественных робинзонадах - от легендарного шестилетнего выживания поморов на Шпицбергене до зимовки «позабытого» полярника на Северной Земле (все части сериала читайте на kp.ru). И вроде бы уже собирались с приятным чувством выполненного долга объявить о завершении сериала, как пошли письма читателей: оказывается, мы кое-кого забыли. Например, единственную советскую «робинзоншу» Марину Раскову. Что ж, давайте вспомним и этот удивительный пример выживания.

Три девицы под крылом...

Сейчас об этом великом приключении действительно подзабыли, а вот в сентябре 1938 года оно гремело на всю планету. Три летчицы - Полина Осипенко, Валентина Гризодубова и Марина Раскова - за сутки преодолели расстояние от Москвы до Дальнего Востока, установив мировой рекорд дальности перелета среди женских экипажей - 6450 км!

Однако, достигнув берегов Охотского моря, АНТ-37 «Родина» в последний раз вышел на связь и пропал... Развернулась масштабная поисково-спасательная операция, и через несколько дней борт нашли в районе села Керби (ныне село имени Полины Осипенко). Самолету не хватило горючего до Комсомольска-на-Амуре, и он пошел на вынужденную посадку в тайге... Но если для пилотов приключения на этом завершились, то для штурмана - только начались...

Опасный прыжок

Опасаясь, что самолет при аварийной посадке перевернется и штурман, чье рабочее место находилось у хвоста, погибнет, Гризодубова приказала Расковой выпрыгнуть с парашютом.

«Я рассердилась на Валю, показала ей кулак, - вспоминала Марина в своей книге «Записки штурмана». - Но делать нечего, приказ командира есть приказ...»

Как оказалось потом, шансов выжить в самолете у Расковой было гораздо больше. Гризодубова настолько виртуозно посадила «Родину» на брюхо в болоте, что штурман, останься в кабине, «даже не набила бы себе шишки на лбу».

Проблемы же за бортом начались с самого начала. Десантирование шло с боевым парашютом, его купол меньше по площади стандартного, а значит, скорость спуска выше. Кроме того, это был всего лишь третий прыжок летчицы, и она могла сломать ногу при приземлении... или утонуть в болоте... или попасть на острые колья сухостоя... Не говоря уже обо всех опасностях, что хранила в себе дикая тайга после посадки: звери, голод, холод, топи... Выжила чудом: бог был на стороне штурмана, несмотря на весь ее атеизм...

10 дней в дебрях

Фото: migavia/Wikimedia Commons

Комплект выживания у Расковой какой-никакой был, хотя в большинстве своем это оказались вещи, которые она распихала по карманам перед самым прыжком.

«Проверяю свое небольшое хозяйство: охотничий нож-финка с пилочкой, отверткой и шилом, револьвер, 18 патронов, коробка арктических спичек - из тех, которые дал нам перед отлетом Иван Дмитриевич Папанин (известный полярный исследователь. - Авт.), компас и две плитки шоколада», - писала Раскова в «Записках штурмана». Потом девушка обнаружила еще целое богатство - десяток мятных конфет: ими забивала голод, когда закончился шоколад, хотя две плитки она мудро растянула на неделю... Помогали летчице притупить голод и дары природы - плоды черемухи, рябины и клюквы.

Пыталась штурман и собирать грибы, но первый же опыт приготовления их на костре завершился плачевно - неопытный робинзон заготовила слишком много дров, которые вспыхнули как порох. В итоге сгорели не только грибы и спички, но и часть тайги. От большого пожара пришлось прятаться в болотах.

Однако в других случаях Марина показала себя молодцом. Несмотря на большой вес амуниции, девушка ничего не выбросила.

«На мне поверх шелкового - егерское белье (прообраз термобелья. - Авт.), кожаная куртка на меху, меховые брюки, унты, теплый кожаный шлем, на руках - шерстяные перчатки».

Тяжелая теплая одежда только мешала жарким днем, поэтому Марина сразу разделась до термобелья, а ненужную амуницию связала в большой тюк. Он весьма мешал продираться через бурелом, и появилось искушение все это бросить. Другой бы, может, и поддался дневному желанию и очень пожалел бы об этом вечером. Ведь в третью ночь температура упала ниже нуля - и арктический летный комплект буквально спас Марине жизнь.

Вождь указал путь

Несколько раз летчица была на волосок от гибели. Все десять дней она без остановки шла на звук выстрелов своих подруг - так они условились еще до полета найтись, если потеряются в тайге. За это время чуть не утонула в болоте (выручило то, что вспомнила кадр из фильма «Девушка с Камчатки», где героиня спаслась из такой же ситуации), отстреливалась от медведя, убегала от идущего по пятам выводка рысей...

А в последнюю ночь Расковой приснился... Сталин, который попросил найти в тайге его автомобиль. Девушка ничем не смогла помочь, и вождь разозлился: «Какой же вы тогда штурман?»

Проснувшись, Раскова тоже разозлилась: действительно - штурман она, черт побери, или нет?! Злость придала сил на последний бросок. К вечеру будущий Герой Советского Союза увидела вдалеке блеск самолета и уже в темноте вышла к «Родине», где был разбит большой лагерь спасателей...

Ее таежная робинзонада завершилась удачно...