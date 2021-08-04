В долг у планеты

Одного желания спасти планету мало. Пора действовать! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем экологического долга принято считать день в году, когда человечество, по подсчетам ученых, потребляет тот объем ресурсов, который планета способна дать в течение календарного года. С этого дня и до конца года мы как бы берем у Земли в долг. И так продолжается уже более 50 лет, потому что впервые эту дату начали определять в 1970 году. И если тогда День экодолга пришелся на 29 декабря, то в 2021 – уже на 29 июля. То есть, по-хорошему, на то, чтобы прокормить (а также напоить, согреть, одеть и т.д.) землян нужны 1,75 такой планеты, как Земля. Многие эксперты не согласны с этой оценкой, да и саму концепцию разделяют не все, однако о том, что большинство ресурсов исчерпаемы, а потребление должно быть разумным, никто не спорит.

В нашем марафоне приняли участие ученые, звезды культуры и спорта.

Посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы, Депутат Государственной Думы, легендарный спортсмен Вячеслав Фетисов рассказал, что должно сделать государство, предприятия и сами люди для сохранения экологии.

Вячеслав Фетисов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проблемы изменения климата мы обсудили с Русланом Эдельгериевым, советником Президента РФ, специальным представителем президента РФ по вопросам климата.

Максим Канищев, руководитель научного центра по достижению углеродной нейтральности, специалист по энергоэффективности поднял важный круг вопросов: можно ли зарабатывать и оставаться при этом «зелеными», а также плюсы и минусы углеродного налога - кто пострадает и к чему это приведет.

Максим Канищев

Юлия Грищенкова, глава Представительства Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ GmbH) в Москве:

– Проекты, которые мы ведем в Российской Федерации – «Климатически нейтральное обращение с отходами», «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение наилучших доступных технологий» - способствуют уменьшению негативного влияния деятельности человека на планету, в том числе путем ресурсосбережения и ответственного потребления. Мы стараемся, например, внести свой посильный вклад в организацию системы наилучших доступных технологий (НДТ) в России, а НДТ – это и есть технологии, которые с одной стороны уменьшают выбросы парниковых газов и снижают вредное воздействие на окружающую среду и климат, а с другой – выгодны предприятиям в силу своей ресурсоэффективности.

Юлия Грищенкова

С Сергеем Быковских, президентом Henkel в России обсудили снижение нагрузки на окружающую среду в рамках производственной деятельности, а также вопросы развития экономики замкнутого цикла в России.

«Если говорить простыми словами, то мы стремимся производить больше, используя меньше. Что это значит по отношению к перспективе 2030-го года? Мы намерены произвести в 3 раза больше того, что мы производили ранее, при этом, не увеличивая нагрузку на окружающую среду, то есть используя меньше ресурсов, энергии, производя меньше отходов. В России у нас 11 заводов – это достаточно большая производственная платформа: бытовая химия, косметика, строительные материалы. По отношению к 2010-му году на сегодня все наши заводы сократили производство отходов ровно наполовину» - отметил Сергей Быковских. «Мы поставили цель до 2025 года использовать только упаковку, которая подлежит повторному использованию, либо подлежит переработке. Кроме того, мы планируем снизить долю первичного пластика в используемой упаковке. В России, конечно, необходимо развивать эту отрасль. Мы встречаемся с главами регионов, где расположены наши производства. Они абсолютно открыты и помогают в решении этих вопросов.

Сергей Быковских

В эфире студии «КП» мы поговорили с Сергеем Хорошаевым, заместителем председателя Российского экологического движения.

– Концепция экологического долга интересна, однако требует дополнительного обоснования, – считает Сергей Хорошаев. – При детальном анализе выясняется, что фактически она сводится только к одному параметру – выбросам углекислого газа. Важно не потреблять меньше энергии любой ценой, а использовать такие источники энергии, которые с одной стороны не приводят к выбросам CO2, а с другой стороны достаточно рентабельны, чтобы не пришлось тратить большие средства на льготы и субсидии так как ресурсы государства ограничены.

Гостем нашего марафона стал Александр Власов, руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух». Он рассказал, что такое ответственное отношение к природе и что могут сделать предприятия и обычные люди.

Александр Власов

Анатолий Вассерман, известный публицист, поддержал идею раздельного мусора: – Факт, что сейчас во многих городах уже привыкли собирать мусор раздельно, а мусорщики все еще к этому не привыкли.

Главный итог марафона в том, что проблемами разумного потребления и снижения экологического следа сейчас занимаются все активнее. Власть и бизнес начинают находить общий язык в этих вопросах и демонстрируют общие подходы. Однако ключевое слагаемое успеха в вопросах достижения целей устойчивого развития – стремление к ним каждого члена общества. Каждый из нас должен задуматься о том, в каком мире хочет жить он сам и какой мир он хочет оставить после себя потомкам. Потому что одного желания спасти планету мало. Пора действовать!